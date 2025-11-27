¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤ÎÇ®¤ÇµÙ¤à¡©µÙ¤ß¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦ÂÎ²¹37.7ÅÙ¡¢¼ÂºÝµÙ¤à¤Î¤Ï37.8ÅÙ¤ÈÈ½ÌÀ¡ª
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç¯Ëö¤ÎÈËË»´ü¤ÇÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª¡©
¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡×Âè°ìÃÆ
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢É÷¼Ù¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡×¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¡¦¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢Í¿¦¼Ô¤ÎÌó2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÈËË»´ü¤ÇÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡Ê45.9%¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Çº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë(45.4%)¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉ÷¼Ù¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇ¯Ëö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢É÷¼Ù¡¦Ç®¤Î»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤òÄ´ºº·ë²Ì¤Î¸ø³«¤òÄÌ¤·¤Æº£¸åÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤ÎÉ÷¼Ù¾É¾õ¤Î¼ÂÂÖ¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡ÖÇ®¤ÇµÙ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ëÂÎ²¹¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡ÈµÙ¤ß¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦ÂÎ²¹¤Ï37.7ÅÙ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È»Å»ö¤òµÙ¤à¡ÉÂÎ²¹¤Ï37.8ÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯Ç®»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÎÅÍÜ¤¬É¬Í×¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µÙ¤ß¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê¡ä
£±¡¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ´ü¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö10·î-12·î¡Ê46.8%¡Ë¡×¡ª
£²¡¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¡Ê45.9%¡Ë¤¬Ç¯ËöÈËË»´ü¤ËÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡ª
£³¡¥µÙ¤ß¤¿¤¯¤Æ¤âµÙ¤ß¤Å¤é¤¤¡ª¡©¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¡ÈÇ®¤ÇµÙ¤ß¤¿¤¤¡ª¡É¤È»×¤¦ÂÎ²¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï37.70ÅÙ¡£°ìÊý¡¢¡È¼ÂºÝ¤ËµÙ¤à¤È»×¤¦¡ÉÂÎ²¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï37.84ÅÙ¡£
<Ä´ºº³µÍ×>
Ä´ººÌ¾¡§É÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡¿Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡¿ÂÐ¾Ý¼Ô¡§20Âå-60ÂåÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷Í¿¦¼Ô¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¿Í1,200¿Í¡¿¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Á2025Ç¯11·î8Æü¡¿Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ÚÅ·¥¤¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡Û
£±¡¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ´ü¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢10·î-12·î¡Ê46.8%¡Ë¡ª
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó1,200Ì¾¡Ê20-60ÂåÃË½÷Í¿¦¼Ô¡Ë¤Ë¡¢Ä¾¶á1Ç¯¤ÇÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿½ê¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö10-12·î¡Ê46.8%¡Ë¡×¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö1-3·î¡Ê44.8%¡Ë¡×¤È¡¢Åß¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¸Ù¤¤¤ÇÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤òFA¤Ç»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡×¡Ö´¨¤µ¤äÎä¤¨¹þ¤ß¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö»Ò¶¡¤«¤éÉ÷¼Ù¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¡Ê45.9%¡Ë¤¬Ç¯ËöÈËË»´ü¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡ª
Æ±ÍÍ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¡¢11·î¡¢12·î¤ÎÇ¯Ëö¥¤¥Ù¥ó¥È»þ´ü¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¤Ë¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¤¢¤ë¡Ê45.9%¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å»öÇ¼¤á¤Ë²Ã¤¨¤ÆËºÇ¯²ñ¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÈË»¤·¤¤Ç¯Ëö¤ÎÈËË»¤¬¡¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£³¡¥µÙ¤ß¤¿¤¯¤Æ¤âµÙ¤ß¤Å¤é¤¤¡ª¡©¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¡ÈÇ®¤ÇµÙ¤ß¤¿¤¤¡ª¡É¤È»×¤¦ÂÎ²¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï37.70ÅÙ¡£°ìÊý¡¢¡È¼ÂºÝ¤ËµÙ¤à¤È»×¤¦¡ÉÂÎ²¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï37.84ÅÙ¡£¢¨
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¡¢¡ÖÇ®¤¬²¿ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢»Å»ö¤òµÙ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡¦¡ÖÇ®¤¬²¿ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¡¢»Å»ö¤òµÙ¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤È¼ÂºÝ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊ¿¶Ñ¤¬37.70ÅÙ¡¦37.84ÅÙ¤È¡¢µÙ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¥¬¥Þ¥ó¤·¤ÆÌµÍý¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÇ¯Ëö¤ÏÈËË»¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¾É¾õ¤¬¼£¤ë¤Þ¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡§Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢37ÅÙÂæ¸åÈ¾¤ÇµÙ¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î´ð½à¤Ë¤è¤ë¤È37.5ÅÙ°Ê¾å¤ÏÈ¯Ç®¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÀµÀ½Ìô¤È¤·¤Æ¤ÏÇ®¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤ÏµÙÍÜ¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¢£¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Çº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡ª
Æ±ÍÍ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¡ÖÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¡¢±ÉÍÜ¤òÊäµë¤¹¤ëÊýË¡¤Çº¤¤Ã¤¿¡¿¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È»Ç¤Ã¤¿½ê¡¢¼Â¤Ë¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¤¢¤ë¡Ê45.4%¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
<Ä´ºº³µÍ×>
Ä´ººÌ¾¡§É÷¼Ù¡¦Ç®¤Ê¤É¤Î»þ¤Î±ÉÍÜÊäµëÄ´ºº¡¿Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡¿ÂÐ¾Ý¼Ô¡§20Âå-60ÂåÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷Í¿¦¼Ô¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¿Í1,200¿Í¡¿¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Á2025Ç¯11·î8Æü¡¿Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ÚÅ·¥¤¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×À½ÉÊ³µÍ×
É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤ÆÇ®¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ç±ÉÍÜÊäµë¤ò¡ª
¥¿¥¦¥ê¥ó2,000Ó¤Ë¡¢¿Í»²910Ó¡Ê¸¶À¸Ìô´¹»»¡Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óEÅù¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÌ¾¡§¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥¹¡¼¥Ñ¡¼
À½ÉÊ¶èÊ¬¡§¡¡»ØÄê°åÌôÉô³°ÉÊ¡¡
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§296±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌ¡ä
À®¿Í¡Ê15ºÍ°Ê¾å¡Ë1Æü1²ó1ËÜ¡Ê100mL¡Ë
¡ã¸úÇ½¡¦¸ú²Ì¡ä
ÆùÂÎÈèÏ«¡¦ÉÂÃæÉÂ¸å¡¦¿©ÍßÉÔ¿¶¡¦±ÉÍÜ¾ã³²¡¦È¯Ç®À¾ÃÌ×À¼À´µ¡¦Ç¥¿±
¼øÆý´ü¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Î±ÉÍÜÊäµë¡¢¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¡¢µõ¼åÂÎ¼Á
¡þ¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¾¦ÉÊAmazon¥µ¥¤¥È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û
ÂçÀµÀ½ÌôPR»öÌ³¶É¡¡(³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥º¥Þ¥Ô¡¼¥¢¡¼¥ëÆâ)
¡¡E-mail¡§taisho-pr@ozma.co.jp¡¡¡¡Ã´Åö¡§¶¶ËÜ¡¢Ä»µï
