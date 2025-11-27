こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京王NEOBANK口座保有者限定！電車に乗って最大15%分の京王トレインポイントが貯まる「京王トレインポイント ポイントアップキャンペーン」を12月１日（月）から開始！
同時に京王NEOBANKの年末年始キャンペーンも実施
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）と株式会社京王パスポートクラブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：古屋 圭子、以下「京王パスポートクラブ」）とともに、京王トレインポイントと京王NEOBANKの連携企画として「京王トレインポイント ポイントアップキャンペーン」（以下「本キャンペーン」）を実施し、2025年12月１日（月）から2026年１月31日（土）までエントリー受付を行います。
本キャンペーンでは、期間中にエントリーいただいた京王NEOBANK口座をお持ちの京王トレインポイント会員を対象に、2026年３月〜６月乗車分のトレインポイント付与率が京王NEOBANKご利用状況に応じて最大15%になります。
また、京王NEOBANKでは本キャンペーンのエントリー期間中、口座開設＋円預金残高３万円以上で3,000円相当の特典をプレゼントする「年末年始の新規口座開設キャンペーン」と、円定期預金に対象金額以上のお預入れで最大7,000円相当の特典をプレゼントする「年末年始の円定期預金キャンペーン」を同時に実施します。
京王トレインポイントと京王NEOBANKは、鉄道と金融の異なる領域における新たな連携に挑戦し、サービスの利便性を高めることで、お客さまの利用価値の向上と利用体験の拡充を図るとともに、サービスの拡大を推進してまいります。
※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です。
「京王トレインポイント ポイントアップキャンペーン」について
（１）対象
期間中にエントリーいただいた京王NEOBANK口座をお持ちの京王トレインポイント会員
※小児用ＰＡＳＭＯをご登録されているかたは対象外です。
（２）付与率
京王NEOBANKの利用状況に応じて乗車ごとに運賃の最大15%
※自動改札機で入出場し、事前に登録したＰＡＳＭＯで当社線に定期外運賃をお支払いいただいた乗車が対象となります。定期券利用区間の乗車や企画乗車券でのご乗車は対象外です。
（３）期間
エントリー期間：2025年12月１日（月）〜2026年１月31日（土）
対象乗車期間： 2026年３月１日（日）〜６月30日（火）
（４）付与率アップ条件
京王NEOBANKのご利用状況に応じて、通常分の付与率５％にポイントアップ分が加算され、最大15%になります。詳細は下表をご確認ください。
例）番号１・２・３を達成している場合
通常の付与率５%＋ポイントアップの合計分（４%＋１%＋１%）＝ポイント付与率11%
※本キャンペーンの条件・特典の詳細は、京王 NEOBANK公式サイトをご確認ください。
（５）付与日
乗車日の翌月下旬頃
（６）参加方法
エントリー期間中に以下ＵＲＬのエントリーフォームより必要情報を入力してご応募ください。
＞エントリーフォームは下記URLを確認ください。
https://a2092f63.form.kintoneapp.com/public/f87d91193b90919f8f75e5a8ad79fefe8aba266dd00fc15d5a406650733564e1
※2025年12月１日（月）午前０時からエントリーいただけます。
※キャンペーンサイトの注意事項をお読みください。
＞キャンペーンサイトは下記URLをご確認ください。
https://www.keio-passport.co.jp/neobank/campaign/202512/index.html
京王NEOBANKの年末年始キャンペーンについて
年末年始の新規口座開設キャンペーン
（１）期間
2025年12月１日（月）〜2026年１月31日（土）
（２）条件
下記２点をいずれも満たすこと。
・キャンペーン期間中に京王NEOBANKの口座を新規開設する。
・キャンペーン期間終了時に円預金残高の合計が３万円以上である。
（３）特典
https://digitalpr.jp/table_img/2617/123556/123556_web_1.png
（４）特典進呈時期
2026年６月中旬頃（予定）
お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター: 03-3325-6644（9:00〜18:00）
ご注意事項
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。
以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。
- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合
-お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合
【参考１】京王トレインポイントについて
京王アプリ内の京王トレインポイント専用ページにおいて会員登録（無料）したＰＡＳＭＯで当社線をご乗車いただくと、乗車区間や回数にかかわらず、１回のご乗車ごとにポイントが貯まるサービスです（定期区間は除く）。大人会員は、ご利用運賃の５%分の「トレインポイント」を、小児会員は、ご利用運賃の50%分の「トレインポイント」をいずれも乗車の最短３日後に付与いたします。
乗車によって獲得した「トレインポイント」は、京王ポイントに交換、ＰＡＳＭＯにチャージ、京王NEOBANKに交換することができます。詳しくは、専用ホームページをご覧ください。
＞京王トレインポイントについて、詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.keio.co.jp/keiotrainpoint/
【参考２】京王NEOBANKについて
京王NEOBANKは、株式会社京王パスポートクラブが住信SBIネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業者として、契約締結の媒介を行う銀行サービスです。
スマートフォンに京王NEOBANKアプリをインストールして必要情報を入力することで手軽かつスピーディーに銀行口座を開設することができ、住信SBIネット銀行が提供する預金や振込、ATMなどの銀行サービスをスマートフォン１つでご利用いただけます。
本サービスは京王パスポートカード会員を対象としており、銀行サービスのご利用、住宅ローンの借入等により、京王グループをはじめとする京王沿線対象店舗で使える京王ポイントが貯まります。
＞京王NEOBANKについて、詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.keio-passport.co.jp/neobank/index.html
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）と株式会社京王パスポートクラブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：古屋 圭子、以下「京王パスポートクラブ」）とともに、京王トレインポイントと京王NEOBANKの連携企画として「京王トレインポイント ポイントアップキャンペーン」（以下「本キャンペーン」）を実施し、2025年12月１日（月）から2026年１月31日（土）までエントリー受付を行います。
本キャンペーンでは、期間中にエントリーいただいた京王NEOBANK口座をお持ちの京王トレインポイント会員を対象に、2026年３月〜６月乗車分のトレインポイント付与率が京王NEOBANKご利用状況に応じて最大15%になります。
また、京王NEOBANKでは本キャンペーンのエントリー期間中、口座開設＋円預金残高３万円以上で3,000円相当の特典をプレゼントする「年末年始の新規口座開設キャンペーン」と、円定期預金に対象金額以上のお預入れで最大7,000円相当の特典をプレゼントする「年末年始の円定期預金キャンペーン」を同時に実施します。
京王トレインポイントと京王NEOBANKは、鉄道と金融の異なる領域における新たな連携に挑戦し、サービスの利便性を高めることで、お客さまの利用価値の向上と利用体験の拡充を図るとともに、サービスの拡大を推進してまいります。
※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です。
「京王トレインポイント ポイントアップキャンペーン」について
（１）対象
期間中にエントリーいただいた京王NEOBANK口座をお持ちの京王トレインポイント会員
※小児用ＰＡＳＭＯをご登録されているかたは対象外です。
（２）付与率
京王NEOBANKの利用状況に応じて乗車ごとに運賃の最大15%
※自動改札機で入出場し、事前に登録したＰＡＳＭＯで当社線に定期外運賃をお支払いいただいた乗車が対象となります。定期券利用区間の乗車や企画乗車券でのご乗車は対象外です。
（３）期間
エントリー期間：2025年12月１日（月）〜2026年１月31日（土）
対象乗車期間： 2026年３月１日（日）〜６月30日（火）
（４）付与率アップ条件
京王NEOBANKのご利用状況に応じて、通常分の付与率５％にポイントアップ分が加算され、最大15%になります。詳細は下表をご確認ください。
例）番号１・２・３を達成している場合
通常の付与率５%＋ポイントアップの合計分（４%＋１%＋１%）＝ポイント付与率11%
※本キャンペーンの条件・特典の詳細は、京王 NEOBANK公式サイトをご確認ください。
（５）付与日
乗車日の翌月下旬頃
（６）参加方法
エントリー期間中に以下ＵＲＬのエントリーフォームより必要情報を入力してご応募ください。
＞エントリーフォームは下記URLを確認ください。
https://a2092f63.form.kintoneapp.com/public/f87d91193b90919f8f75e5a8ad79fefe8aba266dd00fc15d5a406650733564e1
※2025年12月１日（月）午前０時からエントリーいただけます。
※キャンペーンサイトの注意事項をお読みください。
＞キャンペーンサイトは下記URLをご確認ください。
https://www.keio-passport.co.jp/neobank/campaign/202512/index.html
京王NEOBANKの年末年始キャンペーンについて
年末年始の新規口座開設キャンペーン
（１）期間
2025年12月１日（月）〜2026年１月31日（土）
（２）条件
下記２点をいずれも満たすこと。
・キャンペーン期間中に京王NEOBANKの口座を新規開設する。
・キャンペーン期間終了時に円預金残高の合計が３万円以上である。
（３）特典
https://digitalpr.jp/table_img/2617/123556/123556_web_1.png
（４）特典進呈時期
2026年４月中旬頃（予定）
年末年始の円定期預金キャンペーン
（１）期間
2025年12月１日（月）〜2026年１月31日（土）
（２）条件
キャンペーン期間中、京王NEOBANKの円定期預金３ヵ月ものに対象金額以上を新たに預入れ、満期まで保有する。
（３）特典
https://digitalpr.jp/table_img/2617/123556/123556_web_2.png
2026年４月中旬頃（予定）
年末年始の円定期預金キャンペーン
（１）期間
2025年12月１日（月）〜2026年１月31日（土）
（２）条件
キャンペーン期間中、京王NEOBANKの円定期預金３ヵ月ものに対象金額以上を新たに預入れ、満期まで保有する。
（３）特典
https://digitalpr.jp/table_img/2617/123556/123556_web_2.png
（４）特典進呈時期
2026年６月中旬頃（予定）
お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター: 03-3325-6644（9:00〜18:00）
ご注意事項
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。
以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。
- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合
-お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合
【参考１】京王トレインポイントについて
京王アプリ内の京王トレインポイント専用ページにおいて会員登録（無料）したＰＡＳＭＯで当社線をご乗車いただくと、乗車区間や回数にかかわらず、１回のご乗車ごとにポイントが貯まるサービスです（定期区間は除く）。大人会員は、ご利用運賃の５%分の「トレインポイント」を、小児会員は、ご利用運賃の50%分の「トレインポイント」をいずれも乗車の最短３日後に付与いたします。
乗車によって獲得した「トレインポイント」は、京王ポイントに交換、ＰＡＳＭＯにチャージ、京王NEOBANKに交換することができます。詳しくは、専用ホームページをご覧ください。
＞京王トレインポイントについて、詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.keio.co.jp/keiotrainpoint/
【参考２】京王NEOBANKについて
京王NEOBANKは、株式会社京王パスポートクラブが住信SBIネット銀行株式会社を所属銀行とする銀行代理業者として、契約締結の媒介を行う銀行サービスです。
スマートフォンに京王NEOBANKアプリをインストールして必要情報を入力することで手軽かつスピーディーに銀行口座を開設することができ、住信SBIネット銀行が提供する預金や振込、ATMなどの銀行サービスをスマートフォン１つでご利用いただけます。
本サービスは京王パスポートカード会員を対象としており、銀行サービスのご利用、住宅ローンの借入等により、京王グループをはじめとする京王沿線対象店舗で使える京王ポイントが貯まります。
＞京王NEOBANKについて、詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.keio-passport.co.jp/neobank/index.html
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp