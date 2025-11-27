HUSキャンパス・イルミネーション2025を開催します｜北海道科学大学

写真拡大

北海道科学大学は、2025年12月２日（火）から25日（木）までの期間、本学キャンパスにて「HUSキャンパス・イルミネーション2025」を実施します。

期間中、ステンドグラス作家による高さ６メートルの巨大ツリーや20基の光のオブジェが設置され、幻想的な空間を演出します。また、ショートフィルム上映会やウィンターワークショップなど、家族や学生・地域の方々が楽しめる参加型イベントも多数予定しています。

本イルミネーションは、本学の開学50周年を記念してスタートした取り組みで、今年で９年目を迎えます。

地域ともに楽しみ、交流できる場を創出。 冬の夜のキャンパスを彩る光のアートを通して、大学と地域の魅力を発信します。

ぜひ取材いただきますよう、よろしくお願いいたします。

＜HUSキャンパス・イルミネーション2025開催概要＞

点灯期間　2025年12月２日（火）〜25日（木）点灯時間16:00〜20:00

会　　場　北海道科学大学

主　　催　北海道科学大学

共　　催　札幌市手稲区

＜主なイベント＞

●光のオブジェ展示

期間中、ステンドグラスアーティストmie（本学客員教授）が手掛ける６メートルの巨大ツリーと20基の光のオブジェがキャンパスを幻想的に彩ります。

●ショートフィルム上映会（12月12日（金））

第20回札幌国際短編映画祭のノミネート作品から、映画祭のプロデューサーでもある本学メディアデザイン学科の倉本浩平教授が選んだ本学学生作品含め６作品を上映します。

●ウィンターワークショップ & かがくガオークリスマスパーティ（12月14日（日））

本学の各学科・団体が主催する複数のワークショップブースを自由に周って体験できるイベントです。

マスコットキャラクター「かがくガオー」のクリスマスパーティーでは、ビンゴ大会を開催します。

イベントの詳細は大学ホームページからご確認ください。

https://www.hus.ac.jp/news/detail/397827bdd4a9bf7e4a627e596207619cbfbf3268-20274/

＜本件に関するお問い合わせ＞

北海道科学大学　地域連携課

担当：西・浅野・本田

TEL：011-676-8664

E-maill：chiiki@hus.ac.jp

