対象商品を購入したレシートで合計2ポイントをためてその場で当たる！スコッティ ファイン 拭き家事応援キャンペーン を12月1日より実施
日本製紙グループの日本製紙クレシア株式会社〔住所：東京都千代田区神田駿河台4-6、代表取締役社長：安永敦美〕は、スコッティのキッチン商品ブランドであるスコッティ ファインにおいて2025年1２月1日（月）から2026年2月28日（土）の期間、「スコッティ ファイン 拭き家事応援キャンペーン」を実施いたします。対象商品を購入したレシートで２ポイントをためて応募、抽選で1,000名様に「QUOカードPay1,000円分」がその場で当たります。
■スコッティ ファイン 拭き家事応援キャンペーン 概要
1. 実施期間：
2025年1２月1日（月）～2026年2月28日（土）
※レシート有効期間 ：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）
※ポイントをためる締切：2026年2月28日（土）23：59まで
※応募締切 ：2026年３月7日（土）23：59まで
2. 賞品・当選人数：
抽選で1,000名様にQUOカードPay1,000円分がその場で当たります。
３. 応募方法・当選発表：
１.日本製紙クレシア公式LINEアカウントを友だち追加。
２.LINEメニューボタンの「ポイントをためる」を押してレシート画像をアップロード。
※店頭のレジで発行されるレシート以外の領収書や納品書、オンラインレシート等での応募はできません。
３.レシート画像解析後、ポイントを付与。
※レシートの画像解析には時間がかかる場合もございます。
４.合計2ポイントをためて、LINEメニューボタンの「応募する」を押して応募完了。
５.応募後すぐに抽選結果が届きます。
※ご当選された方へのみ当選メッセージと賞品の受取URLを送信します。
４. 対象商品：
スコッティ ファイン（一部スコッティを含む）キッチン商品各種
詳細は、キャンペーンサイトよりご確認ください。
5. スコッティ ファイン 拭き家事応援キャンペーンサイト：
https://scottie.crecia.jp/cp/kitchen/2025/
６. キャンペーンに関するお問い合わせ：
スコッティ ファイン 拭き家事応援キャンペーン 事務局
TEL 0120-996-188
※受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日・冬期休暇12/29～1/２を除く）
※受付期間 2025年12月1日～2026年3月31日
■ご参考
『日常に潜む「拭き家事」は、100種類以上！』
台拭きや皿拭きなど日常的な拭き掃除から、不意のこぼし拭き、子どもの食べこぼし拭きまで、日常に潜むさまざまな拭く行為を「拭き家事」と命名。
「拭き家事」に対して、簡単、便利、清潔に使用できる商品としてスコッティ ファインを提案しています。
スコッティ ファイン サイト
https://scottie.crecia.jp/scottiefine/