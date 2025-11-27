決裁者の98.4%が「根拠なし」の営業資料にネガティブな印象。決裁者の信頼を失う“逆効果”なデータとは？
～「データが古い」（54.0%）「恣意的に見える」（46.0%）が不信感のトップ～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335518&id=bodyimage1】
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、2025年11月にBtoB営業資料における「エビデンス（客観的データ）」の重要性に関する調査（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/column/kessaisya-evidence/ ）を実施しました。
調査の結果、新しいツールやサービスの導入・選定に関与する決裁・関与者（N=126） のうち、客観的なデータ（エビデンス）が全く示されなかった営業資料に対し、98.4%（「特に何も感じない」1.6%を除く） が「提案内容の根拠が弱い」（57.1%）、「数値的な裏づけがないと不安に感じる」（54.8%）、「主観的に感じる」（45.2%） といった何らかのネガティブな印象を抱いていることが明らかになりました。
また、たとえデータが示されていても、「信頼できない」あるいは「逆効果だ」と感じる理由のトップは、「データの（調査）時期が明らかに古い」（54.0%） 、次いで「グラフやデータが、明らかに自社に都合の良い部分だけを切り取っているように見える（恣意的に感じる）」（46.0%） となり、エビデンスの「質」が顧客の信頼に直結している実態が浮き彫りになりました。
【調査概要】
・調査機関： 株式会社はちのす制作
・調査対象： お勤めの会社で、新しいサービスやツールを導入する際に検討・選定に関与している方
・有効回答数： スクリーニング調査：4,325人 / 本調査：132人（有効回答126人）
・調査期間： 2025/11/07～2025/11/07
・調査方法： インターネット調査
※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100％とならない場合があります。
※本調査における「エビデンス」とは、サービスや製品の価値・必要性を客観的に裏付けるために示される、不特定多数の対象者（市場・業界・生活者など）からえられたアンケート調査や統計的データを示します。お客様の声や、自社利用顧客の実績などの「事例」を示すものは含まれません。
【調査内容結果】
Q1：営業資料や会社紹介資料で、数値データや調査結果などの「根拠（エビデンス）」が示されているものを見たことがありますか？
（単数回答、n=126）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335518&id=bodyimage2】
・よく見る： 88（69.8%）
・ときどき見る： 38（30.2%）
・あまり見ない：0（0.0%）
・ほとんど見ない：0（0.0%）
決裁・関与者（N=126）に対し、エビデンスが示された資料を見た経験を尋ねたところ、「よく見る」（69.8%）、「ときどき見る」（30.2%）を合わせ、100%が資料でエビデンスを見たことがあると回答しました。
Q2：営業資料や会社紹介資料で、「エビデンスが示された資料」を見たとき、どのように感じますか？
（複数回答、n=126）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335518&id=bodyimage3】
・1位：データの根拠が明確で、論理的だと感じる： 89票（70.6%）
・2位：内容に説得力を感じる： 84票（66.7%）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335518&id=bodyimage1】
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、2025年11月にBtoB営業資料における「エビデンス（客観的データ）」の重要性に関する調査（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/column/kessaisya-evidence/ ）を実施しました。
調査の結果、新しいツールやサービスの導入・選定に関与する決裁・関与者（N=126） のうち、客観的なデータ（エビデンス）が全く示されなかった営業資料に対し、98.4%（「特に何も感じない」1.6%を除く） が「提案内容の根拠が弱い」（57.1%）、「数値的な裏づけがないと不安に感じる」（54.8%）、「主観的に感じる」（45.2%） といった何らかのネガティブな印象を抱いていることが明らかになりました。
また、たとえデータが示されていても、「信頼できない」あるいは「逆効果だ」と感じる理由のトップは、「データの（調査）時期が明らかに古い」（54.0%） 、次いで「グラフやデータが、明らかに自社に都合の良い部分だけを切り取っているように見える（恣意的に感じる）」（46.0%） となり、エビデンスの「質」が顧客の信頼に直結している実態が浮き彫りになりました。
【調査概要】
・調査機関： 株式会社はちのす制作
・調査対象： お勤めの会社で、新しいサービスやツールを導入する際に検討・選定に関与している方
・有効回答数： スクリーニング調査：4,325人 / 本調査：132人（有効回答126人）
・調査期間： 2025/11/07～2025/11/07
・調査方法： インターネット調査
※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100％とならない場合があります。
※本調査における「エビデンス」とは、サービスや製品の価値・必要性を客観的に裏付けるために示される、不特定多数の対象者（市場・業界・生活者など）からえられたアンケート調査や統計的データを示します。お客様の声や、自社利用顧客の実績などの「事例」を示すものは含まれません。
【調査内容結果】
Q1：営業資料や会社紹介資料で、数値データや調査結果などの「根拠（エビデンス）」が示されているものを見たことがありますか？
（単数回答、n=126）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335518&id=bodyimage2】
・よく見る： 88（69.8%）
・ときどき見る： 38（30.2%）
・あまり見ない：0（0.0%）
・ほとんど見ない：0（0.0%）
決裁・関与者（N=126）に対し、エビデンスが示された資料を見た経験を尋ねたところ、「よく見る」（69.8%）、「ときどき見る」（30.2%）を合わせ、100%が資料でエビデンスを見たことがあると回答しました。
Q2：営業資料や会社紹介資料で、「エビデンスが示された資料」を見たとき、どのように感じますか？
（複数回答、n=126）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335518&id=bodyimage3】
・1位：データの根拠が明確で、論理的だと感じる： 89票（70.6%）
・2位：内容に説得力を感じる： 84票（66.7%）