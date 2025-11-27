【世界18か国・1,300名が東京に集結！本日より取材申込開始】 PJFピックルボールチャンピオンシップス2025
一般財団法人ピックルボール日本連盟（東京都渋谷区、理事長：林裕子、以下PJF）は、2025年12月10日（水）～13日（土）、東京・有明テニスの森公園にて、日本最大規模の国際大会『ZIPAIR & 大和証券グループ present PJF ピックルボールチャンピオンシップス2025 in Japan』を開催します。
今年は、世界18か国・1,300名が参加、米PPAスター4名来日、12/11には“ゴジラ”が特別登場、Challenge the Proやプロクリニック、国際コーチング・審判資格講習開催、賞金総額500万円─世界基準の競技大会とエンターテインメントが融合した “国際ピックルボールの祭典”となる4日間です。
【大会の主なポイント】
１. 世界18か国・1,300名が出場する国際大会
過去最大規模となる国際大会。プロ・アマ・ジュニアまで幅広い層が参加し、有明が4日間にわたり国際的なスポーツフェスティバルの熱気に包まれます。
２. 米PPAトッププロ4名が来日（James Ignatowich/Ryan Fu/Parris Todd/Vivian Glosman）
世界最高峰PPAツアーで活躍するトップ選手が来日。エキシビション、クリニック、レセプションなどで世界レベルのプレーを披露します。
３. ジュニア部門（5～18歳）を初開催
日本でも急増するジュニア競技人口を背景に、初めて年代別カテゴリーを新設。将来の代表候補となる若い才能が集います。
４. Challenge the Pro（PPAプロに挑戦できる人気イベント）
一般参加者がPPAプロに挑戦できる特別企画。
柳川藩主立花邸「御花」宿泊券、ルスツリゾート宿泊券、RPM/JOOLAパドルなど豪華賞品を用意。
５. 国際審判・コーチング資格講習会を開催
世界基準のルール・指導法を学べる公式プログラム。日本における競技普及と国際化を支える基盤づくりを強化します。
６. フードトラック出展（11～13日）
来場者向けに、2種類のフードトラックが会場に登場します。
バーガーキング(R) 特別フードトラック：
大会スポンサーであるバーガーキング(R)による出展。来場者向けに特別メニューを提供し大会を盛り上げます。
パルミジャーノ・レッジャーノ フードトラック：
本場イタリアチーズを贅沢に使ったリボリータスープを提供。“食 × 文化 × スポーツ”の体験を楽しめます。
７. 12/11：パルミジャーノ・レッジャーノ 特別コラボ企画
SHIHO＆潮田玲子によるチーズ紹介トークショー、ピックルボールチャレンジを開催。
８. 12/11：PPAプロによるエキシビション＆レセプション（ゴジラ特別登場）
トッププロのスキルを間近で観られる貴重な機会。ゴジラも登場し、フォトセッションが可能。
９. 12/13：賞金総額500万円のオープン
国内最大級の賞金額をかけ、海外勢と日本トップ選手が激突。
１０. 12/14：Asia Pickleball Games 2025（別大会）
日本が初ホスト国となるアジア11か国の国別対抗戦。
【スケジュール】
12/10（水）Day 1 - 開幕
Senior Men’s Skill
Senior Women’s OPEN
Mixed Doubles Skill(ジュニア部門含む)
プロクリニック
Challenge the Pro
12/11（木）Day 2 - スペシャルイベント
Senior Men‘s Doubles OPEN
Senior Women’s Doubles Skill
Mixed Doubles OPEN
Challenge the Pro
パルミジャーノ・レッジャーノ特別企画（SHIHOトークショー、ピックルボール体験）15:00-
エキシビション/レセプション（ゴジラ登場）17:40-19:40
12/12（金）Day 3 - ダブルス
Men’s/Women’s Doubles（Skill）
12/13（土）Day 4 - 賞金総額500万円オープン戦
Men’s/Women’s OPEN
Senior Mixed OPEN/Skill
12/14（日）Asia Pickleball Games
アジア11か国の代表が集結
【PPAプロ】
● James Ignatowich
爆発的な運動能力と両手バックハンドが武器。複数タイトルを持つPPAトップ層の新星。
● Ryan Fu
ミシガン大学テニス部出身。俊敏なフットワークと戦略性でトップ50に入る若手。
● Vivian Glosman
反応速度と守備力に優れ、女子・ミックス両部門で安定して上位に入る実力派。
● Parris Todd
2023年のUSオープンで女子3冠（シングルス/ダブルス/ミックス）。女子ツアー上位のトップ選手。
【日本勢の注目選手】
世界18か国からの強豪に挑む、日本トップ選手たち。
● 佐脇 京（Kei Sawaki） - 世界ジュニア王者／15歳
国際大会で複数優勝。世界ジュニア最強クラスの逸材。
● 畠山 成冴（Nasa Hatakeyama） - パデル全日本2度優勝
パデル年間無敗の実績を持つ戦略派。ピックルボールでもBURGER KING(R)CUPでチームを準優勝に導いた有望選手。
● 吉田 祐太（Yuta Yoshida） - 2025賞金王
BURGER KING(R)CUP優勝、PCLA代表選抜連覇。メンタル最強キャプテン。
PJF ピックルボールチャンピオンシップス
【取材申請フォーム（Google Form）】
取材申請は下記のGoogleフォームからお願いします。
https://forms.gle/SNrz5JVPhbPFKqX1A
【会場】
有明テニスの森公園（東京都江東区有明2-2-22）
・りんかい線「国際展示場駅」徒歩8分
・ゆりかもめ「有明」「有明テニスの森」徒歩8分
【大会スポンサー】
Title Sponsor: ZIPAIR / 大和証券グループ
Platinum: JOOLA / Burger King / Japanet
Gold: DIADEM / Yakult / RELIVE / AOYAMA SPORTS
Silver: Le coq sportif / Aflac / JTB / TOA
協力: オアフピックルボール協会 / 医療法人蜂友会 はちや整形外科病院
