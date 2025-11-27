¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¸Å²°Âç³Ø¡ÛÌ¾Å´¤Ë¤·¤¬¤ÞÀþ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂçµ¬ÌÏ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅì³¤¹ñÎ©Âç³Øµ¡¹½Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô¤È¶¨Æ±¤Ç¡¢Ì¾Å´À¾Èø¡¦³÷·´Àþ¡Ê°Ê²¼¡¢Ì¾Å´¤Ë¤·¤¬¤ÞÀþ¡Ë¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼Â¾Ú¼Â¸³¡ØÌ¾Å´¤Ë¤·¤¬¤ÞÀþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡ÌÀÆü¤Ø¤Ä¤Ê¤´¤¦¡¡Railway to Tomorrow¡Ù¤ò¡¢Ì¾¸Å²°Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÈ¨Æ¦¡Ê¤Ï¤º¡ËÃÏ°è¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜÁí¹ç²Ê³Øµ»½Ñ¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó²ñµÄ¤Ë¤è¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSIP¡ËÂè3´ü¡¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÌ¾Å´¤Ë¤·¤¬¤ÞÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¸å¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼Ò²ñ¼Â¸³¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢MM¡Ë¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°èÆâ¤Î3¤«½ê¤Ë¡¢Ëè·î¤ÎÍøÍÑ¼ÔÌÜÉ¸ÃÍ¤È¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ò·Ç¼¨¤¹¤ë´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¡ÖÌ¾Å´¤Ë¤·¤¬¤ÞÀþ¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëµï½»¤¹¤ë°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÍøÍÑ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Î¼þÃÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Å´¤Ë¤·¤¬¤ÞÀþ¤ÎÍøÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ëÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤ÎÆÃÊÌ½ÐÄ¥¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ùÆ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ë¤·¤¬¤ÞÀþ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë³Ø½¬È¯É½²ñ¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤Î1·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î°Õ¼±¤òÇÄ°®¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜ¡¡¡¡Åª
¡¡ÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂçµ¬ÌÏ¤ÊMM¼Ò²ñ¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¾Å´¤Ë¤·¤¬¤ÞÀþ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£´ü¡¡¡¡´Ö
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÁÎáÏÂ8Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¡¡´ÇÈÄ¤ÎÀßÃÖ¡§È¨Æ¦¾®³Ø¹»¡¢ÅìÈ¨Æ¦¾®³Ø¹»¡¢È¨Æ¦»Ù½ê¤Î3¤«½ê
¡¡¢ÆÃÊÌ½ÐÄ¥¼ø¶È¤Î¼Â»Ü¡§ÅìÈ¨Æ¦¾®³Ø¹»¤ÇÆÃÊÌ½ÐÄ¥¼ø¶È¤Î¼Â»Ü¡¢È¨Æ¦¾®³Ø¹»¤Î³Ø½¬È¯É½²ñ¤Ç¤ÎÊó¹ð
¡¡£ÍøÍÑÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¼Ò²ñ¼Â¸³¡§ÂÐ¾ÝÃÏ°èÁ´À¤ÂÓ¤Ë¹ÔÆ°¥×¥é¥óÉ¼¤ÈÌµÎÁ¾è¼Ö°ú´¹·ô¤ÎÇÛÉÛ
¡¡¤¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î¼Â»Ü¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î¤ËÂÐ¾ÝÃÏ°èÁ´¸Í¤ËÄ´ººÉ¼¤ÎÇÛÉÛ¡¢²ó¼ý¤ÈÊ¬ÀÏ
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¸Å²°Âç³ØÁíÌ³Éô¹Êó²Ý
TEL¡§052-789-2699
FAX¡§052-788-6272
¥á¡¼¥ë¡§kouho@t.mail.nagoya-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
