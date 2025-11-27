対象商品を購入したレシートで合計2ポイントをためてその場で当たる！スコッティ ファイン 拭き家事応援キャンペーン　を12月1日より実施

日本製紙クレシア株式会社

日本製紙グループの日本製紙クレシア株式会社〔住所：東京都千代田区神田駿河台4-6、代表取締役社長：安永敦美〕は、スコッティのキッチン商品ブランドであるスコッティ ファインにおいて2025年1２月1日（月）から2026年2月28日（土）の期間、「スコッティ ファイン 拭き家事応援キャンペーン」を実施いたします。対象商品を購入したレシートで２ポイントをためて応募、抽選で1,000名様に「QUOカードPay1,000円分」がその場で当たります。

■スコッティ ファイン 拭き家事応援キャンペーン 概要

1. 実施期間：

2025年1２月1日（月）～2026年2月28日（土）

※レシート有効期間 ：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

※ポイントをためる締切：2026年2月28日（土）23：59まで

※応募締切 ：2026年３月7日（土）23：59まで

2. 賞品・当選人数：

抽選で1,000名様にQUOカードPay1,000円分がその場で当たります。

３. 応募方法・当選発表：

１.日本製紙クレシア公式LINEアカウントを友だち追加。

２.LINEメニューボタンの「ポイントをためる」を押してレシート画像をアップロード。

※店頭のレジで発行されるレシート以外の領収書や納品書、オンラインレシート等での応募はできません。

３.レシート画像解析後、ポイントを付与。

※レシートの画像解析には時間がかかる場合もございます。

４.合計2ポイントをためて、LINEメニューボタンの「応募する」を押して応募完了。

５.応募後すぐに抽選結果が届きます。

※ご当選された方へのみ当選メッセージと賞品の受取URLを送信します。

４. 対象商品：

スコッティ ファイン（一部スコッティを含む）キッチン商品各種

詳細は、キャンペーンサイトよりご確認ください。

5. スコッティ ファイン 拭き家事応援キャンペーンサイト：

https://scottie.crecia.jp/cp/kitchen/2025/

６. キャンペーンに関するお問い合わせ：

スコッティ ファイン 拭き家事応援キャンペーン 事務局

TEL 0120-996-188

※受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日・冬期休暇12/29～1/２を除く）

※受付期間 2025年12月1日～2026年3月31日

■ご参考

『日常に潜む「拭き家事」は、100種類以上！』

台拭きや皿拭きなど日常的な拭き掃除から、不意のこぼし拭き、子どもの食べこぼし拭きまで、日常に潜むさまざまな拭く行為を「拭き家事」と命名。

「拭き家事」に対して、簡単、便利、清潔に使用できる商品としてスコッティ ファインを提案しています。

スコッティ ファイン サイト

https://scottie.crecia.jp/scottiefine/