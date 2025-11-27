発売から2ヵ月で販売数10万ダースを突破した公認ゴルフボール「TOBUNDA ONE LINE」から12色入り「レインボーパック」が数量限定で登場

写真拡大 (全10枚)

　スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:水野敦之)は、公認ゴルフボール「TOBUNDA ONE LINE」から数量限定品「レインボーパック」を発売します。

　本商品は2025年8月21日に発売し、発売からわずか2ヵ月で累計販売数10万ダースを突破した「TOBUNDA ONE LINE」のボール12色が各1球ずつ入った商品となります。

　11月27日より、3,000ダース限定で発売し、対象のゴルフ５店舗及び公式オンラインストアにてご購入いただけます。







【商品概要】







商品名　：TOBUNDA ONE LINE　レインボーパック

価格　　：1ダース ／1,999円(税込)

カラー　：全12色／各1球入り

（ホワイト×グレー／ホワイト×オレンジ／ホワイト×レッド／ホワイト×グリーン／サックスブルー×パープル／ブルー×ブルー／グリーン×ブルー／イエロー×グリーン／イエロー×ピンク／オレンジ×グリーン／オレンジ×レッド／ピンク×ホワイト）

TOBUNDA ONE LINEとは

■ドライバーの飛距離性能に特化し、導き出された渾身の一球

　「TOBUNDA ONE LINE」は、ボール内側のコア層、外側のカバー層の厚み、硬さ、ディンプル設計のあらゆる組み合わせを徹底検証して開発されました。

　高弾道・ロースピン設計にすることで、大きな飛距離を実現いたしました。

高反発リミットコア

ルールギリギリの反発性能を実現。初速アップに貢献します。

コントロールサーリンカバー

厚みと硬さの組み合わせをコアに合わせて最適化。スピン量を低くコントロールし、吹け上がらず伸びのある弾道を実現します。

322ディンプル

精密に配置されたディンプルが、空気の流れをコントロール。ボールの安定した飛行を実現します。







■ボールの軌道が確認できる4面アライメントマークを採用

　アライメントスタンプが4面に入っていることで、目標に向かって構えやすくなります。また、4面アライメントはパッティング時に綺麗な純回転が生まれると1本のラインに見えることで、ボールの軌道を確認しやすくします。







■選ぶのも楽しくなる豊富なカラーバリエーション

　カラー展開は全12色。視認性の高いカラーはコースでも目立つため見つけやすく、初心者にもぴったり。







TOBUNDA ONE LINE特設ページはこちら

https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/one_line/

商品詳細ページはこちら

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=0624026505-0001&bid=0017&cat=113004

【販売店情報】

・対象店舗(URLをクリックするとPDFが開きます)：

https://store.alpen-group.jp/golf5/fitting/tobunda_oneline_rainbowpack/img/store_list.pdf

・公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営

本件に関するお問合わせ先

ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/