株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、苺チョコレートのなめらかなおいしさを組み合わせた「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」を期間限定で2025年12月2日(火)に新発売いたします。





アルフォートミニチョコレートくちどけ苺





「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」は、生換算で重量比40％の苺パウダーを加えたチョコレートを、全粒粉入りのほろ苦いココアビスケットと組み合わせました。また、チョコレート部分は、冬の季節に合わせてなめらかなくちどけにこだわった商品です。

ひとくち食べると口の中に広がる苺の甘酸っぱさとビスケットのほろ苦さのマリアージュをお楽しみいただけます。









【商品概要】

商品名 ：アルフォートミニチョコレートくちどけ苺

内容量 ：12個

発売日 ：2025年12月2日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：9カ月









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605