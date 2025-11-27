コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 江尻高宏、以下「シンカ」）は、株式会社ウィングパートナーズ（本社：東京都府中市、代表取締役社長 酒井 亮、以下「ウィングパートナーズ」）と共同で、トヨタ販売店向けに「営業現場の“信頼構築”をDXで進化させる ～対面 × 非対面両輪で信頼を築く営業DX～」の特別セミナーを開催します。講師には、元トヨタ販売店トップセールス・全国1位の実績を持つ酒井亮氏を迎えます。対面での提案力や信頼構築の技術だけでなく、電話・SMSなどの非対面コミュニケーションを通じて、お客様との距離を縮め、信頼を育む方法も余すところなくご紹介いたします。

セミナー概要

現場直結型のノウハウを学びたい方必見！本セミナーは、「翌日からすぐ実践できる再現性」を徹底追求。元トヨタ販売店トップセールスが現場で使っていた商談プロセスと非対面DX活用事例を惜しみなく公開します。

株式会社シンカは、トヨタ販売店の皆さまを「単なるベンダー」ではなく、成果をともに創るパートナーと考えています。その思いから、現場で役立つ最新の知見と実践ポイントをお届けするため、本セミナーを無料で特別開催する運びとなりました。対面・非対面のあらゆる顧客接点で“選ばれる対応”を実現し、成約率・顧客満足度・売上の向上につながる仕組みづくりを全力で支援します。

● あなたから買いたいと思わせる「信頼構築の技術」 トップセールスが実践した「信頼される営業トーク」と「心をつかむ提案力」を伝授● お客様を初回10分でファン化させる方法 電話・SMSなどを使い、来店前から「信頼関係」を築く具体的なアプローチを公開● 店舗を選ぶ基準が「営業マン」になる仕組みづくり 対面×非対面の両輪で「この人から買いたい」と思われる営業体制を実現

● 営業現場で「お客様との信頼構築」に課題を感じている方● 対面だけでなく、電話・SMSなどの非対面手法も強化したい方● 成約率を上げるための“再現性のある営業プロセス”を学びたい営業担当者● 現場で使える“明日から実践できる”ノウハウを求めている方

第一部：元トヨタ販売店トップセールスが語る「信頼構築と成約率アップの実践知」 講師：株式会社ウィングパートナーズ 代表取締役 酒井 亮 氏 ・営業現場で培った「信頼構築と再来店」の実践ノウハウ ・成約率を高めた「商談プロセス」と「お客様心理」の読み解き 第二部：電話対応DXが実現する「非対面でも関係を深める営業」 講師：株式会社シンカ ・電話・SMSを通じた非対面顧客対応の高度化 ・担当者不在でも店舗全体で関係を継続できる仕組み ・トヨタ販売店の成功事例紹介

日時：2026年2月12日（木）14:00～15:30 形式：オンライン（Zoom）費用：無料主催：株式会社シンカ特別講演：株式会社ウィングパートナーズ 代表取締役 酒井 亮 氏お申込み方法：以下ボタンからお申込み下さい。

特別講師

株式会社ウィングパートナーズ代表取締役社長 酒井 亮 氏大学時代にスコットランド留学を経て、トヨタ自動車(株)直営ディーラーに入社。入社1年目は年間販売台数全社ビリからスタート、「最も売れない営業マン」のレッテルを張られる。“考え”、“動き”、5年次にして全社737人の営業マンの中、年間販売台数1位を獲得。独立後は、ビリからトップになるまでの過程の中で得たノウハウをもとに、多業種の企業様へ『営業コンサルティング』『営業研修』を行っている

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理する次世代型コミュニケーションプラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,000社・6,000拠点以上に導入され、継続率99.9%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Winter 2023」コールセンターシステム(インバウンド)部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。

株式会社シンカについて

社名:株式会社シンカ(東証グロース:149A)代表者:代表取締役社長 CEO 江尻 高宏所在地(本社):〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立:2014年1月8日事業内容:ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金:394百万円従業員数:71名(2025年9月末時点)