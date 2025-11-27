JX通信社、INFORICH・Trim と無料共催セミナー開催｜災害対応力を引き上げる 幅広い業界に役立つ柔軟でフェーズフリーな災害対策

株式会社JX通信社





防災DXを推進する報道ベンチャーの株式会社JX通信社（東京都千代田区、代表取締役 米重 克洋、以下「JX通信社」）・株式会社INFORICH（東京都渋谷、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」）・Trim株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長 長谷川 裕介、以下「Trim」）は、11月28日（金）共催ウェビナーを開催することをお知らせします。



激甚化する災害リスクに対応するため、企業に求められるのは、被害を最小限に抑え、事業の早期復旧を可能にする「高い災害対応力」です。

本ウェビナーでは、「災害時専用の特別な備え」から脱却し、「日常的なサービスの延長線上で災害に備える」という、新しい防災の考え方「フェーズフリー」をテーマに据えます。

全国の施設でモバイルバッテリーのレンタル事業「CHARGESPOT」を展開するINFORICH、授乳室ブース「mamoro」を提供するtrimの２社の担当者より、平時にも顧客サービスや従業員の業務支援に役立つ導入法から、BCP・危機管理、施設管理、店舗運営、総務など、幅広い場面・部署で活用できるポイントまで解説します。

【本ウェビナーで学べること】

- 柔軟な発想の転換：「災害対応力」を平時の「顧客・従業員の利便性」と結びつけるフェーズフリーの考え方- 具体的なソリューション：FASTALERT（情報）、mamaro（環境）、CHARGESPOT（電力）という3つのインフラが、日常と有事でどのように機能し、企業の災害対応力を引き上げるのかをご紹介- コスト効率の向上：災害時にのみ役立つ備蓄ではなく、平時から活用することで、無駄をなくし、より高い効果を生み出す戦略

貴社の危機管理体制を「より柔軟で、より実効性の高い」フェーズフリーな仕組みへと進化させ、災害対応力を向上させるきっかけとなれば幸いです。

開催概要

開催日：2025年11月28日（金）12:00～13:00

参加費：無料

実施方法：Zoomにて開催いたします

講演概要

ウェビナーに申し込む :https://jxpress.zoom.us/webinar/register/3917616192861/WN_vRA0fWnbTb6OCWQHmN2Wcg#/registration

【株式会社INFORICH・Trim株式会社・JX通信社 3社共催ウェビナー】

災害対応力を引き上げる 幅広い業界に役立つ柔軟でフェーズフリーな災害対策

登壇者：株式会社INFOIRCH

北日本エリア マネージャー 青木亮

略歴：「どこでも借りて、どこでも返せる」モバイルバッテリーシェアリングサービスCHARGESPOTの北日本エリアにおける展開・運用を担当。全国約55,000スポットのネットワークを基盤に、自治体や企業との防災協定を推進し、平常時から非常時へ滑らかに移行できる体制の構築を推進。

登壇者：Trim株式会社

高木優子

略歴：自身の子育て経験時の課題感から、よりよい子育て環境の提供をというミッションに共感し、Trim社に参画。子育て世帯にとって、平時でも有事でも使える安心安全な個室型ベビーケアルームmamaroの営業担当として、商業施設～公共施設幅広く設置を推進。

登壇者：株式会社JX通信社

データ戦略部長 藤井大輔

略歴：ラジオ局勤務中に東日本大震災を経験。以降、災害情報伝達に関する官民の様々なプロジェクトに関わる。2020年よりJX通信社勤務。FASTALERT事業責任者、公共分野向け提案責任者を経て現職。AI防災協議会 官民データ接続仕様検討分科会 副主査。

※企業のBCP・安全/リスク管理 関連部門にご所属の方を対象としております。個人の方、当社ならびに株式会社INFORICH、Trim株式会社の同業者のご参加については、お断りさせていただく場合があります。

※本ウェビナーはJX通信社と株式会社INFORICH、Trim株式会社の共催となります。お申し込みいただいた方の申し込み情報の取り扱いについて、登録画面の注意事項をご了承のうえお申し込みください。

※Zoomからウェビナーへのアクセス方法が返信されますので、時間になりましたらPCやスマホからアクセスしてください。

※スマートフォンから参加するには、Zoomアプリのインストールが必要です。（Zoomのアカウントや利用登録は必要ありません）

※参加されている方のお名前や顔、音声は他の参加者には伝わりません。

災害・事件・事故情報の自動収集「FASTALERT(ファストアラート)」について

FASTALERT サービス資料

▼メールアドレスで資料を受け取る(https://fastalert.jp/resources/brochure)

FASTALERTは、多くの製造業の皆様にご愛顧いただいております。

生産・稼働に影響するリスクを早期に覚知、事業継続・安定供給を支える製造業でのご活用については、以下をご覧ください。

▼FASTALERT「製造業の皆さま向けページ」(https://fastalert.jp/case-manufacturing)

JX通信社について

JX通信社は、報道領域に特化したテックベンチャーです。

「1億人を動かすニュースを創る」というビジョンを目指して、国内の大半の報道機関のほか官公庁やインフラ企業等に、SNSをはじめとする各種ビッグデータからリスク情報をリアルタイムに検知・配信する「FASTALERT（ファストアラート）」、身近な情報を投稿したり、記事を読むだけでポイ活ができる市民参加型ニュース速報アプリ「NewsDigest（ニュースダイジェスト）」といった速報・アラートサービス、報道規格の高品質な選挙情勢調査サービス「JX通信社 情勢調査」などを提供しています。

https://jxpress.net

「FASTALERT（ファストアラート）」について

「FASTALERT」は、国内外の災害、事故、事件などのリスク情報をインターネット上の多様な情報源からAIが収集・分析し、デマやフェイクニュースを排除した、信頼できる情報のみをリアルタイムで配信するWebサービスです。同サービスは、リリース後7ヶ月でNHKと全ての民放キー局、全ての一般紙に採用されるなど多くの報道機関をはじめ、民間企業のBCPやサプライチェーン管理、官公庁・自治体の防災業務などに幅広く採用されております。

https://fastalert.jp/public