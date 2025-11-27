AI動画生成の新時代到来！TopMediai、Sora 2・Veo 3ほか7モデル搭載でプロ品質動画をもっと手軽に
動画・音楽・音声関連のオンラインAIツールを提供するCleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年11月25日より、TopMediai AI動画生成サービスの大幅アップデート版を提供開始いたします。今回のアップデートでは、Sora 2・Google Veo 3.1を含む7種類の最先端AI動画生成モデルを統合。これにより、初心者でも手軽に、プロフェッショナル品質の高精度動画を制作できるようになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335409&id=bodyimage1】
【TopMediai AI動画生成について】
TopMediai AI動画生成は、画像やテキストをもとに高品質な動画を自動生成できるオンラインサービスです。ユーザーは特別な編集スキルがなくても、簡単な操作でプロフェッショナル品質の動画を制作できます。
詳細はこちら：
TopMediai AI動画生成：https://jp.topmediai.com/ai-video-maker/
TopMediai公式サイト：https://jp.topmediai.com/
【アップデートの主なポイント】
今回のアップデートで実現した主な進化は以下の通りです：
1.AI動画生成モデルの拡張：従来の3モデルから7モデルへアップグレードし、映像表現の幅が大きく広がりました。
2.AI動画エフェクトページの充実：上千種類のエフェクトが利用可能で、今後も随時更新予定。より多彩で魅力的な動画制作が可能です。
3.動画生成精度の向上：画像やテキストからの動画認識精度を大幅に改善。より滑らかで自然な動画生成を実現しました。
4.自由度の高い編集機能：動画のスタイル、長さ、細部の表現を自由に調整可能。思い通りの動画制作をサポートします。
5.動画延長機能の追加：生成後の動画を簡単に延長でき、より長尺のコンテンツ制作も可能になりました。
6.AI画像生成との連携：動画生成と関連するAI画像作成が連携可能になり、編集やコンテンツ制作の幅をさらに広げます。
【新規追加モデル一覧】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335409&id=bodyimage2】
【操作ガイド：音声付きAI動画を生成する方法】
TopMediai AI動画生成では、以下のステップで音声付きAI動画を簡単に生成できます：
ステップ 1：生成モードを選ぶ
TopMediai にアクセスし、「AI動画生成」機能を選択。動画生成のモードと上記の動画生成AIモデルを選びます - 主に次のようなモードが利用可能です：テキストから動画を生成；画像から動画を生成；AI動画エフェクト；ショット動画自動生成など。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335409&id=bodyimage3】
詳細はこちら：
画像から動画生成：https://jp.topmediai.com/app/image-to-video/
テキストから動画生成：https://jp.topmediai.com/app/text-to-video/
ステップ 2：素材・設定を入力／アップロード
テキストから生成 の場合：動画にしたい内容（シーン説明、脚本、状況、キャラクターなど）をテキストで入力。カメラの動き（パン、ズーム、フォーカスなど）や動画の長さ、画質などを指定できます。画像から生成の場合：静止画（JPG や PNG）をアップロード。解像度や形式の条件を守って画像を選択。
ステップ 3：「生成」→ プレビュー → ダウンロード／共有
必要な情報／素材を入力 or アップロード後、「動画を生成する」ボタンをクリック。数十秒～数分で AI が動画を生成。生成後は、プレビューで内容を確認できます。問題なければ、そのまま動画をダウンロードまたは共有可能。
