大正製薬株式会社は、風邪のリスクが高まるこの時期に「風邪によるスーパーピンチ調査」を複数回にわたり実施・公開します。 今回の調査結果から、有職者の約2人に1人が「年末の繁忙期で風邪を引いた経験がある（45.9%）」、さらに「風邪を引いた時の栄養補給で困った経験がある(45.4%)」という実態が明らかとなりました。そこで風邪のリスクが高まるこれからの年末シーズンに向け、風邪・熱の時の栄養補給への気づきを調査結果の公開を通して今後提供してまいります。 第一弾となる今回は、年末の風邪症状の実態と共に、そもそもビジネスパーソンが「熱で休みたい！」と感じる体温を調査しました。その結果から、“休みたい”と思う体温は37.7度、実際に“仕事を休む”体温は37.8度ということがわかりました。発熱時はしっかりとした療養が必要にも関わらず、忙しいビジネスパーソン故、なかなか休みづらいという状況が垣間見えました。

調査名：風邪によるスーパーピンチ調査／調査手法：インターネットでのアンケート調査／対象者：20代-60代全国の男女有職者（パートアルバイト含む）、直近1年以内に風邪を引いた人1,200人／実施期間：2025年11月7日～2025年11月8日／調査委託先：楽天インサイト株式会社

【調査結果詳細】

１． ビジネスパーソンが風邪を引いた時期として最も多いのが、10月-12月（46.8%）！ ビジネスパーソン1,200名（20-60代男女有職者）に、直近1年で風邪を引いたと感じた時期について伺った所、最も多かったのが「10-12月（46.8%）」。次いで「1-3月（44.8%）」と、冬シーズン中でも年末年始を跨いで風邪を引いてしまうことが多いようです。そんな風邪を引いてしまった原因をFAで伺ったところ、「人が集まるところに出かけた」「寒さや冷え込み」という声や、「子供から風邪をもらってしまった」という声も見られました。

２． ビジネスパーソンのおよそ2人に1人（45.9%）が年末繁忙期に風邪を引いて、スーパーピンチに陥った経験あり！ 同様にビジネスパーソンに、具体的に「今までに、11月、12月の年末イベント時期に風邪を引いたことはありますか。」と伺ったところ、実におよそ2人に1人が「ある（45.9%）」と回答しました。仕事納めに加えて忘年会など、何かと忙しい年末の繁忙が、風邪を引くというスーパーピンチを招いてしまう大きな要因であると推察されます。

３． 休みたくても休みづらい！？ビジネスパーソンの“熱で休みたい！”と思う体温の平均は37.70度。一方、“実際に休むと思う”体温の平均は37.84度。※ さらにビジネスパーソンに、「熱が何度まで上がったら、仕事を休みたいと思いますか。」・「熱が何度まで上がった時、仕事を休みましたか。」と、気持ちと実際を伺ったところ、それぞれ平均が37.70度・37.84度と、休みたい気持ちをガマンして無理して働いてしまっている状況が推察されました。特に年末は繁忙するシーズンですが、風邪を引いた時は無理をせず、症状が治るまで安静にしましょう。

※：調査によると、37度台後半で休む人が多いようですが、厚生労働省の基準によると37.5度以上は発熱とみなされます。大正製薬としては熱があると感じたときは休養を推奨します。＜参考情報＞■およそ2人に1人が風邪を引いた時の栄養補給で困った経験がある！同様にビジネスパーソンに「風邪を引いた時、栄養を補給する方法で困った／苦労した経験はありますか。」と伺った所、実におよそ2人に1人が「ある（45.4%）」と回答しました。

調査名：風邪・熱などの時の栄養補給調査／調査手法：インターネットでのアンケート調査／対象者：20代-60代全国の男女有職者（パートアルバイト含む）、直近1年以内に風邪を引いた人1,200人／実施期間：2025年11月7日～2025年11月8日／調査委託先：楽天インサイト株式会社

「リポビタンDスーパー」製品概要

風邪を引いて熱がある時は「リポビタンDスーパー」で栄養補給を！

タウリン2,000㎎に、人参910㎎（原生薬換算）、ビタミンE等を配合しています。

販売名：リポビタンDスーパー製品区分：【指定医薬部外品】 希望小売価格：296円（税込）＜用法・用量＞成人（15才以上）1日1回1本（100mL）＜効能・効果＞肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

◇商品のご購入はこちら リポビタンＤスーパー 商品Amazonサイト【本リリースに関するメディアの方のお問い合せ先】 大正製薬PR事務局 (株式会社オズマピーアール内) E-mail：taisho-pr@ozma.co.jp 担当：橋本、鳥居

https://newscast.jp/attachments/pXpEG9wUf8ruB3tH3Kna.pdf