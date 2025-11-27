第２２回ＡＣジャパン広告学生賞　応募作品募集

公益社団法人ＡＣジャパン（理事長 鳥井信宏）は、第２２回「ＡＣジャパン広告学生賞」の応募作品を下記の通り募集します。

「ＡＣジャパン広告学生賞」は、学生を対象に公共問題（例．思いやり・助け合い、公共マナー、人と人とのコミュニケーション、命の重み、環境問題など）をテーマにした広告作品を募集・表彰するもので、公共広告への理解と社会に関わる「公」の意識を育むことを目的に設立されました。

今回で２２回目を迎え、募集は「テレビＣＭ部門」と「新聞広告部門」の２部門で実施、審査は「公共広告として優れ、人々に興味や気づきを感じさせる作品か」「学生ならではの感性や、オリジナリティ溢れるアイデア・テーマ性があるか」等の視点で行われます。

２１回目となった前回は「テレビＣＭ部門」に３３０点（参加校４５校）、「新聞広告部門」に７３４点（参加校３５校）の応募があり、「テレビＣＭ部門」では、「カスタマーハラスメント」をテーマにした『不満のバトン』（長岡造形大学、制作代表者：小山 詩乃 さん）がグランプリを、「リサイクル」をテーマにした『小さなゴミ箱？』（東京音楽大学、制作代表者：外立 真士さん）が準グランプリを受賞しました。

また「新聞広告部門」では、「特殊詐欺」をテーマにした『矢印の詐欺師』（東北芸術工科大学、制作者：須藤 丈翔さん）がグランプリを、「地球温暖化」をテーマにした『冷やし中華、つづけます』（岡山県立大学、制作者：平田 理華さん）が準グランプリを受賞しました。

グランプリ・準グランプリには賞状・トロフィーが贈られる他、テレビＣＭの２作品はＢＳ民放１１局で、また新聞広告の２作品は全国紙５紙で、ＡＣジャパン広告学生賞受賞作品として２０２６年７月より１年間、放送・掲載される予定です。

公益社団法人ＡＣジャパンでは、社会にとって有益と思われるメッセージを、全国キャンペーン、地域キャンペーン、支援キャンペーンなどの様々な広告キャンペーンの形で、会員メディアを通して発信しています。「ＡＣジャパン広告学生賞」もその一環として実施するものです。

記



第２２回ＡＣジャパン広告学生賞

１．主催：公益社団法人 ＡＣジャパン

２．後援：ＢＳ日テレ、ＢＳ朝日、ＢＳ - ＴＢＳ、ＢＳテレ東、ＢＳフジ、ＷＯＷＯＷ、ＢＳ１０ テン、BＳ１１ イレブン、ＢＳ１２ トゥエルビ、Ｊ:ＣＯＭ ＢＳ、ＢＳよしもと

朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、日本経済新聞社、産経新聞社

３．応募資格：ＡＣジャパン会員校（大学・専門学校等）の学生が企画・制作した未発表のオリジナル作品

４．企画テーマ：公共問題（例．思いやり・助け合い、公共マナー、人と人とのコミュニケーション、命の重み、環境問題など）

５．応募作品内容：【テレビＣＭ部門】３０秒テレビＣＭ

【新聞広告部門】 新聞広告モノクロ１５段

６．エントリー期間：【テレビＣＭ部門】

２０２５年１２月１日（月）～２０２６年１月９日（金）

【新聞広告部門】

２０２５年１２月１日（月）～２０２６年１月５日（月）

７．オンライン応募締切：

【テレビＣＭ部門】 ２０２６年１月２２日（木）正午まで

【新聞広告部門】 ２０２６年１月９日（金）正午まで

８．賞： グランプリ （１作品）：賞状、トロフィー

準グランプリ（１作品）：賞状、トロフィー

※グランプリ・準グランプリのテレビＣＭ２作品はＢＳ民放１１局で、新聞

広告２作品は全国紙５紙で、２０２６年７月より１年間放送・掲載の予定。

審査員特別賞（数作品）：賞状、トロフィー

優秀賞 （数作品）：デジタル賞状

奨励賞 （数作品）：デジタル賞状

９．発表・表彰 ：２０２６年３月予定

＜第２１回ＡＣジャパン広告学生賞作品＞

【テレビＣＭ部門】

・グランプリ

『不満のバトン』





・準グランプリ

『小さなゴミ箱？』





【新聞広告部門】

・グランプリ

『矢印の詐欺師』









・準グランプリ

『冷やし中華、つづけます』





以上