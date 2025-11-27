こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
女性特有の健康課題解決へ向けたテクノロジーやサービスの展示会「Femtech Japan 2025/Femcare Japan 2025」にLIXILの「ビデ専用ノズル」と女性にとって快適な空間を出展
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は女性特有の健康課題解決へ向けたテクノロジーやサービスの展示会「Femtech Japan 2025/Femcare Japan 2025」（https://femtech-japan.com/event/251202/）（主催：株式会社G-Place 日時：2025年12月2日(火) 10時〜18時 会場：ザ ストリングス 表参道）に出展します。
「フェムケア（Femcare）」は、女性の身体や健康をケアする製品やサービス全般のことを指し、女性にとって働きやすい社会や環境のサポート、または生活の質（QOL）の向上に寄与するものとして注目を集めています。
LIXILでは、多様な従業員の英知と視点を活かしたイノベーション、社内外とのさまざまなコラボレーションを促進することによって、多様なニーズに応え、全ての人びとの健康で快適な暮らしを支えることを目指します。その取り組みの一つとして、女性特有の健康課題の解決に向けて、フェムケアに関連した製品の開発にも取り組んでいます。
LIXILのフェムケア関連製品をご紹介するために、「Femtech Japan Award」において2年連続「SILVER（銀賞）」を受賞し、Femtech Japan主催のピッチコンテストでも、「銅賞」を受賞した「ビデ専用ノズル」を「Femtech Japan 2025/Femcare Japan2025」に出展します。
LIXIL（INAX）のシャワートイレは、全機種におしり専用とビデ専用の2本のノズルが搭載されています。ノズルが、おしり専用とビデ専用に分かれていることで、「おしりを洗ったノズルで、デリケートゾーンを洗うのは心配」といった不安を解消し、安心してデリケートゾーンのケアとしてお使いいただけます。またビデ専用ノズルは、デリケートな部分を洗うため洗い心地にもこだわりました。たくさんの穴から空気を含んだ泡沫水を出し、やわらかな洗い心地を実現しています。
また、女性の「あったらうれしい！」アイテムを搭載した「気持ち晴れやかプラン」のトイレ空間展示を行い、これまでの「ビデ専用ノズル」のご紹介だけではなく、周辺アイテム含めたトイレ空間全体で考えた時にも、女性にとって快適な空間プランをご紹介いたします。
当日は、LIXILブースにてアンケートにご回答いただけるとプレゼントの配布を行っております。
LIXILは、これからもフェムケアに関連する製品を通じて、豊かで快適な暮らしを実現します。
＜参考資料＞
■Femtech Japan 2025 /Femcare Japan 2025 について
女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するという考え方がフェムテックです。昨今、巷でも話題に上がることが増えているものの、まだまだ一般的には語られることは少ないため、より多くの人々にご認知いただく為のイベントとして、”フェムテックジャパン”を開催致します。当日は”フェムケアジャパン”とのタイトルも掲げ、女性特有の健康課題解決へ向けた幅広いブランドおよびサービス提供企業団体が出展し、幅広い知識を習得いただけるイベントです。
HP：https://femtech-japan.com/event/251202/
●開催概要
日時：2025年12月2日（火）10時〜18時
会場：ザ ストリングス 表参道（https://www.strings-group.jp/omotesando/）
東京都港区北青山3-6-8
入場料：前売券 980円
フリータイム前売券1980円
当日券 2980円（来場にはHPから事前登録が必要です。）
■LIXIL出展製品
●シャワートイレ（ビデ専用ノズル）
LIXIL（INAX）のシャワートイレは、全機種に「おしり専用」と「ビデ専用」の2本のノズルを搭載しています。この2本のノズルは、35年以上前である1988年にお客さまのニーズに合わせ、女性従業員が協力し商品開発されました。発売以降、「おしり専用」・「ビデ専用」それぞれのノズルから出てくる水の勢いや範囲などニーズに合わせて改良を重ねたこだわりの機能です。
HP:https://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/s/2nozzle/
・隠れている安心感
おしり洗浄とビデ洗浄は、専用ノズルがそれぞれ1本ずつあります。おしり洗浄時にビデ専用ノズルは隠れているため、便のはね返り汚れも気にせず安心してお使いいただけます※。
※ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。
・やわらかな洗い心地
デリケートな部分を洗うので、やさしい洗い心地にこだわりました。たくさんの穴から、空気を含んだやわらかい泡沫水を出すことで、ビデ専用ノズルならではの洗い心地を実現しています。
・広い範囲をすっきり
生理時の経血の洗浄などに便利な、より広い範囲を洗える「スーパーワイドビデ洗浄」も搭載※しています。
※商品により、搭載していない場合もあります。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
