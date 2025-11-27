¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ì±Å´½é¡ªÄ¶¹Å¹ç¶â¥Á¥Ã¥×¤ÇÀÚºï¤¹¤ë¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹
¡ÁÁö¹Ô»þ¤Î°ÂÁ´À¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¡Á
¢ã¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö¢ä
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤«¤éÌ±Å´¤Ç½é¤á¤Æ½êÍ¤¹¤ë¥ß¥ê¥ó¥°¼°¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¥ì¡¼¥ëºïÀµ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¢¥ì¡¼¥ëÇËÃÇ¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ë½ý¤Î½üµî¤ÈÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¡£¥ì¡¼¥ëÆ¬ÄºÌÌ¤Î±úÆÌ¤ò½üµî¤·Æ¬Éô·Á¾õ¤ò¿·ÉÊ·Á¾õ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦À°¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁû²»¤ä¿¶Æ°¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼ÖÎ¾Âæ¼Ö¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢Îó¼Ö¤Î°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å¡£¥ì¡¼¥ë¤Î¸ò´¹ÉÑÅÙ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤ÇÊÝÀþºî¶È¤Î¾ÊÎÏ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
£µþ²¦¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Öµþ²¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤È¡Öµþ²¦¥ì¥Ã¥É¡×¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
£±¡¥¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¥í¡¼¥Ù¥ë¼ÒÀ½¥ß¥ê¥ó¥°¼°¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö
£Ò£Ï£Í£É£Ì£Ì(¥í¡¼¥ß¥ë)£¶£°£°(¥í¥Ã¥Ô¥ã¥¯)¡¡£Ä£Ô(¥Ç¥£¡¼¥Æ¥£¡¼)¡Ê£²Î¾£±ÊÔÀ®¡Ë
¢¨¥ß¥ê¥ó¥°¼°ºïÀµ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÅëºÜ¼Ö¡ÊROMILL Work¡Ë¤È¥ß¥ê¥ó¥°¥Á¥Ã¥×ºî¶È¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿ÉÕ¿ï¼Ö¡ÊROMILL Supply¡Ë¤Î£²Âæ¤«¤é¤Ê¤ë£±ÊÔÀ®
¢ã¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö¥¤¥á¡¼¥¸¢ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô¡¡TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼¡¡ÃÒ»Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤«¤éÄ¶¹Å¹ç¶â¥Á¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤¿ÀÚºïÁõÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥ëÆ¬ÄºÌÌ¤òºï¤ëÊý¼°¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ß¥ê¥ó¥°¼°¡×¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö¤òÌ±Å´¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö¤Ï¡¢¥ì¡¼¥ëÆ¬ÄºÌÌ¤Î·Á¾õ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¼é¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅÖÀÐ¤Çºï¤ëÊý¼°¤Î¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¥ß¥ê¥ó¥°¼°¤Î¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¡¼¥ëÇËÃÇ¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ë½ý¤Î½üµî¤ÈÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤µ¤»¡¢¥ì¡¼¥ëÆ¬ÄºÌÌ¤Î±úÆÌ¤ò½üµî¤·¡¢¥ì¡¼¥ëÆ¬Éô·Á¾õ¤ò¿·ÉÊ·Á¾õ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦À°¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁû²»¤ä¿¶Æ°¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îó¼Ö¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼ÖÎ¾Âæ¼Ö¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢Îó¼Ö¤Î°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¡¼¥ë¤Î¸ò´¹ÉÑÅÙ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÊÝÀþºî¶È¤Î¾ÊÎÏ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ö£È£É£Ò£Á£Ë£Õ£²£°£³£°¡×¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜ°ì°ÂÁ´¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸òÄÌ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
