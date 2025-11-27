【世界18か国・1,300名が東京に集結！本日より取材申込開始】 PJFピックルボールチャンピオンシップス2025

ピックルボール日本連盟PJF

一般財団法人ピックルボール日本連盟（東京都渋谷区、理事長：林裕子、以下PJF）は、2025年12月10日（水）～13日（土）、東京・有明テニスの森公園にて、日本最大規模の国際大会『ZIPAIR & 大和証券グループ present PJF ピックルボールチャンピオンシップス2025 in Japan』を開催します。

今年は、世界18か国・1,300名が参加、米PPAスター4名来日、12/11には“ゴジラ”が特別登場、Challenge the Proやプロクリニック、国際コーチング・審判資格講習開催、賞金総額500万円─世界基準の競技大会とエンターテインメントが融合した “国際ピックルボールの祭典”となる4日間です。

【大会の主なポイント】

１. 世界18か国・1,300名が出場する国際大会

過去最大規模となる国際大会。プロ・アマ・ジュニアまで幅広い層が参加し、有明が4日間にわたり国際的なスポーツフェスティバルの熱気に包まれます。

２. 米PPAトッププロ4名が来日（James Ignatowich/Ryan Fu/Parris Todd/Vivian Glosman）

世界最高峰PPAツアーで活躍するトップ選手が来日。エキシビション、クリニック、レセプションなどで世界レベルのプレーを披露します。

３. ジュニア部門（5～18歳）を初開催

日本でも急増するジュニア競技人口を背景に、初めて年代別カテゴリーを新設。将来の代表候補となる若い才能が集います。

４. Challenge the Pro（PPAプロに挑戦できる人気イベント）

一般参加者がPPAプロに挑戦できる特別企画。

柳川藩主立花邸「御花」宿泊券、ルスツリゾート宿泊券、RPM/JOOLAパドルなど豪華賞品を用意。

５. 国際審判・コーチング資格講習会を開催

世界基準のルール・指導法を学べる公式プログラム。日本における競技普及と国際化を支える基盤づくりを強化します。

６. フードトラック出展（11～13日）

来場者向けに、2種類のフードトラックが会場に登場します。

バーガーキング(R) 特別フードトラック：

大会スポンサーであるバーガーキング(R)による出展。来場者向けに特別メニューを提供し大会を盛り上げます。

パルミジャーノ・レッジャーノ フードトラック：

本場イタリアチーズを贅沢に使ったリボリータスープを提供。“食 × 文化 × スポーツ”の体験を楽しめます。

７. 12/11：パルミジャーノ・レッジャーノ 特別コラボ企画

SHIHO＆潮田玲子によるチーズ紹介トークショー、ピックルボールチャレンジを開催。

８. 12/11：PPAプロによるエキシビション＆レセプション（ゴジラ特別登場）

トッププロのスキルを間近で観られる貴重な機会。ゴジラも登場し、フォトセッションが可能。

９. 12/13：賞金総額500万円のオープン

国内最大級の賞金額をかけ、海外勢と日本トップ選手が激突。

１０. 12/14：Asia Pickleball Games 2025（別大会）

日本が初ホスト国となるアジア11か国の国別対抗戦。

【スケジュール】

12/10（水）Day 1 - 開幕

Senior Men’s Skill

Senior Women’s OPEN

Mixed Doubles Skill(ジュニア部門含む)

プロクリニック

Challenge the Pro

12/11（木）Day 2 - スペシャルイベント

Senior Men‘s Doubles OPEN

Senior Women’s Doubles Skill

Mixed Doubles OPEN

Challenge the Pro

パルミジャーノ・レッジャーノ特別企画（SHIHOトークショー、ピックルボール体験）15:00-

エキシビション/レセプション（ゴジラ登場）17:40-19:40

12/12（金）Day 3 - ダブルス

Men’s/Women’s Doubles（Skill）

12/13（土）Day 4 - 賞金総額500万円オープン戦

Men’s/Women’s OPEN

Senior Mixed OPEN/Skill

12/14（日）Asia Pickleball Games

アジア11か国の代表が集結

【PPAプロ】

● James Ignatowich

爆発的な運動能力と両手バックハンドが武器。複数タイトルを持つPPAトップ層の新星。

● Ryan Fu

ミシガン大学テニス部出身。俊敏なフットワークと戦略性でトップ50に入る若手。

● Vivian Glosman

反応速度と守備力に優れ、女子・ミックス両部門で安定して上位に入る実力派。

● Parris Todd

2023年のUSオープンで女子3冠（シングルス/ダブルス/ミックス）。女子ツアー上位のトップ選手。

James IgnatowichRyan FuVivian GlosmanParris Todd

【日本勢の注目選手】

世界18か国からの強豪に挑む、日本トップ選手たち。

● 佐脇 京（Kei Sawaki） - 世界ジュニア王者／15歳

国際大会で複数優勝。世界ジュニア最強クラスの逸材。

● 畠山 成冴（Nasa Hatakeyama） - パデル全日本2度優勝

パデル年間無敗の実績を持つ戦略派。ピックルボールでもBURGER KING(R)CUPでチームを準優勝に導いた有望選手。

● 吉田 祐太（Yuta Yoshida） - 2025賞金王

BURGER KING(R)CUP優勝、PCLA代表選抜連覇。メンタル最強キャプテン。

佐脇 京（Kei Sawaki）畠山 成冴（Nasa Hatakeyama）吉田 祐太（Yuta Yoshida）PJF ピックルボールチャンピオンシップス

【会場】

有明テニスの森公園（東京都江東区有明2-2-22）

・りんかい線「国際展示場駅」徒歩8分

・ゆりかもめ「有明」「有明テニスの森」徒歩8分

会場マップ

VENUE MAP

【大会スポンサー】

Title Sponsor: ZIPAIR / 大和証券グループ

Platinum: JOOLA / Burger King / Japanet

Gold: DIADEM / Yakult / RELIVE / AOYAMA SPORTS

Silver: Le coq sportif / Aflac / JTB / TOA

協力: オアフピックルボール協会 / 医療法人蜂友会 はちや整形外科病院

