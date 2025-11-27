タイヤ産業再構築が牽引──ゴムマスターバッチの需要、2031年まで年平均4.8%成長
ゴムマスターバッチとは、天然ゴムまたは合成ゴムにカーボンブラック、シリカ、老化防止剤、着色剤などの配合剤を均一に分散させた中間素材である。これは最終製品の性能や加工効率を左右する「機能性コンパウンド」として、自動車用タイヤ、産業用ベルト、電線被覆、医療用シール材など、多様なゴム製品の製造工程に不可欠である。従来の単純な配合から、高分散技術・精密混練技術・環境適合配合技術へと進化しており、製品品質の均一化、生産効率の向上、廃棄ロスの低減を同時に実現する。近年では、低VOC・リサイクル適合型素材への転換が進み、サステナブル材料としての位置づけが強まっている。すなわち、ゴムマスターバッチは素材産業の中核であると同時に、環境対応と機能高度化を両立させる「次世代製造の触媒的存在」である。
多様化する需要構造と成長ドライバー
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ゴムマスターバッチ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/53528/rubber-masterbatch）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.8%で、2031年までにグローバルゴムマスターバッチ市場規模は191.4億米ドルに達すると予測されている。年平均成長率は4.8%であり、これは自動車産業の再構築、再生ゴム利用拡大、そして高性能工業材料の需要増加が牽引している。特にタイヤ業界では、耐摩耗性・低転がり抵抗・高耐熱性といった機能要求が高まり、カーボンブラック系からシリカ系マスターバッチへの移行が進行している。さらに、電気自動車や燃料電池車の普及により、高絶縁・軽量ゴム部材が注目され、特殊マスターバッチの採用が拡大している。アジアでは生産拠点集約が進み、中国、インド、東南アジアがグローバル供給網の中心となっている。一方、欧州・日本市場では環境基準の厳格化が進み、グリーンマテリアル化が進展している。全体として、ゴムマスターバッチは「汎用素材」から「機能性材料プラットフォーム」へと進化しつつある。
図. ゴムマスターバッチ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335324&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335324&id=bodyimage2】
図. 世界のゴムマスターバッチ市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
素材・分散・環境技術をめぐる多極的競争
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ゴムマスターバッチの世界的な主要製造業者には、LANXESS、Takehara Rubber、Ningbo Aikeemu New Material Co., Ltd.、Zhuhai Kemo New Material Technology Co., Ltd.、Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.、Yeteman New Material Technology Co., Ltd.、Weihai Tianyu New Material Technology Co., Ltd.、Jiaxing Beihua Macromolecule Co., Ltd.、Arkema、Jiangsu Warriorsun New Material Technology Co., Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約20.0%の市場シェアを持っていた。
欧州勢は高機能ポリマーと特殊添加剤の融合による技術的リーダーシップを維持し、日本勢は精密配合と安定品質で評価が高い。一方、中国メーカー群（寧波艾克姆、珠海科茂、山東陽谷華泰、亜特曼、嘉興北化、威海天宇など）はコスト競争力と大量生産体制を武器に、アジア市場で急速にシェアを拡大している。彼らは単なる低価格供給から脱却し、グリーンマスターバッチや導電性複合材などの高付加価値分野への転換を図っている。さらに、国内外の化学メーカー間での資本・技術提携が加速し、マスターバッチ産業は「分散技術」「環境適合性」「供給安定性」を軸に再編の段階を迎えている。競争の焦点は、単なる製造能力ではなく、素材科学・工程デジタル化・環境適応力の三要素を統合する総合技術力に移りつつある。
