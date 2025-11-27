株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、群馬県太田市に「カラオケBanBan太田西矢島店」を2025年12月1日（月）9時にグランドオープンいたします。本店舗は、株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「GENDA」）のグループ企業である株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩 以下「GGE」）運営の「GiGO（ギーゴ）太田」との複合店として出店いたします。「GENDA」のグループ企業によるシナジーを生かした「カラオケBanBan」と「GiGO」の複合店としては、「カラオケBanBan桑名店」に続き全国で2店舗目となります。

【「カラオケBanBan太田西矢島店」 オープンキャンペーン開催！】

12月1日(月)～12月14日(日)の期間中、オープンキャンペーンを実施いたします。■カラオケ室料全日50％OFFキャンペーン ※時間制室料が対象（最大３時間）です。■ガラポン抽選会 ※景品がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にご利用ください。

【「GiGO太田」２階に、オープン！ カラオケ最新機種導入！ 大画面+プロジェクター設置のルームも完備！】

既存の「GiGO太田」をリニューアルし、1階に「GiGO太田」、2階に新たなテナントとして、「カラオケBanBan太田西矢島店」を出店いたします。２階「カラオケBanBan太田西矢島店」では、お客様に快適で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、カラオケ最新機器を導入し、利用シーンにあわせてルームを選択できます。・カラオケ最新機器導入：最新機種 「LIVE DAM WAO!」や「JOYSOUND X1」を導入しております。・プロジェクタールーム完備 ：カラオケはもちろん、ご友人グループでの集まりや“推し活”を楽しむオフ会など、多様な用途にご活用いただけます。・キッズルーム完備：小さなお子様連れのご家族にも安心して快適にご利用いただけます。また、１階の「GiGO太田」では、クレーンゲームを中心に体感音楽ゲームやビデオ大型カードゲームなど、地域の方に愛されてきた人気機種や新製品を備え、GiGOグループのお店でしか入手できないGiGO限定景品や、人気キャラクターや食品系の景品などを取り揃えています。

【ここに来れば1日遊べる！広い駐車場も完備！】

本施設は、カラオケとアミューズメントを一か所で楽しめる、複合エンターテインメント施設です。カラオケの待ち時間にGiGOで遊んだり、グループのみんなでゲームをした後にカラオケで盛り上がったり、いろいろな楽しみ方をしていただけます。「ここに来れば1日遊べる」、そんな複合エンターテイメント施設を目指します。太田市内中心地に位置しており、国道407号線「西矢島交差点」すぐそばと車でのアクセスがしやすく、広い駐車場を完備しており、日常の移動の合間にも気軽に立ち寄っていただける立地です。また、近隣には複数の飲食店もあり、遊びと食を楽しめる便利なスポットとなっています。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【「カラオケBanBan太田西矢島店」概要】

●住所: 群馬県太田市西矢島町575-1 2階 ●営業時間: 9時～翌5時 ●部屋数 : 20部屋 ●店舗URL: https://karaoke-shin.jp/shop-list/857.html●公式X：https://x.com/karaokebanban

【GiGO太田」概要】

●住所: 群馬県太田市西矢島町575-1 1階 ●営業時間: 10時～24時●店舗URL: https://tempo.gendagigo.jp/am/ohta●店舗 X : https://x.com/GiGO_Ohta