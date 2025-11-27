¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖµþÀ®¡ßµþµÞ 16»û¼Ò¸æ¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×
¡ÁÎ¾¼Ò±èÀþ¤Î´Ñ¸÷µòÅÀÅù¤Ø¤ÎÁê¸ßÁ÷µÒ»Üºö Âè£±ÃÆ¡ª¡Á
µþÀ®ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§Å·Ìî µ®É×¡¢°Ê²¼ µþÀ®ÅÅÅ´¡Ë¤ª¤è¤ÓµþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¢°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬Äù·ë¤·¤¿¶¦Æ±¸¡Æ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÎ¾¼Ò±èÀþ¤Î´Ñ¸÷µòÅÀÅù¤Ø¤ÎÁê¸ßÁ÷µÒ»Üºö¡×¤ÎÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ2025Ç¯12·î£±Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖµþÀ®¡ßµþµÞ 16»û¼Ò¸æ¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖµþÀ®¡ßµþµÞ 16»û¼Ò¸æ¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î±èÀþ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤¬Â¸ºß¤·µ®½Å¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µþÀ®±èÀþ¤Î8»û¼Ò¤ÈµþµÞ±èÀþ8»û¼Ò¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸æ¼ë°õ¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã»û¼Ò¤Ç¸æ¼ë°õ¤ò¼õ¤±¡¢ÀìÍÑQR¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µþÀ®±èÀþ8»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡ÖµþÀ®¾Þ¡×¤È¤·¤ÆÀèÃå¤Ç¡Ö¶ÒÃå¡×¡¢µþµÞ±èÀþ8»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡ÖµþµÞ¾Þ¡×¤È¤·¤ÆÀèÃå¤Ç¡Ö¸æ¼ë°õÄ¢¥Ð¥ó¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢16»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¡ÖÅÅ¼Ö·¿¥Ý¡¼¥Á¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õÄ¢¤òµþÀ®ÅÅÅ´¡¦µþµÞÅÅÅ´¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò±èÀþ¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢±èÀþ¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Áê¸ßÍ¶µÒ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢±èÀþ²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¸À¸ì¡Ê±Ñ¸ì¡¦ÈËÂÎ»ú¡ËÂÐ±þ¤Î¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤äWEB¥µ¥¤¥È¤âÀ©ºî¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹µÒ¤Ë¤âÎ¾¼Ò±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤âÁê¸ßÁ÷µÒ¤Î»Üºö¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢±èÀþ²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖµþÀ®¡ßµþµÞ 16»û¼Ò¸æ¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥¼Â»Ü´ü´Ö
¡¡2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
£²¡¥»²²Ã»û¼Ò
£³¡¥»²²ÃÊýË¡
¡Ê1¡Ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ËÅÐÏ¿
newcal¥µ¥¤¥È¤«¤é¡ÖµþÀ®¡ßµþµÞ 16»û¼Ò¸æ¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤òÈ¯·ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨newcal¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼»²²Ã¤Ï²¼µURL¤Þ¤¿¤ÏQR¥³¡¼¥É¤«¤é
URL
https://newcal.jp/payment/jti/for_pc.php?ticket_product_code=TP_52F1S-P_ECKJP&_tp_type=SR
QR¥³¡¼¥É
¡Ê2¡Ë¸æ¼ë°õÄ¢¤ò¤â¤Ã¤Æ»²²Ã»û¼Ò¤Ø¡£
¢¨¸æ¼ë°õÄ¢¤Î»ØÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê3¡Ë»²²Ã»û¼Ò¤Ç¸æ¼ë°õ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¸æ¼ë°õ¤ò¼õ¤±¡¢ÀìÍÑ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸æ¼ë°õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢³Æ»û¼Ò¤ËÇ¼·ÐÎÁ¤Þ¤¿¤Ï½éÊæÎÁ¤ò¤ªÇ¼¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê4¡ËµþÀ®±èÀþ¤Î8»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¡ÖµþÀ®¾Þ¡×¤Î°ú´¹·ô¡¢µþµÞ±èÀþ¤Î8»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¡ÖµþµÞ¾Þ¡×¤Î°ú´¹·ô¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î°ú¤´¹¤¨¾ì½ê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½êÄê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè°ú¤´¹¤¨¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë16»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¡Ö´°Á´À©ÇÆ¾Þ¡×¤Ë±þÊç¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´¡¥°ú´¹¾ì½ê
¡Ê1¡ËµþÀ®¥¨¥ê¥¢¡§GIFT KEISEI JAPANESE SOUVENIR µþÀ®¾åÌî±Ø¹½ÆâÅ¹
ºÇ´ó±Ø¡§µþÀ®¾åÌî±Ø¡Ê¹½Æâ¡Ë
°ú´¹»þ´Ö¡§8¡§00¡Á18¡§30
¡Ê2¡ËµþµÞ¥¨¥ê¥¢¡§µþµÞÉ´²ßÅ¹¡¡7³¬ºÅ»ö¾ì¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
ºÇ´ó±Ø¡§¾åÂç²¬±Ø¡¡
°ú´¹»þ´Ö¡§Ê¿¡¡Æü¡¡10¡§00¡Á17¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚµÙÆü¡¡10¡§00¡Á18¡§00
¢¨12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢7³¬ºÅ»ö¾ìÆâ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç°ú¤´¹¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨12/16¡¢12/26¡¢12/30¡¢1/1¡Á1/4¡¢1/14¡¢1/22¡¢1/30¡¢2/15¡¢2/27¤Ï°ú¤´¹¤¨¤òµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£µ¡¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õÄ¢¤ÎÈÎÇä
¡Ê1¡ËÈÎÇä³«»Ï
2025Ç¯12·î£±Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ê2¡ËÈÎÇä²Õ½ê
¡ÚµþÀ®¥¨¥ê¥¢¡Û
¡GIFT KEISEI JAPANESE SOUVENIR µþÀ®¾åÌî±Ø¹½ÆâÅ¹
¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼µþÀ®¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ
£µþÀ®¥ê¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¥Í¥Ã¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ
¡ÚµþµÞ¥¨¥ê¥¢¡Û
¡µþµÞ¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ª¤È¤É¤±¤¤¤¤å¤¦¡×»½§Å¹¤ª¤è¤ÓµþµÞ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨»½§Å¹¤Ï¡¢¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¤Î¤ß¤Î±Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»½§Å¹¤Î¤ß¡¢12·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢µþµÞ¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ª¤È¤É¤±¤¤¤¤å¤¦¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
URL¡§https://www.otodokeikyu-sc.com/
£¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óµþµÞ£Ó£ÔÅ¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë
¤¤â¤È¤Þ¤Á¥æ¥Ë¥ª¥ó¿·¶¶Å¹
¥µþµÞ¥¹¥È¥¢¹âÎØÅ¹¤ª¤è¤ÓÄá¸«À¾Å¹
¡Ê3¡ËÈÎÇä²Á³Ê
2,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸æ¼ë°õÄ¢
¡Ê4¡ËÈÎÇäºý¿ô
2,000ºý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸æ¼ë°õÄ¢
£¶¡¥¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡¦ÌÈÀÕ»ö¹àÅù
Ãí°Õ»ö¹à¡¦ÌÈÀÕ»ö¹à
¡¦1»û¼Ò¤Ë¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï1¸Ä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥Ã¥º¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÇÛÉÛÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç°ú¤´¹¤¨¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÄÌ¿®Èñ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ÞÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»û¼Ò¤òË¬¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿ÀÊ©¤Ë¤ª»²¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª»²¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³Æ»û¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ»²ÇÒ¤Î»ÅÊý¡¢¸æ¼ë°õ¤Î¼õ¤±Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ»û¼Ò¤ÎºîË¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´»²ÇÒ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ª¤è¤Ó¤Ó³Æ»û¼Ò¤Î¹Ô»ö¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢¸æ¼ë°õ¤Î¼õÉÕ»þ´Ö¤äÂÐ±þ¤¬ÄÌ¾ï»þ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ»û¼Ò¤«¤é¤Î¸ø¼°¹ðÃÎ¤Ê¤É¤â¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Åö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î±¿±Ä¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÇºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾Åö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢ÍÍÑÀ¡¢³Î¼ÂÀ¡¢°ÂÁ´ÀÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÂè»°¼Ô¤¬Èï¤ëÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤è¤êÀµ³Î¤Ê¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤º¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥°¥Ã¥º¤ò¼õÎÎ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
¡¦Åö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Þ¤¿¤Ï´ÖÀÜÅª¤ËÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç
¡¦Åö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¾å¤Î¾ã³²¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç
¡¦Åö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ø¤Î¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¾ðÊó²þ¤¶¤ó¤äË¸³²¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæÃÇ¤ª¤è¤ÓÃÙ±ä¤Ë¤è¤ê¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç
¡¦¿ä¾©¤¹¤ë±ÜÍ÷´Ä¶°Ê³°¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
¡¦¼çºÅ¼Ô¤Ë¸Î°Õ¤Þ¤¿¤Ï½ÅÂç¤Ê²á¼º¤Ê¤¯¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î·ç´Ù¤ä¾ðÊó¤Î¸íÁ÷¿®¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç
¤½¤ÎÂ¾»ö¹à
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¼èÆÀ¤ËºÝ¤·¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»²²ÃÅÐÏ¿¤ÏÂ¨»þ²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×³ÍÆÀ¼Ô¤Î¸¢Íø¤ÎÂè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ùÅÏ¡¦´¹¶â¡¦Å¾ÇäÅù¤Ï°ìÀÚ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
£·¡¥¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keikyu.co.jp/cp/keisei_keikyu_goshuin/
¢¨2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«Í½Äê
£¸¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþÀ®¤ªµÒÍÍ¥À¥¤¥ä¥ë¡¡TEL.0570-081-160¡Ú¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë¡Û
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡Ë9¡§00¡Á18¡§00¡¡Ç¯ÃæÌµµÙ
¢¨²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤¤¡Ú2ÈÖ¡Û¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþµÞ¤´°ÆÆâ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡TEL.03-5789-8686¡¿045-225-9696
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡Ë9¡§00¡Á17¡§00¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¶È
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÀ®ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§Å·Ìî µ®É×¡¢°Ê²¼ µþÀ®ÅÅÅ´¡Ë¤ª¤è¤ÓµþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¢°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬Äù·ë¤·¤¿¶¦Æ±¸¡Æ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÎ¾¼Ò±èÀþ¤Î´Ñ¸÷µòÅÀÅù¤Ø¤ÎÁê¸ßÁ÷µÒ»Üºö¡×¤ÎÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ2025Ç¯12·î£±Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖµþÀ®¡ßµþµÞ 16»û¼Ò¸æ¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖµþÀ®¡ßµþµÞ 16»û¼Ò¸æ¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î±èÀþ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤¬Â¸ºß¤·µ®½Å¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µþÀ®±èÀþ¤Î8»û¼Ò¤ÈµþµÞ±èÀþ8»û¼Ò¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸æ¼ë°õ¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã»û¼Ò¤Ç¸æ¼ë°õ¤ò¼õ¤±¡¢ÀìÍÑQR¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µþÀ®±èÀþ8»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡ÖµþÀ®¾Þ¡×¤È¤·¤ÆÀèÃå¤Ç¡Ö¶ÒÃå¡×¡¢µþµÞ±èÀþ8»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡ÖµþµÞ¾Þ¡×¤È¤·¤ÆÀèÃå¤Ç¡Ö¸æ¼ë°õÄ¢¥Ð¥ó¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢16»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¡ÖÅÅ¼Ö·¿¥Ý¡¼¥Á¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õÄ¢¤òµþÀ®ÅÅÅ´¡¦µþµÞÅÅÅ´¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò±èÀþ¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢±èÀþ¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Áê¸ßÍ¶µÒ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢±èÀþ²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¸À¸ì¡Ê±Ñ¸ì¡¦ÈËÂÎ»ú¡ËÂÐ±þ¤Î¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤äWEB¥µ¥¤¥È¤âÀ©ºî¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹µÒ¤Ë¤âÎ¾¼Ò±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤âÁê¸ßÁ÷µÒ¤Î»Üºö¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢±èÀþ²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖµþÀ®¡ßµþµÞ 16»û¼Ò¸æ¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥¼Â»Ü´ü´Ö
¡¡2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
£²¡¥»²²Ã»û¼Ò
£³¡¥»²²ÃÊýË¡
¡Ê1¡Ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ËÅÐÏ¿
newcal¥µ¥¤¥È¤«¤é¡ÖµþÀ®¡ßµþµÞ 16»û¼Ò¸æ¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤òÈ¯·ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨newcal¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼»²²Ã¤Ï²¼µURL¤Þ¤¿¤ÏQR¥³¡¼¥É¤«¤é
URL
https://newcal.jp/payment/jti/for_pc.php?ticket_product_code=TP_52F1S-P_ECKJP&_tp_type=SR
QR¥³¡¼¥É
¡Ê2¡Ë¸æ¼ë°õÄ¢¤ò¤â¤Ã¤Æ»²²Ã»û¼Ò¤Ø¡£
¢¨¸æ¼ë°õÄ¢¤Î»ØÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê3¡Ë»²²Ã»û¼Ò¤Ç¸æ¼ë°õ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¸æ¼ë°õ¤ò¼õ¤±¡¢ÀìÍÑ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸æ¼ë°õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢³Æ»û¼Ò¤ËÇ¼·ÐÎÁ¤Þ¤¿¤Ï½éÊæÎÁ¤ò¤ªÇ¼¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê4¡ËµþÀ®±èÀþ¤Î8»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¡ÖµþÀ®¾Þ¡×¤Î°ú´¹·ô¡¢µþµÞ±èÀþ¤Î8»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¡ÖµþµÞ¾Þ¡×¤Î°ú´¹·ô¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î°ú¤´¹¤¨¾ì½ê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½êÄê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè°ú¤´¹¤¨¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë16»û¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¡Ö´°Á´À©ÇÆ¾Þ¡×¤Ë±þÊç¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´¡¥°ú´¹¾ì½ê
¡Ê1¡ËµþÀ®¥¨¥ê¥¢¡§GIFT KEISEI JAPANESE SOUVENIR µþÀ®¾åÌî±Ø¹½ÆâÅ¹
ºÇ´ó±Ø¡§µþÀ®¾åÌî±Ø¡Ê¹½Æâ¡Ë
°ú´¹»þ´Ö¡§8¡§00¡Á18¡§30
¡Ê2¡ËµþµÞ¥¨¥ê¥¢¡§µþµÞÉ´²ßÅ¹¡¡7³¬ºÅ»ö¾ì¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
ºÇ´ó±Ø¡§¾åÂç²¬±Ø¡¡
°ú´¹»þ´Ö¡§Ê¿¡¡Æü¡¡10¡§00¡Á17¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚµÙÆü¡¡10¡§00¡Á18¡§00
¢¨12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢7³¬ºÅ»ö¾ìÆâ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç°ú¤´¹¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨12/16¡¢12/26¡¢12/30¡¢1/1¡Á1/4¡¢1/14¡¢1/22¡¢1/30¡¢2/15¡¢2/27¤Ï°ú¤´¹¤¨¤òµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£µ¡¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õÄ¢¤ÎÈÎÇä
¡Ê1¡ËÈÎÇä³«»Ï
2025Ç¯12·î£±Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ê2¡ËÈÎÇä²Õ½ê
¡ÚµþÀ®¥¨¥ê¥¢¡Û
¡GIFT KEISEI JAPANESE SOUVENIR µþÀ®¾åÌî±Ø¹½ÆâÅ¹
¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼µþÀ®¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ
£µþÀ®¥ê¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¥Í¥Ã¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ
¡ÚµþµÞ¥¨¥ê¥¢¡Û
¡µþµÞ¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ª¤È¤É¤±¤¤¤¤å¤¦¡×»½§Å¹¤ª¤è¤ÓµþµÞ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨»½§Å¹¤Ï¡¢¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¤Î¤ß¤Î±Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»½§Å¹¤Î¤ß¡¢12·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢µþµÞ¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤ª¤È¤É¤±¤¤¤¤å¤¦¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
URL¡§https://www.otodokeikyu-sc.com/
£¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óµþµÞ£Ó£ÔÅ¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë
¤¤â¤È¤Þ¤Á¥æ¥Ë¥ª¥ó¿·¶¶Å¹
¥µþµÞ¥¹¥È¥¢¹âÎØÅ¹¤ª¤è¤ÓÄá¸«À¾Å¹
¡Ê3¡ËÈÎÇä²Á³Ê
2,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸æ¼ë°õÄ¢
¡Ê4¡ËÈÎÇäºý¿ô
2,000ºý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸æ¼ë°õÄ¢
£¶¡¥¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡¦ÌÈÀÕ»ö¹àÅù
Ãí°Õ»ö¹à¡¦ÌÈÀÕ»ö¹à
¡¦1»û¼Ò¤Ë¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï1¸Ä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥Ã¥º¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÇÛÉÛÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç°ú¤´¹¤¨¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÄÌ¿®Èñ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ÞÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»û¼Ò¤òË¬¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿ÀÊ©¤Ë¤ª»²¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª»²¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³Æ»û¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ»²ÇÒ¤Î»ÅÊý¡¢¸æ¼ë°õ¤Î¼õ¤±Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ»û¼Ò¤ÎºîË¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´»²ÇÒ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ª¤è¤Ó¤Ó³Æ»û¼Ò¤Î¹Ô»ö¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢¸æ¼ë°õ¤Î¼õÉÕ»þ´Ö¤äÂÐ±þ¤¬ÄÌ¾ï»þ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ»û¼Ò¤«¤é¤Î¸ø¼°¹ðÃÎ¤Ê¤É¤â¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Åö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î±¿±Ä¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÇºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾Åö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢ÍÍÑÀ¡¢³Î¼ÂÀ¡¢°ÂÁ´ÀÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÂè»°¼Ô¤¬Èï¤ëÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤è¤êÀµ³Î¤Ê¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤º¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥°¥Ã¥º¤ò¼õÎÎ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
¡¦Åö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Þ¤¿¤Ï´ÖÀÜÅª¤ËÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç
¡¦Åö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¾å¤Î¾ã³²¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç
¡¦Åö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ø¤Î¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¾ðÊó²þ¤¶¤ó¤äË¸³²¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæÃÇ¤ª¤è¤ÓÃÙ±ä¤Ë¤è¤ê¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç
¡¦¿ä¾©¤¹¤ë±ÜÍ÷´Ä¶°Ê³°¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
¡¦¼çºÅ¼Ô¤Ë¸Î°Õ¤Þ¤¿¤Ï½ÅÂç¤Ê²á¼º¤Ê¤¯¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î·ç´Ù¤ä¾ðÊó¤Î¸íÁ÷¿®¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç
¤½¤ÎÂ¾»ö¹à
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¼èÆÀ¤ËºÝ¤·¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»²²ÃÅÐÏ¿¤ÏÂ¨»þ²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×³ÍÆÀ¼Ô¤Î¸¢Íø¤ÎÂè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ùÅÏ¡¦´¹¶â¡¦Å¾ÇäÅù¤Ï°ìÀÚ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
£·¡¥¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keikyu.co.jp/cp/keisei_keikyu_goshuin/
¢¨2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«Í½Äê
£¸¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþÀ®¤ªµÒÍÍ¥À¥¤¥ä¥ë¡¡TEL.0570-081-160¡Ú¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë¡Û
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡Ë9¡§00¡Á18¡§00¡¡Ç¯ÃæÌµµÙ
¢¨²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤¤¡Ú2ÈÖ¡Û¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþµÞ¤´°ÆÆâ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡TEL.03-5789-8686¡¿045-225-9696
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡Ë9¡§00¡Á17¡§00¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¶È
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£