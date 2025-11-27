トレタの「かんたんネット予約プラス」、国内客とインバウンド客で予約条件を自動出し分けできる新機能を提供開始

株式会社トレタ

飲食店向け予約管理システム「トレタ予約台帳」を提供する株式会社トレタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：中村 仁）は、オンライン予約システム「かんたんネット予約プラス」において、インバウンド需要に対応した新機能を2025年11月27日より提供開始いたします。

【「かんたんネット予約プラス」、国内客とインバウンド客で予約条件を自動出し分けできる新機能を提供開始】https://toreta.in/news/2025-11-27/(https://toreta.in/news/2025-11-27/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_easy_online_reservation_251127)

機能拡充の背景

訪日外国人観光客の増加に伴い、飲食店さまではインバウンドのお客さまへの対応が重要な経営課題となっています。特に、海外からのお客さまによるノーショー(無断キャンセル)問題が深刻化しています。

一方で、「すべての予約にキャンセルプロテクション（※）を適用すると、大切な常連客まで疑っているように見えてしまう」「国内のお客さまには今まで通りの対応をしたい」という飲食店さまの声も多く聞かれました。

今回の機能拡充により、国内のお客さまとインバウンドのお客さまで異なる予約受付を実現し、常連客への配慮とノーショー対策を両立できるようになります。

※「キャンセルプロテクション」とは、予約時にカード情報をご登録いただくことで、キャンセル・予約変更が発生した場合にキャンセル料を徴収できる機能です。これにより「直前キャンセル/変更」を防止できます。

新機能のポイント

お客さまの属性に応じた柔軟な対応が可能に

従来は、キャンセルプロテクションを導入する場合、すべてのお客さまに一律でクレジットカード登録をお願いする必要がありました。

今回の機能拡充により、お客さまのブラウザ表示言語に基づいて、国内のお客さまには通常の予約フォーム、インバウンドのお客さまにはクレジットカード登録が必要な予約フォームを自動で出し分けできるようになりました。

これにより、大切な常連客や国内のお客さまには従来通りの予約体験を提供しながら、ノーショーリスクの高いインバウンド予約に対しては確実な対策を講じることができます。

新機能の概要

1. 表示言語ごとのコース出し分け機能

お客さまのブラウザ表示言語(日本語、英語、繁体中国語、ベトナム語の4言語)に応じて、異なるコースを表示できます。

・日本語表示のお客さま→国内向けコースを表示

・外国語表示のお客さま→インバウンド専用コースを表示

インバウンド専用コースでは、価格設定やメニュー内容を自由に設定できます。

2. 表示言語別キャンセルプロテクションの設定

インバウンドのお客さま専用コースにのみ、与信枠の確保金を設定できます。

・国内のお客さま(日本語表示)→通常の予約フォーム(カード登録不要)

・インバウンドのお客さま(外国語表示)→カード情報登録が必要な予約フォーム

飲食店さまにとってのメリット

常連客への配慮とノーショー対策の両立

- 国内の常連客には今まで通りの予約体験を提供- インバウンド予約にはしっかりとした対策を実施- 「一律に疑っている」という印象を避けられる

柔軟な価格設定

- インバウンドのお客さま向けに高価格帯のコースを設定可能- 国内のお客さまとは異なる価格戦略を実施できる

効果的なノーショー対策

トレタ予約台帳について

- リスクの高い予約に絞ってキャンセルプロテクションを適用- 予約の信頼性を高め、機会損失を防ぐ

「トレタ予約台帳」は「テーブルマネジメント」に特化した飲食店向け予約・顧客管理システムです。予約の配席管理を最適化し、テーブル回転率を高めながら予約事故を防止することで、飲食店さまの満足度向上と売上アップを同時に実現します。飲食店経営者が自ら開発に携わったことで、現場目線の圧倒的な使いやすさを実現。iPadで直感的に操作でき、新人スタッフでもすぐに使いこなせます。特に予約対応が複雑な中価格帯の繁盛店で高い評価を獲得し、多くの飲食店さまで業務効率化と顧客体験の向上に貢献しています。

「かんたんネット予約プラス」について

「かんたんネット予約プラス」は、トレタ予約台帳と連携し、24時間365日対応の予約受付を実現するオンライン予約システムです。見やすいコース表示、詳細な受付条件設定でこだわりのネット予約を実現できます。また、キャンセルプロテクション機能をお使いいただくことで直前キャンセルのリスクも軽減できます。

【トレタ予約台帳ページ】 https://toreta.in/toreta-daicho(https://toreta.in/toreta-daicho/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_easy_online_reservation_251127)

株式会社トレタについて

【会社概要】

社名：株式会社トレタ

所在地：東京都渋谷区代々木一丁目11番2号 フロンティア代々木4階

代表者：代表取締役 CEO 中村 仁

設立年月：2013年7月1日

資本金：1億円

事業内容：飲食店向け予約・顧客台帳サービスの開発・販売

URL：https://corp.toreta.in/(https://corp.toreta.in/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_easy_online_reservation_251127)

