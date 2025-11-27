京王NEOBANK口座保有者限定！電車に乗って最大15%分の京王トレインポイントが貯まる「京王トレインポイント ポイントアップキャンペーン」を12月１日（月）から開始！





本キャンペーンでは、期間中にエントリーいただいた京王NEOBANK口座をお持ちの京王トレインポイント会員を対象に、2026年３月〜６月乗車分のトレインポイント付与率が京王NEOBANKご利用状況に応じて最大15%になります。



また、京王NEOBANKでは本キャンペーンのエントリー期間中、口座開設＋円預金残高３万円以上で3,000円相当の特典をプレゼントする「年末年始の新規口座開設キャンペーン」と、円定期預金に対象金額以上のお預入れで最大7,000円相当の特典をプレゼントする「年末年始の円定期預金キャンペーン」を同時に実施します。



京王トレインポイントと京王NEOBANKは、鉄道と金融の異なる領域における新たな連携に挑戦し、サービスの利便性を高めることで、お客さまの利用価値の向上と利用体験の拡充を図るとともに、サービスの拡大を推進してまいります。



※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です。



「京王トレインポイント ポイントアップキャンペーン」について



（１）対象



期間中にエントリーいただいた京王NEOBANK口座をお持ちの京王トレインポイント会員



※小児用ＰＡＳＭＯをご登録されているかたは対象外です。



（２）付与率



京王NEOBANKの利用状況に応じて乗車ごとに運賃の最大15%



※自動改札機で入出場し、事前に登録したＰＡＳＭＯで当社線に定期外運賃をお支払いいただいた乗車が対象となります。定期券利用区間の乗車や企画乗車券でのご乗車は対象外です。



（３）期間



エントリー期間：2025年12月１日（月）〜2026年１月31日（土）



対象乗車期間： 2026年３月１日（日）〜６月30日（火）



（４）付与率アップ条件



京王NEOBANKのご利用状況に応じて、通常分の付与率５％にポイントアップ分が加算され、最大15%になります。詳細は下表をご確認ください。