¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹»Ô¤ÎÄÂÂß½¸¹ç½»Âð¤ò¼èÆÀ
¶áÅ´ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜÊª·ï¼Ì¿¿
¡¡¶áÅ´ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¿¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒ¶¶ ¹§Ôè¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ2023Ç¯½×¹©¤Î398¸Í¤ÎÄÂÂß½¸¹ç½»Âð¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜÊª·ï¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤òµþºå¿À¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈMacNaughton Inc.¤È¶¦Æ±¤Ç¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÅ´¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡Ö¶áÅ´¥°¥ëー¥×Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è2028¡×¤Î½ÅÅÀÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¶áÅ´¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥×¥ì¥¤¥Î»Ô¡Ê¥À¥é¥¹¶á¹Ù¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¥Û¥Æ¥ë¤ò·úÀß¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Î½×¹©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥À¥é¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜÊª·ï¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤ò¤´»²¾È²¼¤µ¤¤¡£
ËÜÊª·ï¼Ì¿¿
ÊÌ»æ¡§https://prtimes.jp/a/?f=d107064-76-2e9d2deb5b68640feec69a6c3bb83a37.pdf