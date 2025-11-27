五島つばき蒸溜所が開業３周年記念ボトル「GOTOGIN 空よ雲よ3rd anniversary」を発売

株式会社五島つばき蒸溜所

株式会社五島つばき蒸溜所（代表取締役：門田クニヒコ、本社：長崎県五島市）は、2025年12月20日に開業3周年を迎えます。これに合わせて、お客様への感謝の気持ちを込めた特別蒸溜の数量限定商品「GOTOGIN 空よ雲よ3rd anniversary」を発売いたします。ラベルデザインには、名作アニメーション映画の美術監督を務められた五島市出身の山本二三氏が描いた、蒸溜所のある「半泊（はんとまり）」の風景を用いています。五島つばき蒸溜所は五島の魅力をお届けする商品展開により、長崎県・五島列島を盛り上げていきます。

＜GOTOGIN 空よ雲よ3rd anniversary について＞

商品名：GOTOGIN 空よ雲よ3rd anniversary

品目：スピリッツ（ジン）

アルコール分：47%

容量：500ml

小売価格：6,000円（税抜） / 6,600円（税込）

ギフトボックス入り：6,500円（税抜） / 7,150円（税込）

発売日： 2025年12月15日（月）

※弊社公式オンラインショップにて、2025年11月27日より、予約販売を開始いたします。

※発売以降、一部百貨店、酒販店などでの販売を予定しています。

商品特長：五島つばき蒸溜所の3周年を記念した特別蒸溜の数量限定商品です。定番商品に使用しているボタニカルに加え、蒸溜所のある半泊（はんとまり）地区に自生するマルベリー（桑の実）と夏みかんをキーボタニカルとして使用。半泊の美しい風景と慈しみをイメージした香味に仕上げました。ラベルには、五島出身であり数々の名作アニメーション映画の美術監督を務められた山本二三氏による、半泊の風景画を使用しています。

＜山本二三氏について＞

山本二三（やまもとにぞう）は五島市出身の日本のアニメーション映画・美術監督。「天空の城ラピュタ」「もののけ姫」「時をかける少女」等の美術監督を務めた。迫力ある独特の雲は多くのファンから「二三雲」と呼ばれている。

（山本二三氏は2023年8月19日にご逝去されました。心から哀悼の意を表します。）

＜GOTOGIN 空よ雲よ #開業3周年記念スペシャルセット販売について＞

「GOTOGIN 空よ雲よ 3rd anniversary」の発売に合わせ、2023年・2024年に販売した「GOTOGIN 空よ雲よ」シリーズを数量限定でセット販売いたします。

商品名：GOTOGIN 空よ雲よ #開業3周年記念スペシャルセット

内容：

１.GOTOGIN 空よ雲よ 9本（2023年1月～2024年11月発売商品）

２.GOTOGIN 空よ雲よ 3rd anniversary 3本

計12本セット

価格：93,000円（税抜） / 102,300円 (税込)

販売数量： 30セット

商品規格： アルコール度数47% 容量500ml ×12本

詳細は、五島つばき蒸溜所公式オンラインショップにてご確認ください。

https://shop.gotogin.jp/products/%E4%BA%88%E7%B4%84%E5%8F%97%E6%B3%A8%E4%B8%AD-%E9%96%8B%E6%A5%AD3%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E5%95%86%E5%93%81-gotogin-%E7%A9%BA%E3%82%88%E9%9B%B2%E3%82%88-%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88

本件についてのお問い合わせは、以下アドレスにメールでご連絡ください。

shared@gotogin.jp

以上