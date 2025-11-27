¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Ç±¿µ¤UP¡ªJRÅì³¤±èÀþ¤Î±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤±ØÌ¾¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¼õ¸³¤ä¤´²ÈÂ²¤Îµ§´ê¥°¥Ã¥º¤ò¿·È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¼õ¸³±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍÑ¤¤¤¿¹ç³Êµ§´ê±ôÉ®¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢³¨ÇÏ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î£³¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢¼õ¸³À¸¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¹ç³Ê±þ±ç¥°¥Ã¥º¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¾¦ÉÊ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã ¼õ¸³À¸¤Ë¸þ¤±¤Æ ¡ä
¼õ¸³À¸¤¬¾ï¤Ë¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÆ»¶ñ¤ÎÃæ¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¡Ö±ôÉ®¡×¤È¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢µÙ·Æ»þ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¤â¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤ë¤È¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍÑ¤¤¤¿¹ç³Êµ§´ê±ôÉ®¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢³¨ÇÏ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î£³¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢¼õ¸³À¸¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã ¼õ¸³À¸¤Ë¸þ¤±¤Æ ¡ä
¼õ¸³À¸¤¬¾ï¤Ë¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÆ»¶ñ¤ÎÃæ¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¡Ö±ôÉ®¡×¤È¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢µÙ·Æ»þ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¤â¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤ë¤È¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼ ¹ç³Êµ§´ê¸Þ³Ñ±ôÉ®¡¡ÀÇ¹þ770±ß
¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Î´é¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õÃÏ¤Ç³ØÀ¸¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ç³Ê¡×¤ò±ôÉ®¤Î¸Þ³Ñ·Á¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££µËÜÆþ¤ê¡£
¡ã¾¦ÉÊ¢¡ä
±ïµ¯¤Î¤¤¤¤±Ø¡¡¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê¾¡Àî±Ø¡Ë¡¡ÀÇ¹þ 660±ß
¡ã¾¦ÉÊ£¡ä
±ïµ¯¤Î¤¤¤¤±Ø¡¡¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊºùÄ®±Ø¡Ë¡¡ÀÇ¹þ 660±ß
¡ã ¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ä
±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤±ØÌ¾¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶â»³±Ø¡×¤È¡ÖÄáÉñ±Ø¡×¤¬¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¶â»³¤Ç¤ÏÆÉ¤ó¤Ç»ú¤Î¤´¤È¤¯¶â¤Î»³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡Ö³«±¿¾·Ê¡¡×¤È¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶â¥·¥ã¥Á¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÄáÉñ¤Ç¤ÏÄ¹¼÷¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÄá¤¬Éñ¤¦ÍÍ»Ò¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡Ö·ò¹¯Ä¹¼÷¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢¼õ¸³À¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤´²ÈÂ²¤Ç¤â¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡ã¾¦ÉÊ¤¡ä
±ïµ¯¤Î¤¤¤¤±Ø¡¡³¨ÇÏÉÕ¤±ØÌ¾É¸¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¶â»³±Ø¡Ë¡¡ÀÇ¹þ1,100±ß
¡ã¾¦ÉÊ¥¡ä
±ïµ¯¤Î¤¤¤¤±Ø¡¡³¨ÇÏÉÕ¤±ØÌ¾É¸¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÄáÉñ±Ø¡Ë¡¡ÀÇ¹þ1,100±ß
ºòÇ¯¤Î¡Ö¾¡Àî±Ø¡×¡ÖºùÄ®±Ø¡×¡ÖÅ¤¡Ê¤«¤Ê¤¨¡Ë±Ø¡×¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖÄáÉñ±Ø¡×¤È¡Ö¶â»³±Ø¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¸°¤Ë¤Ä¤±¤ÆËèÆü¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¡£
¢£ ¼ÖÎ¾¾Ò²ð
¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤òÃæ¿´¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë¿·´´Àþ¤Î¸¡ºº¼ÖÎ¾¤Ç¡¢ÀþÏ©¤äÀßÈ÷¤Î¾õÂÖ¤òÆü¡¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«¿§¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÁ¤·¤µ¤ä¡Ö¸«¤ë¤È¹¬±¿¤¬Ë¬¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤«¤é¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£Ç¯¤â±ïµ¯Ã´¤®¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ºòÇ¯¤Ë°úÂ³¤¡¢º£Ç¯¤â¤Î¤¾¤ß77¹æ£·¹æ¼Ö£·EÀÊ¤Ç´ë²è½ñ¤È¥µ¥ó¥×¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î´ê¤¤»ö¤¬³ð¤¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢Ã´Åö¼Ô°ìÆ±¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¢£ÈÎÇä²Õ½ê
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ¡Ê¢¨ÈÎÇä²Õ½ê¤Ë¤è¤ê¼è°·¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¦¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥È¥¥è¥¹¥¯¶â»³¡ÊJRÀþ²þ»¥¸ýÁ°¡Ë
¡¡ ±Ä¶È»þ´Ö¡§6:30 ¡Á 23:30
¡¦Bellmart¶â»³1¡¦2ÈÖ¥Û¡¼¥à¡ÊÃæ±ûÀþ¥Û¡¼¥à(1¡¦2ÈÖÀþ)Ì¾¸Å²°Êý¡Ë
¡¡ ±Ä¶È»þ´Ö¡§6:45 ¡Á 21:00
¡¦Bellmart¶â»³3¡¦4ÈÖ¥Û¡¼¥à¡ÊÅì³¤Æ»Àþ¥Û¡¼¥à(3¡¦4ÈÖÀþ)Ì¾¸Å²°Êý¡Ë
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§6:45 ¡Á 23:00¡¡¡ÊÅÚÆü½Ë¡¡6:45¡Á21:00¡Ë
¡¦¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥È¥¥è¥¹¥¯ÄáÉñ¡Ê¸ø±à¸ý²þ»¥¸ýÏÆÀ¾Â¦¡Ë
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§6:30 ¡Á 22:00¡¡¡ÊÅÚÆü½Ë¡¡7:00¡Á21:00)
¡¦¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥È¥¥è¥¹¥¯¾¡Àî¡Ê²þ»¥¸ýÏÆ¡Ë
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§6:30 ¡Á 22:00¡¡¡ÊÅÚÆü½Ë¡¡6:30¡Á21:00¡Ë
¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50¡Á15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¢¨ÈÎÇä²Õ½ê¤Ë¤è¤ê¼è°·¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ²Õ½ê¤Ç¤Î¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÉ½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾
JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBellmart¶â»³1¡¦2ÈÖ¥Û¡¼¥à¡×¡¢¡ÖBellmart¶â»³3¡¦4ÈÖ¥Û¡¼¥à¡×¡¢¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp