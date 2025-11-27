「スティック掃除機＆ジアイーノ＆空気清浄機 体験会」を開催

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社は、最新の次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」や、セパレート型コードレススティック掃除機などが体験できる「スティック掃除機＆ジアイーノ＆空気清浄機 体験会」を2025年12月6日（土）・7日（日）は「越谷イオンレイクタウンmori 」にて、12月13日（土）・14日（日）は「ららぽーと豊洲」にて開催します。

慌ただしい師走のイベントのひとつ“大掃除”。一年の汚れはその年のうちにきれいにして、すがすがしい気分で新年を迎えたいものです。

当イベントは、大掃除に便利な家電として、「吸引力」や「軽さ」「手軽さ」を兼ね備え、普段のお掃除から大掃除まで活躍する最新のセパレート型コードレススティック掃除機 （MC-NX500K）や、年末年始の来客が多いシーズンは特に気になるおうちの「空気」を次亜塩素酸で「除菌★1★２」「脱臭」、さらに「集じん」「加湿 」まで1台４役を実現し、お部屋の空気質を快適にする次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」の最新モデルや、スペースパフォーマンスニーズに応えたスリムな空気清浄機など、この季節におすすめの家電が体験できるイベントです。

2025年12月6日（土）・7日（日）は、越谷イオンレイクタウンmoriで、

2025年12月13日（土）・14日（日）は、ららぽーと豊洲にて開催します。

商品を実際に手に取って使い心地や性能をじっくりお試しいただけます。

【掃除機】

カーペットやフローリング等様々な床材をご用意、実機を使って吸引力やセパレート型コードレススティック掃除機ならではの手軽さを体感いただけます。

【次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」】

様々な「ニオイ」をご用意し、ジアイーノの脱臭効果を体感いただけます。

【空気清浄機】

空気清浄機の実力をスモークを利用して“見える化”。

空間に充満させたスモークがみるみる吸い込まれ、清浄される様子は爽快です。

会場では専門スタッフが商品についてのご不明点やお悩みごとの解決をお手伝いします。

【イベント名】

「SEIKETSU」使って実感、今年一番の感動を！スティック掃除機＆ジアイーノ＆空気清浄機体験会

【場所１】越谷イオンレイクタウンmori ２Fジーンズファクトリーララ向かい

埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1

https://www.aeon-laketown.jp/mori/access/

【日時】2025年12月6日（土）・7日（日） 10時～18時

【場所２】ららぽーと豊洲 １Fノースポート

東京都江東区豊洲2-4-9

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/access/?msockid=18dd73242c1d61ef123365592d4560e5

【日時】2025年12月13日（土）・14日（日） 10時～18時

※イベントでの商品の販売はありませんが、詳細は当日スタッフにお尋ねください。

【体験できる商品】

■セパレート型コードレススティック掃除機（MC-NX810KM、MC-NX500K）

https://panasonic.jp/soji/products/MC-NX810KM.html

https://panasonic.jp/soji/products/MC-NX500K.html

■サイクロン式コードレススティック掃除機（MC-SB55K、MC-SB35K）

https://panasonic.jp/soji/products/MC-SB55K.html

https://panasonic.jp/soji/products/MC-SB35K.html

■次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」（F-MV5020C）

https://panasonic.jp/ziaino/products/F-MV5020C.html

■空気清浄機（F-PX70C）

https://panasonic.jp/airrich/products/F-PX70C.html

★1：浮遊菌の場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約35分後の効果※1。（検証機種：F-ML4000B）

★2：付着菌の場合、放出した気体状次亜塩素酸による、約18畳の試験空間、約12時間後の効果※2。（検証機種：F-ML4000B）

※1：【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター【試験方法】約6畳の密閉空間で浮遊菌数の変化を測定【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-ML4000B）を風量「強」・電解強度「強」運転で実施【対象】浮遊した菌【試験結果】約35分で99％以上抑制〈報告書番号〉北生発2024_0111号

※2：【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター【試験方法】約18畳の試験空間で、シャーレに付着させた菌数を測定【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-ML4000B）を風量「強」・電解強度「強」運転で実施【対象】シャーレに付着した菌【試験結果】約12時間で99％以上抑制〈報告書番号〉北生発2024_0079号