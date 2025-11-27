クラウドワークス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：櫻田 芳之)は、中小製造業のアフターサービス部門に向けて、部品カタログ公開から受発注までをWebで完結させるクラウド型ソリューション「Catalog Patio(カタログ パティオ)」をリリースしました。昨今の製品寿命の長期化に伴い、保守・部品交換の重要性が増す一方、紙のパーツリストや属人的な運用による情報更新の遅れや誤発注、在庫過多・欠品などが課題となってきております。Catalog Patioはこれらの課題を解決し、アフターサービス部門の業務負荷を軽減することで製造業のDX推進に貢献するソリューションです。





Catalog Patioロゴ





■「Catalog Patio」開発背景

保守部品の情報管理方法に課題を持つ企業では、改訂された情報が現場に伝わるまでにタイムラグが生じてしまい、情報の古さに起因する誤発注が発生するほか「最新情報への更新と維持に大きな手間と業務負担がかかっている」という経営リスクが潜在しています。また経営層は利益率の高い部品販売業務を効率化するために、組織全体で鮮度の高い標準情報を共有することの重要性を認識しています。Catalog Patioは、このような市場のニーズに応え、部品情報の“見える化・標準化・自動化”を実現するために開発しました。









■「Catalog Patio」の特徴

「オンラインカタログ」「マスタデータ連携」「オンラインオーダー」の3つの柱から構成されているCatalog Patioならではの強みをご紹介します。





1. 直感的なオンラインカタログ

製品イラストや展開図から目的の部品をクリック一つで特定でき、部品番号、在庫、価格などを瞬時に確認可能です。従来の紙カタログやPDFから探す手間を大幅に削減し、誤発注防止にも貢献します。また、シリアル番号検索に対応し、WebAPI連携により価格・在庫情報をリアルタイムで反映することも可能です。





2. 柔軟なマスタデータ連携

品目マスタや在庫マスタなど豊富なマスタ連携項目に対応し、基幹システムのBOMやERPと自動連携することで部品情報の整合性を常に最新に保つことが可能です。人手による転記や更新作業を不要とし、ユーザーマスタ連携により販社や顧客グループごとの価格表示・情報開示範囲を制御することができます。





3. カート機能とオンラインオーダー

カタログ上で部品を選択し、数量や配送先を設定して見積依頼書の出力、またはオンラインオーダーが可能です。オンラインオーダーオプションにより、顧客自身で注文予定や出荷状況を確認できるため、問い合わせ対応の削減やスムーズな顧客対応が可能になります。受注データはERPへ自動連携され、正確な注文管理を実現します。









■期待される効果とDXへの貢献

Catalog Patioの導入により、情報更新・受発注プロセスが自動化され、担当者は問い合わせ対応や技術支援といった付加価値業務に集中できます。情報の一元化により属人化リスクを排除し、現場担当者は常に最新かつ正しい情報にアクセスできるようになります。SaaS型サービスのため専用環境構築が不要で迅速な導入が可能であり、パブリッククラウド基盤による高い拡張性、多言語・マルチデバイス対応も特長です。





▼実際の操作画面

実際の操作画面1





実際の操作画面2





Catalog Patio の体験版サイトはこちらから

https://www.catalog-patio.com/

Catalog Patioの体験版サイトはこちらから





Catalog Patioの詳しい紹介は当社製品サイトをご覧ください

https://www.cloudworx.co.jp/patio/





Catalog Patioの詳しい紹介は当社製品サイトをご覧ください





システム構成イメージ





クラウドワークス株式会社は、本ソリューションを通じて中小製造業のDX推進を支援し、アフターサービス部門の業務効率化と収益拡大、企業価値の向上に貢献してまいります。









【クラウドワークス株式会社】

「お客様の本質的な課題に焦点をあてて解決策を提案する」という経営理念の下、日常業務の無理や無駄の課題解決を通じて、付加価値創造のポジティブサイクルを推進していく会社です。









【製品に関する問い合わせやデモのご依頼】

当社ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。担当者より折り返しご案内いたします。

https://www.cloudworx.co.jp/contact/









【会社概要】

会社名 ： クラウドワークス株式会社

代表者 ： 代表取締役 櫻田 芳之

事業内容： 中小製造業のDX推進を支援するクラウドソリューションの開発・販売

所在地 ： 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町

設立 ： 2023年1月13日

URL ： https://www.cloudworx.co.jp/









■本リリースに関するお問い合わせ先

クラウドワークス株式会社

MAIL： press@cloudworx.co.jp