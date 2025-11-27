¡Ö¥¨¥³¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÌóÂ«¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢´Ä¶¾Ê¤è¤ê¡Ö¥¨¥³¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È´ë¶È¡×¤ËºÆÇ§Äê
ÂçÅì·úÂ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÃÝÆâ·¼¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥³¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÌóÂ«¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢11·î25Æü¡¢´Ä¶¾Ê¤è¤ê¡Ö¥¨¥³¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆºÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥³¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤äÇÑ´þÊª¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂÐºö¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤«¤ÄÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ò¡¢´Ä¶Âç¿Ã¤¬Ç§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢2008Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶Àè¿Ê´ë¶È¤Î³èÆ°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅì·úÂ÷¤Ï2020Ç¯10·î¤Ë½é¤á¤Æ¡Ö¥¨¥³¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎºÆÇ§Äê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ÑÂ³¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÅì·úÂ÷¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëZEH¡¦LCCMÄÂÂß½»Âð¤ÎÈÎÇä¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤ò³ÈÂç¡£2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³°¹½¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¤á¤°¤ë ¤È¤Þ¤ê¤®¡×¤òºöÄê¤·¡¢½»Âð¤Î³°¹½¿¢ºÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºßÍè¼ï³ä¹ç¤ò50¡ó°Ê¾å³ÎÊÝ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Àè¿ÊÀ¡¦ÆÈ¼«À¡¦ÇÈµÚÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎºÆÇ§Äê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅì·úÂ÷¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡ÖRE100¡×¡ÖEP100¡×¡ÖSBT¡×¤Ë²ÃÌÁ¡¦Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÅÚÃÏ³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¿Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂçÅì·úÂ÷¤Î¡Ö¥¨¥³¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÌóÂ«¡×¹¹¿·³µÍ×
¡¦2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢·úÊª¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¡¢»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¤ª¤è¤ÓºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»ñ¸»½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢½»Âð¡¦·úÃÛÊª¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤ÈºÆ»ñ¸»²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÑ´þÊª¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Á³¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÌÚºà¤Î½Û´ÄÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ë¿¹ÎÓµ¡Ç½¸þ¾å¤È¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¡¦ÁÏ½Ð¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤äµòÅÀ¼çÂÎ¤Î´Ä¶·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥³¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÌóÂ«¡×Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼URL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/assets/pdf/r021021c_r071021.pdf