AIデータ社、研究開発もAI時代へ─中堅研究職の“知的作業”が一変する ― AI R&D on IDXがR&D領域における“知の民主化”を推進 ―
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、研究開発部門の業務効率化と知識再利用を実現するAIナレッジ統合プラットフォーム「AI R&D on IDX」を、グループ企業リーガルテック株式会社と連携し、R&D領域における研究開発の高速化、過去の知見形式知化を実現するインフラとして、本格推進を発表しました。
本製品は、研究ノウハウの属人化を解消し、研究力の“組織化・平準化”を支援する研究DXソリューションです。
研究開発現場では、ベテラン依存の研究ノート、個人PC内に閉じた実験データ、整理されない共有フォルダなど、情報格差による“研究の非対称性”が深刻化しています。その結果、若手・中堅人材の成長速度が制約され、研究スピード・再現性・チーム連携に影響を及ぼしています。
■AI R&D on IDX
研究・開発の“質”と“速さ”を革新するR&D向けAIプラットフォーム
https://www.idx.jp/aifactory/list/rd/
AI R&D on IDXは、研究知を「検索可能」「説明可能」「再利用可能」に変換し、以下のような“知の民主化”を実現します。
・ベテラン研究者のノート・議論ログをAIが解析し、後続メンバーが活用可能な形で整理ベテランのノウハウを継承
・実験条件・失敗記録を構造化し、過去の知見を効率的に検索・参照、重複実験の無駄を削減
・アップロードされた文献や資料の内容をAIが解析・要約し、研究立ち上げ速度を加速
・研究テーマに関する質問に対してAIが蓄積された知識をもとに適切な回答を提供
・蓄積された知識を検索・活用しやすい形で整理して、教育コストを削減
これにより、「研究成果は一部の優秀な人のもの」から、「誰でも再現可能な研究体系へ」という転換を実現。研究現場における“知的生産性の底上げ”を強力に支援します。
今後AIデータ社は、製薬・化学・食品・大学・産総研系の研究機関との連携を強化し、研究DX市場におけるAIナレッジ基盤の標準化を推進していく予定です。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
