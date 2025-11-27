多彩な魅力あふれる鹿児島市を満喫！お得な「宿泊クーポン」
2025年11月27日
鹿児島市
マグマの幸。鹿児島市宿泊満喫クーポン販売スタート！
鹿児島市では、１２月１日から鹿児島市内の宿泊施設で利用できるクーポン「マグマの幸。鹿児島市宿泊満喫クーポン(第4期)」を販売します。
４，０００円分のクーポンを２，０００円で購入できる、大変お得なクーポンです。
ぜひこのお得なクーポンをご利用いただき、多彩な魅力あふれる鹿児島市を満喫してください。
＜額面＞
4,000円（プレミア額2,000円・販売額2,000円）
＜発行数＞
25,200枚
＜クーポンの販売期間・利用期間＞
販売期間：令和7年12月1日(月)～2月28日(土)
利用期間：令和8年1月1日(木)～2月28日(土)
＜対象者＞
全国の居住者
＜利用上限＞
1泊につき1人3枚まで
＜購入上限＞
第1期から第4期までを通して、施設ごとに1人6枚まで
（購入する施設数に制限はありません）
＜購入方法＞
スマートフォンから、特設サイトにて購入希望の宿泊施設を選択し、必要事項等を入力の上、各種クレジットカードでの支払いにて購入可能（現金での購入はできません）
＜利用方法＞
宿泊施設にてクーポンを提示し、現地払い
他割引との併用は可能
（県実施の「南の宝箱 鹿児島冬のあったか宿泊割キャンペーン」を利用する場合、県の宿泊割引を適用した後、現地精算時にマグマの幸。鹿児島市宿泊キャンペーンのクーポンを利用可）
＜注意事項＞
・キャンペーンの内容等は、社会経済情勢等を踏まえ変更する可能性があります。
・宿泊施設の予約を別途お願いいたします。
・クーポンの払戻しはできません。
＜特設サイト＞
マグマの幸。鹿児島市宿泊満喫クーポン特設サイト
URL：https://kagoshimashi-shukuhaku2024.com/