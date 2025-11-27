「TIME SHARING」、大型会場向けケータリングサービスを強化
株式会社あどばる(本社：東京都新宿区、代表取締役：中野 邦人)は、貸し会議室・レンタルスペース予約サイト「TIME SHARING(タイムシェアリング)」が提供するケータリングサービスにおいて、2025年10月より、大型会場限定で5つのプランの提供を開始いたしました。
今回の新プランは、予算や利用シーンに応じて選べる多彩なラインナップを揃え、企業パーティー、懇親会、結婚式二次会など、さまざまなイベントでより満足度の高いお食事体験を提供します。
TIME SHARINGのケータリングサービスを強化
■TIME SHARINGのケータリングサービスについて
TIME SHARINGのケータリングサービスは、会場予約と同時に申し込みが可能で、主催者や幹事の手配負担を軽減いたします。料理の準備・提供・片付けまでを含み、スタッフ派遣費用・清掃代・サービス料も料金に含まれています。
温製料理、ピンチョス、デザートなど、イベント目的に合わせて選べる多彩なメニュー展開が特徴です。
■新ビュッフェプランについて
今回新たに追加された5つのビュッフェプランは、軽食中心のエントリープランから、デザートまで充実したプランまで幅広くラインナップしております。
すべてのプランで、アルコールを含む2時間のドリンク飲み放題をご利用いただけます。
■プティビュッフェ(7品)
予算を抑えつつも、参加者に満足いただける内容を実現したエントリープランです。
軽めの食事を求める場面や、短時間の懇親会に最適で、ピッツァやパスタなど、幅広い層に好まれる定番メニューを中心に構成しています。
プティビュッフェ(7品)
ハムとふわふわ卵のクロワッサンサンド
【内容】
・チキンとブロッコリーのサラダ～ジンジャーレモン風味～
・燻製チーズのポテトサラダ
・ハムとふわふわ卵のクロワッサンサンド
・マルゲリータピッツァ アルタリオ仕立て
・フライドポテト～チーズ＆ブラックペッパー風味～
・国産ホタテのフライ～オリエンタルソース～
・定番ボロネーゼソースのリガトーニ
■ベーシックビュッフェ(10品)
お酒を片手に会話を楽しむ、カジュアルな雰囲気のパーティーにぴったりのプランです。
ピンチョスやキッシュなど、片手で食べられるメニューが充実し、立食スタイルの懇親会や結婚式二次会を華やかに演出します。
ベーシックビュッフェ(10品)
各種ピンチョス
【内容】
プティビュッフェに以下のメニューが追加
・ミニカプレーゼのピンチョス～ジェノバソース～
・生ハムと季節のフルーツ ピンチョス
・オリーブと野菜の一口キッシュ
■クラシックビュッフェ(14品)
魚介のマリネやローストビーフなどの本格的なメニューが加わり、料理のバリエーションが一気に広がるワンランク上のプランです。
食事もお酒も本格的に楽しみたい、会社間の懇親会や歓送迎会などの格式ある場面におすすめです。
クラシックビュッフェ(14品)
たっぷり魚介のイタリア風マリネ
【内容】
ベーシックビュッフェに以下のメニューが追加
・ローストビーフ 粒マスタードソース
・たっぷり魚介のイタリア風マリネ
・トリュフ香るモルタデッラハム
・マンゴープリン
■エレガントビュッフェ(16品)
煮込み料理やドリアを追加し、食事としての満足度を高めたボリュームプランです。
しっかりとした食事を提供したい祝賀会や社内イベントに最適です。
エレガントビュッフェ(16品)
豚肉の完熟トマト煮込み ローズマリー風味
【内容】
クラシックビュッフェに以下のメニューが追加
・豚肉の完熟トマト煮込み ローズマリー風味
・照り焼きソースのチキンドリア
■フルセレクションビュッフェ(21品)
前菜からデザートまで、すべてにこだわった最上位プランです。
特別なおもてなしや、大切なイベントで高い満足度を提供いたします。
フルセレクションビュッフェ(21品)
彩り野菜のバーニャカウダ
【内容】
エレガントビュッフェに以下のメニューが追加
・鴨とリコッタチーズのミニタルト
・サーモンのタルタル風ミニタルト
・彩り野菜のバーニャカウダ
・バスクチーズケーキ
・本日の気まぐれデザート
■対象会場
本ケータリングメニューは、以下の大型会場にてご利用いただけます。
対象会場
・グレイドパーク 渋谷
・グレイドパーク 新宿駅前
・グレイドパーク 恵比寿
・グレイドパーク 新橋駅前7F／8F
・TIME SHARING 新橋駅前4F／5F
※各プランの最低利用人数や詳細については、公式ホームページをご確認ください。
■TIME SHARINGについて
TIME SHARING
「TIME SHARING(タイムシェアリング)」は、貸し会議室やレンタルスペースを手軽に予約できるサービスです。
無料で利用可能な備品・設備を豊富に揃え、当日から最長15か月先まで予約が可能です。
また、駅近の人気スペースを多数取り揃え、300室以上の会議室・レンタルスペースから最適な場所をお選びいただけます。
＜TIME SHARING 公式サイト＞
https://time-sharing.jp/?ref=ASSAF0000667&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_press&utm_campaign=ASSAF0000667_press_newcatering
■会社概要
商号 ： 株式会社あどばる
代表者 ： 代表取締役 中野 邦人
所在地 ： 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル 5階
設立 ： 2016年6月
事業内容： スペースシェアリング事業 不動産売買事業 M&A
不動産仲介事業 サブリース事業
飲食ケータリング・デリバリー事業
URL ： https://adval.jp/