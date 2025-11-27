近畿大学教養・外国語教育センター（大阪府東大阪市）は、令和7年（2025年）12月3日（水）、東大阪キャンパスにて、「第16回ことばのフェスタ」を開催します。本イベントでは、日本人学生は外国語で、留学生は日本語でスピーチや朗読に挑戦します。【本件のポイント】●日本人学生は外国語で、留学生は日本語でスピーチや朗読に挑戦するイベントを開催●準備にあたり、日本人学生と留学生が互いに先生役となり指導・助言することで、相互理解の促進を図る●スピーチや朗読を通して、語学力や外国語学習へのモチベーション向上をめざす【本件の内容】近畿大学教養・外国語教育センターは、学内の国際交流活性化を目的として、平成20年（2008年）から「ことばのフェスティバル」を開催してきました。本イベントはコロナ禍を経て中断していましたが、今年はイベント名を「ことばのフェスタ」に改め、外国語の学習をはじめたばかりで創作スピーチをまだ作れない学生も気軽に参加できるよう、朗読部門を新設して3年ぶりに実施します。本イベントでは、日本人学生は外国語で、留学生は日本語で、自由なテーマでスピーチを行います。また、各国の言語による「星の王子さま」の一節の朗読発表も行います。準備にあたっては、日本人学生と留学生が互いに先生役となり、指導・助言をしながら練習を重ねてきました。学生同士の自発的な意見交換や協力を通じて、語学力の向上のみならず、文化や社会的背景を含めた相互理解の促進、さらには外国語学習へのモチベーション向上を図ります。【開催概要】日時 ：令和7年（2025年）12月3日（水）16：45～18：15場所 ：近畿大学東大阪キャンパス ブロッサムカフェ3階 多目的ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）観覧対象：一般の方（定員50人、参加無料、事前申込不要）内容 ：＜外国語スピーチ部門＞ 日本人学生8人によるドイツ語、中国語、韓国語での発表 ＜日本語スピーチ部門＞ 韓国、タイ、ブルガリアからの留学生3人による発表 ＜朗読部門（「星の王子さま」の一節の朗読）＞ 日本人学生3人によるドイツ語、中国語、韓国語での朗読 中国、フランスからの留学生2人による日本語での朗読お問合せ：近畿大学大学院・共通教育学生センター 担当：高見 TEL（06）4307-3036【関連リンク】近畿大学https://www.kindai.ac.jp/