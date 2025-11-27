カバヤ食品株式会社は、環境負荷低減の取り組みの一環として、主力ブランド『塩分チャージタブレッツ』（以下、『塩分チャージ』）の製品パッケージサイズの見直しとパッケージ材質を変更しますので、お知らせします。これに伴い、CO2排出量を削減します。 当社では、企業の社会的責任における環境保全の取り組みとして、製品の賞味期限延長に伴う食品ロス削減や、包装資材の継続的な見直しなど、さまざまな環境負荷低減に取り組んでいます。 そのひとつとして、2026年3月から販売予定の『塩分チャージ』では、内容量はそのままに、製品パッケージサイズを縮小、さらに製造時のCO2排出量が多いアルミ箔から、環境に配慮したアルミ蒸着フィルム※1へとパッケージ（バリア層※2）の材質を変更します。これにより、包材の原材料調達から製造および輸送※3までにかかるCO2排出量を約31％削減※4（納入包材あたり、現行品比）します。※1：表面に極めて薄いアルミニウム膜を形成したフィルムのこと※2：酸素や水素などを通しにくくする保護層のこと※3：ここで言う「輸送」は包材工場から当社岡山工場への包材輸送を指します※4：大日本印刷株式会社（DNP）調べ。SuMPO CFP包括算定制度で認証された「DNPライフサイクルCO₂認証システム CCS-21-000-01」にて算定

当社は、今後も環境負荷低減の取り組みを着実に推進することで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。