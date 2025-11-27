¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÅÔµÌÂç³Ø¡Û»³²Ê¶èÂçÂð½Ð¿È¤Î¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¦µþÅÔµÌÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Î¾¾°æÂçÊå»á¤È¡ÖF¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°èÌ©Ãå¡¦¼Ò²ñÅª»Ù±ç¤Î³ÍÆÀ¡×¤ò¹Í¤¨¤ë ¡½ ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÄó°Æ²ñ¤ò³«ºÅ
¡¡µþÅÔµÌÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¡¢³ØÄ¹¡§²¬ÅÄÃÎ¹°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¡ÖF¥ê¡¼¥°¢¨1¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ°èÌ©Ãå¡¦¼Ò²ñÅª»Ù±ç¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸Ë¾¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Î¾¾°æÂçÊå»á¤Ø³ØÀ¸¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÄó°Æ²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë³«Àß¤·¤¿·Ð±Ä³ØÉô·Ð±Ä³Ø²Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð±Ä³ØÀì¹¶¤ÎÀìÌç²ÊÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¼Ò²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄó°Æ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌò³ä¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾¾°æ»á¤«¤é³ØÀ¸¤ËÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¾¾°æ»á¤¬F¥ê¡¼¥°Íý»öÄ¹¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¥Á¥§¥¢¥º¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥Æ¥£¡¦¥¿¡¦¥×¥Æ¥£¢¨2¡×¤Ë·Ç¤²¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ F¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°èÌ©Ãå¡¦¼Ò²ñÅª»Ù±ç¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ò¾¾°æ»á¤ØÄ¾ÀÜÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¹ÖµÁÆâ¤Ç»öÁ°¤ËÁªÈ´¤ò¤·¤¿5¥Á¡¼¥à¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¾¾°æ»á¤è¤ê¹ÖÉ¾¡¢Í¥½¨¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢F¥ê¡¼¥°¿¶¶½¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð±Ä³ØÀì¹¶¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼ÂÁ©¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¥ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤¬±¿±Ä¡Ë
¢¨2¡¥¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¡×¤Î°Õ¡¢¾¾°æ»á¤¬¼è¤êÁÈ¤àÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2024¡¦2025Ç¯ÅÙ¤ÎÌÜÉ¸
¡ÚµÒ°÷¶µ¼ø¡¦¾¾°æ ÂçÊå»á ÆÃÊÌ¼ø¶È¡¦ºÇ½ªÄó°Æ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³«¡¡ºÅ¡¡Æü¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë15¡§15¡Ý16¡§55 ¼ø¶ÈÆâ¤Ç¼Â»Ü
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§µþÅÔµÌÂç³Ø À¶¹á´Û2³¬ B202¶µ¼¼
È¯É½¥Æ¡¼¥Þ¡§ F¥ê¡¼¥°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ°èÌ©Ãå¡¦¼Ò²ñÅª»Ù±ç¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸Ë¾
¥×¥í¥°¥é¥à¡§¡³ØÀ¸Äó°Æ¡Ê5¥Á¡¼¥à¡ËµÚ¤Ó¾¾°æ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ¥Á¡¼¥àÈ¯É½10Ê¬¡¢¼Áµ¿±þÅú5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤¿ÁíÉ¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Í¥½¨¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¯É½µÚ¤ÓµÇ°»£±Æ
¼ø¡¡¶È¡¡Ì¾¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¼Ò²ñ¡ÊÃ´Åö¶µ°÷¡¡µþÅÔµÌÂç³Ø ·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¦°æß· Íª¼ù¡Ë
»²¡¡²Ã¡¡¼Ô¡§µþÅÔµÌÂç³Ø ·Ð±Ä³ØÉô·Ð±Ä³Ø²Ê ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð±Ä³ØÀì¹¶1²óÀ¸Á´°÷
¡Ú³ØÀ¸¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×¡Û
¡¡¦¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¡Ê¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌòÎ©¤Ä¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¡Ë
£¡¡¡¡¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥À¡¼¡ÊÀ¤Âå¡¦ÃÏ°è¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®Â¥¿Êºö¡Ë
¤¡¡¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡ÊÀ¤³¦¤È·Ò¤¬¤ê¡¢¹ñºÝÍý²ò¡¦¹ñºÝ´¶³Ð¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë»Üºö¡Ë
¥¡¡¡¡F¥ê¡¼¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ã¤¬¤¤¼Ô¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ÎÍý²òÂ¥¿Êºö
¡Ú¾¾°æ ÂçÊå »á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡¡1981Ç¯5·î11Æü µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡£µþÅÔ»ÔÎ©ÂçÂð¾®³Ø¹»¡¢ÂçÂðÃæ³Ø¹»¡¢Æ£¿¹Ãæ³Ø¹»¡¢¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â¹»¤ò·Ð¤ÆÃÏ¸µ¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤Ç¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î³¤³°£µ¥«¹ñ£¹¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤³èÌö¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢²£ÉÍFC¡¢Y.S.C.C.²£ÉÍ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢J£±¤«¤éJ£³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÁª¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£2024Ç¯2·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢F¥ê¡¼¥°Íý»öÄ¹¤Î¤Û¤«±ºÏÂ¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥º¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤äU-18ÆüËÜÂåÉ½¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¡¢²òÀâ¼ÔÅù¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú·Ð±Ä³ØÉô·Ð±Ä³Ø²Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð±Ä³ØÀì¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2025Ç¯4·î¤è¤ê·Ð±Ä³ØÉô·Ð±Ä³Ø²Ê¤Ë³«Àß¡£
³Ø¤Ó¤ÎÆÃÄ§¡§¡Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß·Ð±Ä³Ø¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¿Íºà¤òÍÜÀ®¡Û
ÀìÌçÎÎ°è¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð±Ä³Ø¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·Ð±Ä³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¡Ö¤¹¤ë¡×¡Ö¤ß¤ë¡×¡Ö¤µ¤µ¤¨¤ë¡×¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤Ë»ëÅÀ¤ò¤ª¤¤¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¹¤¤»ëÌî¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤ä²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÎÏ¤òÍÜÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔµÌÂç³Ø ´ë²èÉô ¹Êó²Ý
½»½ê¡§¢©607-8175¡¡µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÂçÂð»³ÅÄÄ®£³£´
TEL¡§075-574-4112
FAX¡§075-574-4151
¥á¡¼¥ë¡§pub@tachibana-u.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔµÌÂç³Ø ´ë²èÉô ¹Êó²Ý
½»½ê¡§¢©607-8175¡¡µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÂçÂð»³ÅÄÄ®£³£´
TEL¡§075-574-4112
FAX¡§075-574-4151
¥á¡¼¥ë¡§pub@tachibana-u.ac.jp
