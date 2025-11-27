World Phygital Communityがphygitalスポーツの未来を形作るグローバル諮問委員会を発表





新しい評議会は、スポーツ、イノベーション、政策のリーダーからなる国際パネルを集め、世界戦略を導き、phygital競技の成長を加速させます。

香港, 2025年11月26日 /PRNewswire/ -- phygitalスポーツの世界的規制機関であるWorld Phygital Community（WPC）は、phygitalスポーツの長期戦略、イノベーション計画、世界展開を指導するために招集された国際的な専門家による初の諮問委員会の立ち上げを発表しました。phygitalスポーツは、フィジカル・スポーツとデジタル・スポーツ競技を融合した急成長中の新たなスポーツ競技の分野です。

委員会の初期メンバーはスポーツ、テクノロジー、外交、起業家の世界から選出された4人のリーダーです。彼らは世界的な政策協働、商業的な機会、そして世界中でphygitalスポーツの持続可能な発展を確実に支える枠組みについてWPCに助言します。また、phygitalスポーツの最高峰であるGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）を含む、phygitalスポーツ・エコシステムの幅広い育成もサポートします。

「phygitalスポーツは単なる新しいスポーツのカテゴリーではありません。それは、世界中の人々が競争を通じてつながる新しい方法です」とWPCの会長兼マネージング・ディレクターのDan Merkley氏は述べています。「この評議会は、スポーツの力とテクノロジーの可能性の両方を理解している優れたリーダーを集めています。各メンバーは、伝統的なスポーツとデジタルの最先端を結び、地域のイノベーションを世界的な機会に結びつける架け橋となっています。彼らの知見は、私たちが責任を持って包括的に成長し、phygitalスポーツが世界の舞台でどのように繁栄できるかという共通のビジョンの形成に貢献してくれます。」

同評議会の初代メンバーは、オリンピック・レベルのイベント運営や国際外交からイノベーション、起業家精神、デジタル変革まで、多岐にわたる専門知識を有しています。それぞれがWPCの使命に独自の視点をもたらし、12か月の任期を務めます。

・Bernt Erik Bjontegard氏 - 元NASAのロケット科学者であり、QualcommのR&D幹部であるBjontegard氏は、宇宙技術とモバイル通信の分野で先駆的なプロジェクトを率いてきました。同氏はSpark Compassの創設者です。Spark Compass は、スマート・シティ・ソリューションの実現や、拡張現実とIoTによるスポーツへのファン・エンゲージメントの強化に貢献した受賞歴のあるコンテキスト・インテリジェンス・プラットフォームです。Bjontegard氏は、Apple、IBM、Samsungなどの世界的なテクノロジー大手との複数のパートナーシップを主導してきたほか、世界中で多数の特許を取得し、さらに50件を超える特許を申請中です。こうした取り組みを通じ、同氏はアイデアとその実現の間の橋渡しをしています。



Bernt Erik Bjontegard



・David Feng Xintao氏 - 国際的なコミュニケーションと世界的なスポーツのイベント・コーディネートの専門家であるDavid氏は、オリンピック活動の支援において豊富な経験を持っています。International Olympic CommitteeIOC）のプロトコル/イベント/ホスピタリティ・マネージャーとして、2008年北京オリンピック、2010年バンクーバー・オリンピック、2012年ロンドン・オリンピック、および2014年ソチ・オリンピックのホスピタリティ・プログラムの企画と実施を主導しました。同氏の仕事は、政府、各地方組織委員会、各国内オリンピック委員会、各国際連盟、そしてオリンピック活動に関連する主要な世界的ブランドとの緊密な連携にまで及びます。



David Feng Xintao



・Francline Fonderson氏- Cameroon Association for Technology and Cultural Exchange（CATCE）の創設者兼会長として、Francline氏は伝統的なスポーツとデジタル競技を融合させたプログラムの先駆者です。同氏は、中央アフリカと西アフリカ全域で、地方自治体、スポンサー、若者のネットワークを結集し、若いアスリートやゲーマーのための持続可能な道筋を構築するという功績により、幅広い尊敬を集めています。



Francline Fonderson



・Jorge O'Ryan Schutz氏- Jorge氏のキャリアは外交、行政、スポーツ経営と多岐にわたります。元プロ・バスケットボール選手である同氏は、Club Deportivo Universidad Católicaの会長、チリのドイツ駐在大使、チリの輸出投資促進機関であるProChileの事務局長を務めました。現在、同氏はUC Innovation Centerの国際開発ディレクターおよび取締役を務めています。



Jorge O’Ryan Schutz



諮問委員会は、WPCイニシアティブの認知度向上、新規市場の開拓、商業機会に関する助言、規制基準の開発への貢献という4つの主要分野に重点を置いて活動します。WPCのリーダーたちと定期的に会合を開き、その結果を公開することで、phygital活動の成長を導く運営上の透明性と説明責任を確保します。

WPC はこの取り組みを通じて、スポーツの未来に対して共通のビジョンを持つリーダー同士の連携を促進します。そのビジョンとは、身体能力とデジタル・イノベーションを橋渡ししながら、世界中のアスリート、クラブ、連盟に新たな機会を創出するというものです。

編集者への注記

World Phygital Community（WPC）について：

World Phygital Community（WPC）は、世界中のフィジカルなコミュニティとデジタルなメンバーを統合して、phygitalスポーツを世界中で推進することを目的とした非営利の国際組織です。この組織は、phygitalスポーツの規則と規制の遵守を監督し、Games of the Future（ゲーム・オブ・ザ・フューチャー）の予選ランキング大会を主催する責任を負っています：https://worldphygital.org/

詳細については、press@worldphygital.orgまでお問い合わせください。

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー、GOFT）について：

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、現実世界と仮想世界を融合させた年に一度の国際的なイベントで、phygitalスポーツの頂点です。このトーナメントでは、世界中から次世代のphygitalスポーツのヒーローが集まり、さまざまなphygital競技や課題で競い合います。Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー 2025）はアブダビで開催され、2026年未来競技大会はカザフスタンのアスタナで開催される。詳細については、以下をご覧ください。

https://gofuture.games/

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2665185/5641673/WPC_Logo.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2831828/WPC_Bjontegard.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2831829/WPC_Xintao.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2831830/WPC_Fonderson.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2831831/WPC_Schutz.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

