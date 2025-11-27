freee、一般社団法人 日本フードサービス協会に賛助会員として加盟

写真拡大 (全4枚)













フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は一般社団法人 日本フードサービス協会（所在地：東京都港区、会長：久志本京子、以下、「日本フードサービス協会」）に賛助会員として加盟したことをお知らせします。

日本フードサービス協会は、1974年に食生活の向上と新たな食文化の形成に寄与することを目的として、農林水産省の認可のもとに設立された業界団体です。外食産業の基盤強化・地位向上と外食企業の質的向上を目指し、食の安全確保、環境問題への対応、雇用の創出、地域社会との協調など多岐にわたる取り組みを推進しております。

freeeでは昨年度より、飲食業界のお客様に特化し支援を行う専任チームの発足や飲食店向け経営管理ツールとのAPI連携を実施することで、飲食業界の方々が本業に専念できるよう、バックオフィスの可視化や効率化に関する経営のサポートを積極的に行っております。

この度の日本フードサービス協会への加盟を通じて加盟団体との連携を一層強化し、飲食業界のバックオフィスDXを推進するため、専門的な勉強会やセミナーを開催する予定です。

そこで得た現場の課題をプロダクト開発へ直結させ、業界全体の発展に寄与する新たな価値創造を目指します。

■一般社団法人 日本フードサービス協会 概要

法人名　一般社団法人 日本フードサービス協会

会長　　久志本 京子

設立　 　1974年10月

所在地 　東京都港区浜松町1-29-6 浜松町セントラルビル

URL：https://www.jfnet.or.jp/

■フリー株式会社 概要

会社名　　フリー株式会社

代表者　　CEO　佐々木大輔

設立　　　2012年7月9日

所在地　　東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。

本件に関するお問合わせ先

フリー株式会社　広報 (PR)　神力実由花

https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D

※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください

https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/

関連リンク

一般社団法人 日本フードサービス協会 概要

https://www.jfnet.or.jp/