【BAREFOOT DREAMS】12/6(土) ～12/31(水) まで三越銀座店にて期間限定POP UP STOREをオープン！

株式会社リトルリーグ

心までほどける、冬のぬくもりを

静かに深まる冬の気配に寄り添うように、ベアフット ドリームズが銀座三越にてPOP UP STOREを開催いたします。

今回のPOP UPでは、上質な素材が奏でる心地よさを纏ったメンズ・レディースのウェア、繊細な肌触りが喜ばれるキッズ＆ベビーアイテム、そして空間そのものを豊かに彩るホームコレクションまで幅広く展開。

さらに今回は、人気のメジャーリーグ・LA ドジャースとのスペシャルアイテム（ブランケット・クッション）、そして心弾む季節にふさわしいホリデーギフトアイテムも登場します。

さらに、期間中\22,000(税込）ご購入のお客様には、ベアフット ドリームズオリジナルソックスをプレゼント。 ※先着50名様限定、なくなり次第終了となります。

ご自身へのご褒美にも、大切な方への贈り物にも。

ベアフット ドリームズならではの”心地よさ”を、ぜひこの機会にお手に取ってご覧ください。

≪BAREFOOT DREAMS POP UP STORE 概要≫

【期間】12月6日(土)～12月31日(水)

【場所】銀座三越 本館5階 インティメイト プロモーションスペース

【住所】〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16

【電話番号】03-3562-1111(代表)

【営業時間】10:00～20:00 ※12/31は10:00～18:00

POP UP ITEMS

メンズ ジップアップフーディー \36,300(税込)

カジュアルな着心地とカジュアルを兼ね備えたジップアップフーディーは秋冬の定番アイテム。

重ね着してももたつかず、すっきりとシルエットをキープします。

同素材のパンツとセットアップでの着用もおススメです。

ジップアップフーディー :https://www.barefootdreams.jp/shop/barefootdreams/item/view/shop_product_id/1003

【MBL】ロサンゼルス ドジャース スロー コージーシック \36,300(税込)

メジャーリーグベースボール(MBL)とベアフット ドリームズのコラボレーションコレクション。チームの公式カラーとロゴが描かれたブランケットです。お揃いのクッションも要チェック。

LAドジャース スロー :https://www.barefootdreams.jp/shop/barefootdreams/item/view/shop_product_id/723

ヘザーコージーシック トラベルショール

\23,100(税込)

CozyChic素材のトラベルショール。ブランケット代わりはもちろん、さっと羽織ってお出かけや、防寒対策、授乳ケープにもなる万能アイテム。ポケットに織り込むとクッションにもなる優れものです。

トラベルショール :https://www.barefootdreams.jp/shop/barefootdreams/item/view/shop_product_id/20

★12 月 10 日 水 Ron Herman オンラインストアにてベアフット ドリームズの Pick Up イベント がスタート

イベントページはこちら https://ronherman.jp/feature/70

【お問い合わせ先】 LITTLE LEAGUE INC. 0800-300-1291

【BAREFOOT DREAMS】

ベアフット ドリームズは、1994年にカリフォルニア・マリブで誕生して以来、ラグジュアリー で着心地が良くソフトな肌ざわりにこだわったブランケット、男性用・女性用のラウンジウエア、キッズ・ベビーの商品をつくり続けています 。自社で開発したオリジナルの素材、COZYCHIC(R)が代表作で、近年はサステナブルな取り組みとして新たに100％再生ポリエステルの素材である「ECO COZYCHIC(R) 」が登場 。環境問題に配慮しながら、やわらかい肌ざわりを追求したアイテムたちが、心地よいライフスタイルによりそいます 。

公式サイト :https://www.barefootdreams.jp/Instagram :https://www.instagram.com/barefootdreamsjapan/