ÊÆ¹ñ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹»Ô¤ÎÄÂÂß½¸¹ç½»Âð¤ò¼èÆÀ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¶áÅ´ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò

¡¡¶áÅ´ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¿¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒ¶¶ ¹§Ôè¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ2023Ç¯½×¹©¤Î398¸Í¤ÎÄÂÂß½¸¹ç½»Âð¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜÊª·ï¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤òµþºå¿À¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈMacNaughton Inc.¤È¶¦Æ±¤Ç¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡¡¶áÅ´¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡Ö¶áÅ´¥°¥ëー¥×Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è2028¡×¤Î½ÅÅÀÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¶áÅ´¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥×¥ì¥¤¥Î»Ô¡Ê¥À¥é¥¹¶á¹Ù¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¥Û¥Æ¥ë¤ò·úÀß¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Î½×¹©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¡Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥À¥é¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜÊª·ï¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤ò¤´»²¾È²¼¤µ¤¤¡£



ËÜÊª·ï¼Ì¿¿

ÊÌ»æ¡§https://prtimes.jp/a/?f=d107064-76-2e9d2deb5b68640feec69a6c3bb83a37.pdf