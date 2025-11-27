装飾用ロボットの世界市場2025年、グローバル市場規模（全自動型、半自動型）・分析レポートを発表
2025年11月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「装飾用ロボットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、装飾用ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の装飾用ロボット市場概要
最新の調査によると、世界の装飾用ロボット市場は2024年に6億7,900万米ドルと評価され、2031年には10億2,000万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は6.1％であり、建設業界の自動化需要の高まりと、労働力不足への対応が市場拡大を後押ししています。本レポートでは、米国の関税政策や国際的な産業政策の変化を踏まえ、競争構造・地域経済・供給網の安定性などを包括的に分析しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
装飾用ロボットは、人工知能、コンピュータビジョン、音声認識などの先端技術を組み合わせ、内装や仕上げ作業を自律的または補助的に行うロボットです。主に塗装、タイル貼り、床材の設置などの工程で使用され、建設作業の効率化、資材の最適利用、施工品質の向上を目的としています。従来の人力作業に比べて、誤差が少なく、均一な仕上がりを実現できる点が大きな特長です。
さらに、ロボット化によって作業者の安全性も高まり、危険区域での作業リスクを軽減します。特に高所作業や化学塗料を扱う工程において、作業者の健康リスク低減に寄与しています。また、AIによる作業最適化機能により、施工時間を短縮しつつ材料使用量を削減できるため、環境負荷の低減にもつながっています。
________________________________________
市場分析の目的と範囲
本レポートは、世界の装飾用ロボット市場の定量的および定性的分析を行い、メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を明確にしています。また、技術革新の動向や各地域の産業政策、経済要因が市場に与える影響も詳細に評価しています。
調査の主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国市場の総規模と成長機会の把握。
2. 装飾用ロボットの製品別・用途別の成長ポテンシャル分析。
3. 各地域における市場動向と今後の予測。
4. 業界競争の要因と主要企業の戦略分析。
________________________________________
主な企業と市場競争状況
本レポートでは、主要企業として MYRO International PTE、Endless Robotics、DUCO、Kawasaki Robotics、Dürr AG、FANUC Corporation、KUKA AG、ABB Robotics、Yaskawa Electric、Guangdong Bozhilin Robotics Co., Ltd. などが取り上げられています。
Kawasaki Robotics、FANUC Corporation、KUKA AG、ABB Robotics、Yaskawa Electric といった産業用ロボットの世界的リーダー企業は、製造業で培った精密制御技術を建設分野に応用し、高精度な施工を可能にしています。MYRO International PTE や Endless Robotics は、塗装・壁装仕上げ専用ロボットの分野で注目されており、AIによるパターン認識技術を強みとしています。また、中国の Guangdong Bozhilin Robotics Co., Ltd. は、住宅建設現場向けの自動タイル貼りロボットや床仕上げロボットの開発で急成長を遂げています。
市場では、製品の差別化要因として精度・操作性・コスト効率が重視され、特にAI制御とビジョンシステムの統合が競争の鍵を握っています。
