【同志社女子大学】『女性のための起業家セミナー〜「想い」をかたちにする方法〜』を開催！

　同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市　学長：川崎 清史）と株式会社日本政策金融公庫（所在地：東京都千代田区　総裁：田中 一穂　略称：日本公庫）は、令和7年12月10日(水)に、京都府内の大学生を主な対象として、『女性のための起業家セミナー〜「想い」をかたちにする方法〜』と題し、3名の女性起業家を招いて創業機運醸成セミナーを開催いたします。

　同志社女子大学キャリア支援部では、就職活動のサポートと併せ、大学生活を通じて自分が望む生き方について考え、キャリアアップできるよう、きめ細かなキャリア形成の支援を行っています。働き方の多様化が進む中、学生がキャリアデザインの視野を広げ、「起業」に対する理解を深める機会とするため、金融面から事業者の創業を支援する日本政策金融公庫と連携して開催するものです。

　本セミナーでは、3名の女性起業家から、起業を目指したきっかけや、起業時の苦労話、起業しよかったことなど、リアルな起業経験をお話いただきます。また、日本公庫からは創業計画の立て方や収支の考え方についての講義を行い、これから起業を目指す学生にとって、学びとなる話題が盛り沢山の内容となっています。

　本セミナー開催にあたって、周知のご支援をお願いいたします。また、開催前後の取材をご検討いただける場合には、下記の問い合わせ先までご連絡をお待ちしております。

【セミナー概要】

１　開催日時　　令和7年12月10日(水)　15:10〜16:40

２　会場　　　　同志社女子大学　今出川キャンパス

　　　　　　　　楽真館ラーニング・コモンズ　イベントエリア

３　主催機関等　同志社女子大学、日本政策金融公庫

４　対象者　　　同志社女子大学の学生、OG、京都府内の学生、社会人

５　内容　　　　別添のイベントチラシをご参照ください

６　募集定員　　50名（先着順）

７　申込方法　　別添のイベントチラシをご参照ください。（WEB申込）

８　参加費　　　無料

＜お問合わせ先＞

　◇同志社女子大学広報部広報室広報課　広報課長　川添麻衣子

　　TEL：0774-65-8631　e-mail：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp

　◇日本政策金融公庫　京都創業支援センター（担当：萩森、藤本）

　　TEL：075-251-3230

▼本件に関する問い合わせ先

同志社女子大学

広報課長　川添麻衣子

住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1

TEL：0774658631

メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp

