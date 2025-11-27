株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、12月1日(月)、群馬県太田市の「GiGO太田」をリニューアルいたします。さらに同じ建物の2階に、新たなテナントとして株式会社GENDA(本社：東京都港区 代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「GENDA」)のグループ会社で、カラオケ施設等の運営を行う株式会社シン・コーポレーション(本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範、以下「シン・コーポレーション」)の「カラオケBanBan太田西矢島店」が出店することを、お知らせいたします。

ゲームもカラオケも楽しめる！「GiGO」と「カラオケBanBan」の複合店が群馬・太田にオープン

2002年にオープンし、2022年9月に屋号を「GiGO」に変更して以来、群馬県太田市の皆様にご利用いただいてきた「GiGO太田」が、このたび進化を遂げてリニューアルオープンいたします。リニューアル後は、1階に「GiGO太田」、2階には新たなテナントとしてGENDAのグループ会社シン・コーポレーションが運営する「カラオケBanBan太田西矢島店」が出店いたします。GENDAのグループ会社によるシナジーを生かした「GiGO」と「カラオケBanBan」の複合店は、「GiGO桑名」に続き全国で2店舗目となります。太田市内中心部に位置する同店は、国道407号線「西矢島交差点」の近くで車でのアクセスがしやすく、265台分の駐車場も完備。日常の移動の合間にも、気軽に立ち寄っていただける場所にあります。また、同店と同じ敷地内には複数の飲食店もあり、遊びと食を楽しめる便利なスポットとなっています。1階の「GiGO太田」は、クレーンゲームを中心に体感音楽ゲームやビデオ大型カードゲームなど、地域の方に愛されてきた人気機種や新製品を備え、GiGOグループのお店でしか入手できないGiGO限定景品や、人気キャラクターや食品系の景品などを取り揃えています。両店舗を個別にご利用いただくことはもちろん、カラオケの待ち時間にGiGOで遊んだり、グループのみんなでゲームをした後にカラオケで盛り上がったり、いろいろな楽しみ方をしていただけます。「ここに来れば1日遊べる」、そんな複合エンターテイメント施設を目指します。

「カラオケBanBan太田西矢島店」は最新カラオケ機器を導入！

「カラオケBanBan太田西矢島店」では最新カラオケ機器を導入。お客様の利用シーンに合わせてルームを選択できます。・最新カラオケ機器：「LIVE DAM WAO!」や「JOYSOUND X1」を導入しております。・大画面プロジェクター設置ルーム完備：カラオケはもちろん、ご友人グループでの集まりや“推し活”を楽しむオフ会など、多様な用途にご活用いただけます。・キッズルーム完備：キッズルームをご用意しており、小さなお子様連れのご家族にも安心して快適にご利用いただけます。

「ねこもどき」「しばもどき」キャラクターグリーティングイベント

GENDAのグループ会社で、キャラクターの企画・開発などを行う、株式会社トーキョー キャラクター メーカーズ(本社：東京都中央区 代表取締役社長：奥野 晴基)の人気キャラクター「ねこもどき」「しばもどき」と一緒に撮影ができるキャラクターグリーティングイベントを12月27日(土)・28日(日)開催いたします。同時に「ねこもどき」「しばもどき」の景品も登場予定。GENDAのグループシナジーを最大限に活かし、店舗と地域を盛り上げてまいります。■開催日程：2025年12月27日(土)・28日(日)■開催時間：各日①13時 ②15時 ※各時間15分程度

「GiGO太田」概要

●住所：群馬県太田市西矢島町575-1 GiGO太田 1階●アクセス：国道407号線 西矢島交差点そば(駐車場265台)●営業時間：10:00～24:00●営業面積：175坪 ●設置台数：合計104台 クレーンゲーム/79台、ビデオ大型カードゲーム/10台、体感音楽ゲーム/11台、キッズその他/4台●店舗URL：https://tempo.gendagigo.jp/am/ohta●店舗X：https://x.com/GiGO_Ohta●電子マネーQRコード決済：非対応●GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

「カラオケBanBan太田西矢島店」概要

●住所：群馬県太田市西矢島町575-1 GiGO太田 2階●営業時間：9:00～翌5:00●営業面積：109坪 ●部屋数：20部屋●店舗URL：https://karaoke-shin.jp/shop-list/857.html●公式X：https://x.com/karaokebanban●メディア各位：店舗の撮影や店長への取材が可能です。お問い合わせは下記からご入力ください。・取材/撮影のお申し込み：https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html

「カラオケBanBan太田西矢島店」オープンキャンペーン開催!

12月1日(月)～12月14日(日)の期間中、「カラオケBanBan太田西矢島店」にてオープンキャンペーンを開催いたします。

・カラオケ室料、全日50％OFFキャンペーン ※時間制室料が対象(最大3時間)です。・ガラポン抽選会 ※賞品がなくなり次第、終了となります。

GiGOオリジナルノベルティをプレゼント！

「カラオケBanBan太田西矢島店」のオープンを記念して、ご来店いただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。

※配布の日時と内容詳細は、店舗公式Xでお知らせします。※数量限定。なくなり次第、終了となります。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。