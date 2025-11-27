多彩な魅力あふれる鹿児島市を満喫！お得な「宿泊クーポン」

報道関係者各位

プレスリリース

2025年11月27日

鹿児島市

マグマの幸。鹿児島市宿泊満喫クーポン販売スタート！

鹿児島市では、１２月１日から鹿児島市内の宿泊施設で利用できるクーポン「マグマの幸。鹿児島市宿泊満喫クーポン(第4期)」を販売します。

４，０００円分のクーポンを２，０００円で購入できる、大変お得なクーポンです。

ぜひこのお得なクーポンをご利用いただき、多彩な魅力あふれる鹿児島市を満喫してください。





＜額面＞

4,000円（プレミア額2,000円・販売額2,000円）

＜発行数＞

25,200枚

＜クーポンの販売期間・利用期間＞

販売期間：令和7年12月1日(月)～2月28日(土)

利用期間：令和8年1月1日(木)～2月28日(土)

＜対象者＞

全国の居住者

＜利用上限＞

1泊につき1人3枚まで

＜購入上限＞

第1期から第4期までを通して、施設ごとに1人6枚まで

（購入する施設数に制限はありません）

＜購入方法＞

スマートフォンから、特設サイトにて購入希望の宿泊施設を選択し、必要事項等を入力の上、各種クレジットカードでの支払いにて購入可能（現金での購入はできません）

＜利用方法＞

宿泊施設にてクーポンを提示し、現地払い

他割引との併用は可能

（県実施の「南の宝箱 鹿児島冬のあったか宿泊割キャンペーン」を利用する場合、県の宿泊割引を適用した後、現地精算時にマグマの幸。鹿児島市宿泊キャンペーンのクーポンを利用可）

＜注意事項＞

・キャンペーンの内容等は、社会経済情勢等を踏まえ変更する可能性があります。

・宿泊施設の予約を別途お願いいたします。

・クーポンの払戻しはできません。

＜特設サイト＞

マグマの幸。鹿児島市宿泊満喫クーポン特設サイト

URL：https://kagoshimashi-shukuhaku2024.com/