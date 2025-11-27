こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freee、一般社団法人 日本フードサービス協会に賛助会員として加盟
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は一般社団法人 日本フードサービス協会（所在地：東京都港区、会長：久志本京子、以下、「日本フードサービス協会」）に賛助会員として加盟したことをお知らせします。
日本フードサービス協会は、1974年に食生活の向上と新たな食文化の形成に寄与することを目的として、農林水産省の認可のもとに設立された業界団体です。外食産業の基盤強化・地位向上と外食企業の質的向上を目指し、食の安全確保、環境問題への対応、雇用の創出、地域社会との協調など多岐にわたる取り組みを推進しております。
この度の日本フードサービス協会への加盟を通じて加盟団体との連携を一層強化し、飲食業界のバックオフィスDXを推進するため、専門的な勉強会やセミナーを開催する予定です。
そこで得た現場の課題をプロダクト開発へ直結させ、業界全体の発展に寄与する新たな価値創造を目指します。
■一般社団法人 日本フードサービス協会 概要
法人名 一般社団法人 日本フードサービス協会
会長 久志本 京子
設立 1974年10月
所在地 東京都港区浜松町1-29-6 浜松町セントラルビル
URL：https://www.jfnet.or.jp/
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
