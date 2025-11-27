【FX自動売買専用VPS】WindowsOS専門のホスティングサービス「Winserver」が“初期費用無料キャンペーン”を2025年12月1日～2026年3月31日に実施！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335075&id=bodyimage1】
Winserver（ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、2025年12月1日（月）～2026年3月31日（火）の期間、初期費用無料キャンペーンを実施いたします。
初期費用無料キャンペーンでは、Winserverの対象サービスにお申込みいただくと、初期費用を無料とさせていただきます。
対象サービスをご検討中の方は、是非この機会にお申込みいただければと存じます。
こちらからサービスページへアクセスしていただけます。
https://www.winserver.ne.jp/column/fx_campaign/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202512-202603_fx_init
【対象サービス】
・FX自動売買専用VPS
※スタートアッププラン、スタンダードプランは、既に初期費用0円でご提供しているため、当キャンペーン対象外となります。
【キャンペーン適用タイミング】
キャンペーン期間中に、本契約でお申込みください。
お申込みから1ヶ月以内にお支払いを完了いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
【対象期間】
2025年12月1日（月）～2026年3月31日（火）
※キャンペーン期間は変更となる可能性がございます。
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバー・FX専用VPSと5種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2025から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523 Fax：06-6121-7525
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
Winserver（ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、2025年12月1日（月）～2026年3月31日（火）の期間、初期費用無料キャンペーンを実施いたします。
初期費用無料キャンペーンでは、Winserverの対象サービスにお申込みいただくと、初期費用を無料とさせていただきます。
対象サービスをご検討中の方は、是非この機会にお申込みいただければと存じます。
こちらからサービスページへアクセスしていただけます。
https://www.winserver.ne.jp/column/fx_campaign/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202512-202603_fx_init
【対象サービス】
・FX自動売買専用VPS
※スタートアッププラン、スタンダードプランは、既に初期費用0円でご提供しているため、当キャンペーン対象外となります。
【キャンペーン適用タイミング】
キャンペーン期間中に、本契約でお申込みください。
お申込みから1ヶ月以内にお支払いを完了いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
【対象期間】
2025年12月1日（月）～2026年3月31日（火）
※キャンペーン期間は変更となる可能性がございます。
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバー・FX専用VPSと5種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2025から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。
お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523 Fax：06-6121-7525
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
プレスリリース詳細へ