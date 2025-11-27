クリネックス 商品を買って当てよう！ふれるたび、あなたにいいこと。キャンペーンを12月1日より実施

日本製紙クレシア株式会社

日本製紙グループの日本製紙クレシア株式会社〔住所：東京都千代田区神田駿河台4-6、代表取締役社長：安永敦美〕は、クリネックス シリーズの商品ご購入金額に応じてご応募いただける『ふれるたび、あなたにいいこと。キャンペーン』を2025年12月1日（月）より実施いたします。

■クリネックス 『ふれるたび、あなたにいいこと。キャンペーン』概要

1. 実施期間： 2025年12月１日（月）～2026年2月28日（土）

応募締切： ハガキ：2026年2月28日（土）当日消印有効

LINE ：2026年2月28日（土） 23：59まで

2. キャンペーンサイト： https://kleenex.crecia.jp/cp/2025/

3. 対象製品： クリネックス 各種 ティシュー・ポケットティシュー・トイレットロール

※詳細は、キャンペーンサイトよりご確認ください。

4. 応募方法：

キャンペーン期間中に、応募条件を満たす対象商品の購買証明（レシート等）を1口として、

はがき（応募はがき・郵便はがき）またはLINEからの応募が可能です。

LINEでの応募は、キャンペーンサイトや応募規約をご確認の上、日本製紙クレシアLINE

公式アカウントと友だち登録後、ご応募ください。 https://kleenex.crecia.jp/cp/2025/

宛先:〒101-8691 日本郵便株式会社 神田郵便局 郵便私書箱133号

ふれるたび、あなたにいいこと。キャンペーン事務局

※応募方法詳細及び注意事項については、キャンペーンサイトにてご確認ください。

5. 賞品：

■1,500円分（税込）の購買証明（レシート等）： 抽選で各25名様

A:Blueair Blue Max 3250i 空気清浄機

B:MYTREX HIHO FINE BUBBLE＋ ファインバブルシャワーヘッド

■1,000円分（税込）の購買証明（レシート等）： 抽選で各50名様

C:BRUNO 温冷EMSフェイシャルリフト BOE145-GR ハンディ美顔器

D:カタログギフト フルーツの贈り物 たわわコース

■400円分（税込）の購買証明（レシート等）： 抽選で各100名様

E:今治タオル アーバンナイトバスタオル ホワイト

F:イプサ ザ・タイムR アクア（医薬部外品） 薬用化粧水

■はずれた方にWチャンス： 抽選で150名様

・クリネックス 詰合せセット

※賞品画像はイメージです。 また、予告なく変更する場合がございます。

6. 賞品発送：

厳正なる抽選の上、当選者を決定。発表は賞品または当選通知書の発送をもってかえさせていただきます。賞品の発送は2026年4月中旬頃を予定しております。

※発送は諸事情により遅れる場合もございますのでご了承ください。

7. キャンペーンに関するお問い合わせ：

ふれるたび、あなたにいいこと。キャンペーン事務局

TEL 0120-789-781

※受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日・年末年始12/26～1/4を除く）

※受付期間 2025年12月1日（月）～2026年4月30日（木）