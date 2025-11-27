Ø¬¤à¼êÂ­¤ËÅ´Æ»¤Î²¹¤«¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥«¥¤¥í¤ÈÉáÄÌ¼ÖºÂÀÊÊÁ¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¿·È¯Çä¡ª

³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢¼êÂ­¤¬Ø¬¤à´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¹¤Þ¤ë¿·¾¦ÉÊ£³¼ï¤ò¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤è¤êÅö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥³¥«¥¤¥í¡¢USB½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í¡¢¤½¤·¤ÆN700S¿·´´Àþ¤ÎÉáÄÌ¼ÖºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤Î³°½Ð¤ä¼¼Æâ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å´Æ»¤ò¹¥¤­¤ÊÊý¤Ï»ý¤Ä¤³¤È¤Çµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¡¢¿´¤â²¹¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£

¢£ ¾¦ÉÊ¾Ò²ð




¡ã¾¦ÉÊ­¡¡ä¡¡Class 923 Dr. YELLOW¶ÒÃåÉÕ¤­¥ê¥¦¥©¡¼¥à¥¨¥³¥«¥¤¥í¡¡ÀÇ¹þ1,485±ß













Åò¤»¤ó¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·²¹¤á¤Æ»È¤¨¤ë´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¨¥³¥«¥¤¥í¡£ÉÕÂ°¤Î¶ÒÃå¤Ï¡¢¥«¥¤¥íÍÑ¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£

¥µ¥¤¥º¡Ê¶ÒÃå¡Ë:Ìó¡¡Éý13.5 x ¹â¤µ13cm¡¢

¡Ê¥«¥¤¥í¡Ë:Ìó¡¡Éý9x¹â¤µ9cm

²¹¤«¤µ¡¡¡¡¡¡ ¡§Ìó40¡î¡Á50¡î¢¨Ìó30Ê¬»ýÂ³







¢¨¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤ÏÄã²¹¤ä¤±¤É¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶ÒÃå¤ËÆþ¤ì¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢Ä¾ÀÜÈ©¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤

¢¨¥«¥¤¥í¤ò²¹¤á¤ëºÝ¡¢Æé¤ËÄ¾ÀÜ¤Õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥«¥¤¥í¤¬ÍÏ¤±¤¿¤ê¾Ç¤²¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î²ÃÇ®¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡ã¾¦ÉÊ­¢¡ä¡¡½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í¡ÊÎòÂå¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¡¡ÀÇ¹þ3,465±ß







¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëUSB½¼ÅÅ¼°¥«¥¤¥í¡£

ÎòÂå¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÀµÌÌ¡¦Â¦ÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¼ÖÎ¾¤Î°ã¤¤¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¹ÅÙ¤Ï3ÃÊ³¬¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡Ê¼å40¡î¡¢Ãæ45¡î¡¢¶¯50¡î¡Ë

¡ÊÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Ë

¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§W56¡ßH100¡ßD25¡Êmm¡Ë

ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó97£ç

Ï¢Â³»ÈÍÑ»þ´Ö¡Ê¥«¥¤¥í»ÈÍÑ»þ¡Ë¡§Ìó1¡Á3»þ´Ö¡¡¢¨»ÈÍÑ¤¹¤ëÀßÄê¡¦´Ä¶­¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

½¼ÅÅ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§DC5V/1.0A½ÐÎÏUSB³°ÉôÅÅ¸»µ¡´ï»ÈÍÑ»þ¡¡Ìó£³»þ´Ö

¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ

ÆâÂ¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡§2000mAgh¡Ê3.7V¡Ë

ÅÅ¸»ÆþÎÏ·Á¾õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Type-C¡Ê¥á¥¹¡Ë

ÅÅ¸»½ÐÎÏ·Á¾õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§USB A¡Ê¥á¥¹¡Ë

Äê³ÊÆþÎÏÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§DC5V/1.0A¡ÊMAX¡Ë

Äê³ÊÆþ½ÐÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§DC5V/1.0A¡ÊMAX¡Ë

Äê³ÊÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1100mAh

ÉÕÂ°ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Type-C-USB¥±¡¼¥Ö¥ë

¡ã¾¦ÉÊ­£¡ä¡¡N700S ÉáÄÌ¼ÖºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ2,200±ß







N700·Ï¿·´´Àþ¤ÎÉáÄÌ¼ÖºÂÀÊ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥±¥Ã¥ÈÊÁ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¤Î²¹¤«¤ß¤ä¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤µ¯ÌÓÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¼ÖÆâ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£

¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý70 x ¹â¤µ100cm¡¢ÁÇºà:¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë

¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ

¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï

<ÈÎÇä²Õ½ê>

Åö¼ÒÅ¹ÊÞ

¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×

¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹

¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50¡Á15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë

¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×

¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/

¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/

<¤½¤ÎÂ¾>JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ

¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£

¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤­¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏJRÅì³¤ÉÊÀî±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ­¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û

³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹

Mail:press@jr-plus.co.jp