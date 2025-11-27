「片道・船旅お試しプラン」　冬のお得なキャンペーンのお知らせ

さんふらわあトラベル株式会社




さんふらわあトラベル株式会社（社長：大西 康人、本社：大阪府大阪市住之江区）は、2025年12月


1日～2026年1月31日ご出発まで「片道・船旅お試しプラン」の割引キャンペーンを実施いたします。


本プランは、片道フェリー運賃（往路）＋船内夕食・朝食＋現地ホテル１泊（朝食付）がセットになった商品です。上記の期間中、通常のご旅行代金からおとな3,000円、こども1,500円割引となります。


なお、このキャンペーンは11月21日以降に新規でお申込いただいた方限定です。


期間限定の特別キャンペーンですので、是非この機会にご利用ください。お申込はお早めに！



＜キャンペーン概要＞


◆対象商品　　：【片道・船旅お試しプラン】※11月21日より新規お申込の方限定※　


◆ご旅行代金　：下記ご旅行代金より お一人様 おとな 3,000円、こども 1,500円割引になります。


　　　　　　　　　[神戸/大分航路] お一人様　おとな16,000円、こども 12,900円


　　　　　　　(神戸/大分航路ツーリスト、ダイワロイネットホテル大分　A期間2名1室ご利用の場合)


　　　　　　　　　[大阪/志布志航路] お一人様　おとな23,000円、こども 17,000円


　　　　　　　(大阪/志布志航路プライベートベッド（相部屋）、ホテルサンデイズ鹿児島A期間3名1　


　　　　　　　室でご利用の場合）


　　　　　　　　　※おとな：中学生以上、こども：小学生　


　　　　　　　　　※追加船室差額をお支払いいただくと、個室にグレードアップ頂けます。


◆【商品内容（ご旅行代金に含まれるもの）】


　　　　　　　　●片道フェリー運賃（往路）


　　　　　　　　●食事条件（船内夕食1回・朝食1回）


　　　　　　　　●ホテル基本宿泊料金（朝食付）


　　　　　　　　●サービス料・諸税


◆【設定期間】　2025年12月1日～2026年1月31日ご出発まで


◆【設定除外日】2025年12月26日～2026年1月4日


◆最少催行人員：おとな1名様


◆添乗員　　　：同行いたしません


◆お申込期限：ご出発日の5営業日前まで


※本商品は旅行商品です。乗船券とは取消手数料等の取り扱いが異なりますのでご注意ください。



商品詳細はこちらからご参照ください。


＜URL＞


https://www.ferry-sunflower.co.jp/travel/002795.html