【新ブランド】飲むだけでは出会えない、新しい紅茶体験！紅茶を味わう、新カテゴリースイーツ「ドロップケーキ」誕生 | 滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」

株式会社BAKE

株式会社 BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：山田純平）は、紅茶菓子を展開する新ブランド「TeaDrop.（ティードロップ）」を、2025年12月2日（火）にローンチいたします。これに伴い、同日よりJR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」にて、期間限定ショップを出店。『滴る雫の紅茶菓子』をコンセプトに、紅茶の風味をふんだんに閉じ込めたこだわりの商品を販売いたします。

ブランドサイト：https://tea-drop.com

商品概要

ティードロップケーキ

フィナンシェでもパウンドケーキでもない、紅茶好きのための特別なティーケーキです。こだわりと個性が込められた茶葉をたっぷり練り込んだ生地を、紅茶の雫を思わせるドロップ型に、一つひとつ丁寧にかたどり焼き上げました。香り立ちにこだわって選び抜いた茶葉を贅沢に使い、仕上げにシロップにくぐらせています。生地にしみ込ませるそのひと手間が、ふんわりじゅわっと広がる食感を生み出し、しっとりなめらかな口あたり、口いっぱいに広がる紅茶の余韻をお楽しみいただけます。

●ティードロップケーキ ｛アールグレイ｝

ティードロップケーキ第1弾は、紅茶専門店TEAPOND（ティーポンド）の茶葉を使い、独自の製法で仕上げました。インド産の２種の茶葉をブレンドし、ベルガモットオイルで香りづけした人気銘柄アールグレイ リバティをたっぷり生地に練り込み、雫型に焼き上げました。シロップにくぐらせた“ふんわりじゅわっと”な食感とともに紅茶の香りが口いっぱいに広がり、長い余韻をもたらす一品です。

商品名：ティードロップケーキ ｛アールグレイ｝

価格 ： 324円（税込）/ 1個

ティーグレイスケーキ

紅茶の茶葉を贅沢に練り込んだ生地の中央に、シロップをたっぷり染み込ませたティーケーキです。

外はふんわり、中はしっとりとした口あたりで、ひと口ごとに紅茶の豊かな香りとやさしい甘みが広がります。多くの方に馴染みのある茶葉を使用した箱菓子です。

●ティーグレイスケーキ ｛アールグレイ｝

紅茶と好相性の、ベルガモット香るティーケーキ。風味を最大限に引き出すよう、生地に香り高いアールグレイの茶葉を贅沢に練り込み、中央にベルガモットフレーバーのシロップをたっぷり染み込ませました。外はふんわり、中はしっとりとした口あたりで、ひと口ごとに紅茶の芳醇な香りと、柑橘を思わせる華やかな香りが広がります。ティータイムに優雅なひとときをもたらす一品です。

商品名：ティーグレイスケーキ ｛アールグレイ｝ 3個入

価格 ： 1,080円（税込）

●ティーグレイスケーキ ｛チャイ｝

紅茶の香りとスパイスの余韻を楽しめるティーケーキ。ダージリンの茶葉をふんだんに使った生地にスパイスを効かせ、ふんわりと焼き上げました。中央には濃厚なミルクシロップをたっぷりと染み込ませ、ひと口ごとに紅茶の深い香りとスパイスの香りと、やさしいミルクの甘みが広がります。異国情緒あふれる味わいで、心安らぐひとときをもたらす一品です。

商品名：ティーグレイスケーキ ｛チャイ｝ 3個

価格 ：1,080円（税込）

●ティーグレイスケーキ 2種セット｛アールグレイ／チャイ｝

ティーグレイスケーキ ｛アールグレイ｝とティーグレイスケーキ ｛チャイ｝、それぞれ3個入をスリーブで組み合わせたセットです。

商品名：ティーグレイスケーキ 2種セット｛アールグレイ／チャイ｝6個入

内容 ：ティーグレイスケーキ ｛アールグレイ｝3個

ティーグレイスケーキ ｛チャイ｝3個

価格 ：2,322円（税込）/ 1セット

●ティーグレイスケーキ 2種詰合せ ｛アールグレイ／チャイ｝

ティーグレイスケーキ ｛アールグレイ｝とティーグレイスケーキ ｛チャイ｝、それぞれ5個ずつ入った詰合せです。

商品名：ティーグレイスケーキ 2種詰合せ ｛アールグレイ／チャイ｝ 10個入

内容 ：ティーグレイスケーキ ｛アールグレイ｝5個

ティーグレイスケーキ ｛チャイ｝5個

価格 ：3,456円（税込）/ 1箱

ティーショコラサンド

「香るクッキー」と「香るショコラ」が重なった、多層仕立てのサンドです。生地にもチョコレートにも茶葉を贅沢に練り込み、その中心にフレーバーソースを重ねてアクセントをつけたスイーツです。

●ティーショコラサンド ｛アールグレイラズベリー｝

アールグレイ茶葉を練り込んだクッキーに、紅茶チョコレートをサンド。サクサクのクッキーとミルキーな紅茶チョコレートが織りなす豊かな香りが、紅茶の深みを引き立てます。さらに、紅茶チョコレートの中にはとろりとあふれるラズベリーソースを封じ込め、甘酸っぱいアクセントを加えました。芳醇な紅茶の香りにラズベリーの酸味が調和した、ティータイムを華やかに彩る一品です。

商品名：ティーショコラサンド ｛アールグレイラズベリー｝ 4個入

価格 ： 1,404円（税込）

ティードロップクッキー

飲み物として親しまれてきた紅茶の香りと深みを、閉じ込めたクッキーです。クッキーの丸みや焼き色が紅茶の温もり・柔らかさ・時間のゆるやかさを感じさせてくれます。

●ティードロップクッキー ｛アールグレイ｝

紅茶そのものの魅力を口いっぱいに味わえる、ドロップ型クッキー。紅茶専門店TEAPOND（ティーポンド）の茶葉を贅沢に使用し、焼き上げる温度と時間にこだわり、サクッと軽やかな食感に仕上げました。インド産の２種の茶葉をブレンドし、ベルガモットオイルで香りづけした人気銘柄アールグレイ リバティをたっぷり生地に練り込んだ、シンプルだからこそ紅茶の香りを余すことなく堪能できる一品。すべての紅茶好きに贈りたいクッキーです。

商品名：ティードロップクッキー ｛アールグレイ｝ 7個入

価格 ： 1,134円（税込）

販売場所に関する概要

場所 ：東京都千代田区丸の内1丁目9－1

JR東京駅 グランスタ東京 B1改札内 銀の鈴エリア

営業期間：2025年12月2日（火）～ 2026年2月15日（日）

営業時間：平日・土 8:00～22:00、日・祝日 8:00～21:00

※翌日が休日の場合は、22:00まで営業

定休日 ：なし

注意事項：※ティードロップケーキ｛アールグレイ｝は、会期中12:00以降での販売となります。

※全商品なくなり次第終了となります。

ブランド概要

紅茶の滴る雫をテーマにした“紅茶菓子”の新ブランドが誕生

飲むだけでは味わえない、新しい紅茶体験を発信

TeaDrop.は、昨今注目の集まる「紅茶の香り」に着目した“紅茶菓子”のブランドです。紅茶に魅了される多くの人が注目する【香り・味わい・余韻】をお菓子に閉じ込め、ひと口ごとにゆっくりと広がる風味が穏やかに続くように仕上げています。立ち上がりの香りが魅力の“飲む”紅茶とはまた違う、お菓子ならではの口の中でゆっくりほどけていく香りや長い余韻をご堪能いただけます。ティータイムに限らず、仕事の合間や公園のベンチで過ごす時間など、どんなシーンでも叶えられる気軽で特別な時間を、TeaDrop.のお菓子を通してお届けいたします。心をあたためるような小さなウェルビーイングの時間を、新しい紅茶体験を通してお楽しみください。

公式Instagram：https://www.instagram.com/teadrop_jp/

【伝統 × 現代】のデザインでアプローチする“しあわせづくり”の習慣化

紅茶を起点に広がる、親しみを感じるあたたかな世界観へ

TeaDrop.のクリエイティブテーマは、日常の幸せ。格式高い伝統的な紅茶をクラシックさで表現、またティータイムにカーテンから差し込む光を“ドット”として表現することでモダンな感性を取り入れています。2つの相反する感性をかけあわせることで、現代の人々に紅茶の存在をより身近に感じていただけるようなデザインに仕上げました。

ブランドのシンボルは、紅茶缶をイメージさせるようなエンブレム。カーテンやカーテンレール、そして紅茶の雫などのモチーフを取り入れながら、お気に入りの紅茶缶を開ける瞬間の幸せを表現しました。「カーテンから漏れる光」をイメージしたドットには、誰もが一度は経験した“天気の良い昼下がりにゆったり過ごした記憶”を喚起させ、しあわせを感じられる瞬間がすぐそばにあることを思い出して欲しいというメッセージを込めています。

とろけるような形状でデザインされたロゴの“O”と“P”は、本ブランドのキーワードとなる“紅茶”から滴る雫をイメージしつつ、型にはまらないリラックスした雰囲気やお菓子の口あたりの良さを表現。紅茶と真摯に向き合いお菓子を作るブランドの決意を込めています。

TeaDrop.とは

お菓子を通じて紅茶を味わうブランド「TeaDrop.」。“飲む”だけでは出会えない、紅茶の【香り・味わい・余韻】といった風味を閉じ込めたお菓子を展開いたします。新カテゴリースイーツの「ティードロップケーキ」をはじめ、お手土産にもぴったりの箱菓子もラインナップ。ティータイムだけでなく、お仕事中やお出かけ先でのひとときにも寄り添う、“新しい紅茶体験”をご提案いたします。

会社概要

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 山田純平

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：菓子の製造・販売、ECサイト「BAKE the ONLINE」運営、WEBメディア運営

・展開する主要の菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」（https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）

米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）