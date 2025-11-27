アドバンテック株式会社は、2025年12月11日(木)にオンラインにてウェビナー「Qualcomm AI HubモデルをAOM-2721開発キットで動かす」を開催いたします。

セミナー概要

本セミナーでは、Qualcomm AI HubのAIモデルをアドバンテックのAOM-2721開発キット上で動作させる方法を説明いたします。QCS6490搭載の高性能Armベースモジュールを活用し、Edge AI SDKを用いたAI評価や、Qualcomm AI Hubを利用したモデルの変換・実行手順を解説。 対象: Edge AIの導入を検討している開発者・技術者、AIモデルのオンデバイス展開に関心のある方。

こんな方におすすめ

https://www.advantech.com/ja-jp/products/risc_evaluation_kit/aom-dk2721/mod_0e561ece-295c-4039-a545-68f8ded469a8

・エッジAIの導入を検討している方（製造業、スマートシティ、ロボティクスなど） ・QualcommプラットフォームでAIモデルを動かしたい方 AIモデルの最適化や量子化に興味がある方 ・オンデバイスAIの評価を短期間で始めたい方・Edge AI SDKやQualcomm AI Hubの活用方法を学びたい方

イベント概要

■ 日時 2025年12月11日(木) 10:00～10:30 ■ テーマ Qualcomm AI HubモデルをAOM-2721開発キットで動かす■ 参加費 無料■ 開催形式 Zoomウェビナー■ プログラム １．QCS6490 開発キット紹介２．Edge AI SDK のインストールと起動３．Qualcomm AI Hub とは４．ホストマシン と Qualcomm AI Hub への登録５．モデルのコンパイルと後処理６．AOM 2721 でのモデルの実行■ スピーカー アドバンテック株式会社 エンベデッドIoT統括事業部 PSM 桑原祐介

https://advantech.seminarone.com/cpmax110_20251211/event