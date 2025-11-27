【CES 2026 ラスベガス出展】東京都「キングサーモンプロジェクト」認定のiPresence、Semi-Realなリモートプラットフォーム「Teleport-Cloud」を世界に発表
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335507&id=bodyimage1】
次世代コミュニケーションをデザインするiPresence株式会社（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役社長：クリストファーズ クリスフランシス、以下「iPresence」）は、2026年1月6日（火）から9日（金）まで、アメリカ合衆国 ラスベガスで開催される世界最大のテクノロジー見本市「CES （Consumer Electronics Show） 2026」へ出展いたします。
この度の出展は、当社が東京都によるグローバルスタートアップ支援プログラム「キングサーモンプロジェクト」に認定（2025年4月）されたことを受け、同プロジェクトの伴走支援のもと、当社の革新的な技術をグローバル市場へ展開する一歩となります。
出展ハイライト：移動の制約を超えるSemi-Realなプラットフォーム「Teleport-Cloud」
当社ブースでは、Semi-Realなリモートコミュニケーションを実現するプラットフォームサービス「Teleport-Cloud」を展示いたします。
「Teleport-Cloud」は、単なるビデオ通話とは一線を画し、遠隔地からでも、あたかもその場にいるかのような臨場感と、円滑な双方向コミュニケーションを可能にします。物理的な距離や時間の制約を克服し、リモートワーク、遠隔地での営業・研修、イベント参加、工場・現場の遠隔管理など、多岐にわたる分野で革新的な体験を提供します。
東京都の「キングサーモンプロジェクト」からの支援は、当社の技術が行政課題の解決に貢献し、世界市場での成長可能性を持つと認められた証です。私たちはこの支援を力に、「Teleport-Cloud」を通じて、世界に通用する新しいコミュニケーションの形を提案いたします。
CESの会場では、Semi-Realなリモートコミュニケーションの未来をリアルにご体感いただけるデモンストレーションを実施する予定です。
開催概要
名称： CES （Consumer Electronics Show） 2026
主催：CTA （Consumer Technology Association）
開催日程：2026年1月6日（火）～ 9日（金）
開催地：アメリカ合衆国 ネバタ州 ラスベガス
公式サイト：https://www.ces.tech/
【出展背景】東京都キングサーモンプロジェクトについて
iPresenceは、行政課題の解決に資する先端技術を持つスタートアップを認定し、製品・サービスの普及拡大とグローバル市場での成長を支援する東京都の「キングサーモンプロジェクト」に認定されています。本プロジェクトの海外展開支援を活用し、世界中から集まるバイヤーや投資家に向けて「Teleport-Cloud」の価値を発信することで、グローバル展開を加速させます。
【会社概要】
【iPresence 株式会社】
代表者：代表取締役社長 クリストファーズ クリスフランシス
本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町中６丁目９
事業内容：テレロボット・デジタルツイン・生成AI技術を活用したソリューション開発・提供
iPresence 公式webサイト：https://ipresence.jp/
iPresence株式会社は、「まるでそこにいる」をテーマに、遠隔地にいる人がより存在感・臨場感のある遠隔コミュニケーションを実現するテレプレゼンスアバターロボット（テレロボット）やAIエージェント、デジタルツインなどの開発・提供をしています。この独特の世界観を擬似的な“Teleportation”（テレポーテーション）と定義付け、遠隔コミュニケーションの可能性を最大限に引き出し、新しい働き方や暮らしを創出することを目指しています。
配信元企業：iPresence株式会社
次世代コミュニケーションをデザインするiPresence株式会社（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役社長：クリストファーズ クリスフランシス、以下「iPresence」）は、2026年1月6日（火）から9日（金）まで、アメリカ合衆国 ラスベガスで開催される世界最大のテクノロジー見本市「CES （Consumer Electronics Show） 2026」へ出展いたします。
この度の出展は、当社が東京都によるグローバルスタートアップ支援プログラム「キングサーモンプロジェクト」に認定（2025年4月）されたことを受け、同プロジェクトの伴走支援のもと、当社の革新的な技術をグローバル市場へ展開する一歩となります。
出展ハイライト：移動の制約を超えるSemi-Realなプラットフォーム「Teleport-Cloud」
当社ブースでは、Semi-Realなリモートコミュニケーションを実現するプラットフォームサービス「Teleport-Cloud」を展示いたします。
「Teleport-Cloud」は、単なるビデオ通話とは一線を画し、遠隔地からでも、あたかもその場にいるかのような臨場感と、円滑な双方向コミュニケーションを可能にします。物理的な距離や時間の制約を克服し、リモートワーク、遠隔地での営業・研修、イベント参加、工場・現場の遠隔管理など、多岐にわたる分野で革新的な体験を提供します。
東京都の「キングサーモンプロジェクト」からの支援は、当社の技術が行政課題の解決に貢献し、世界市場での成長可能性を持つと認められた証です。私たちはこの支援を力に、「Teleport-Cloud」を通じて、世界に通用する新しいコミュニケーションの形を提案いたします。
CESの会場では、Semi-Realなリモートコミュニケーションの未来をリアルにご体感いただけるデモンストレーションを実施する予定です。
開催概要
名称： CES （Consumer Electronics Show） 2026
主催：CTA （Consumer Technology Association）
開催日程：2026年1月6日（火）～ 9日（金）
開催地：アメリカ合衆国 ネバタ州 ラスベガス
公式サイト：https://www.ces.tech/
【出展背景】東京都キングサーモンプロジェクトについて
iPresenceは、行政課題の解決に資する先端技術を持つスタートアップを認定し、製品・サービスの普及拡大とグローバル市場での成長を支援する東京都の「キングサーモンプロジェクト」に認定されています。本プロジェクトの海外展開支援を活用し、世界中から集まるバイヤーや投資家に向けて「Teleport-Cloud」の価値を発信することで、グローバル展開を加速させます。
【会社概要】
【iPresence 株式会社】
代表者：代表取締役社長 クリストファーズ クリスフランシス
本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町中６丁目９
事業内容：テレロボット・デジタルツイン・生成AI技術を活用したソリューション開発・提供
iPresence 公式webサイト：https://ipresence.jp/
iPresence株式会社は、「まるでそこにいる」をテーマに、遠隔地にいる人がより存在感・臨場感のある遠隔コミュニケーションを実現するテレプレゼンスアバターロボット（テレロボット）やAIエージェント、デジタルツインなどの開発・提供をしています。この独特の世界観を擬似的な“Teleportation”（テレポーテーション）と定義付け、遠隔コミュニケーションの可能性を最大限に引き出し、新しい働き方や暮らしを創出することを目指しています。
配信元企業：iPresence株式会社
プレスリリース詳細へ