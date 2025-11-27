株式会社ハートビーツ

株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範、以下ハートビーツ）は、2025年12月7日（日）に開催される『パテレアワード2025』に、ブロンズスポンサーとして協賛することを決定いたしました。

■パテレアワード2025とは

パシフィックリーグマーケティング株式会社（以下PLM）が運営するリーグ公式動画配信サービス「パーソル パ・リーグTV」（通称：パテレ）のリアルイベント。今年のプロ野球パ・リーグを振り返りつつ、パーソル パ・リーグTVで2025年に公開された動画の中から、様々な角度の「パテレらしい動画」＝「パテレアワード」に輝く動画を発表する。

昨年、初めてリアルイベントとして開催され、参加チケットは即完売。ファンの皆様より大きな反響があったことから、第2回を開催する運びとなった。今年はパーソル パ・リーグTV / パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで無料ライブ配信を行うことが決定している。

イベント公式サイト：https://pacificleague.com/contents/ptv_awards2025

無料LIVE配信 ：http://www.youtube.com/@PacificLeagueTVofficial

【開催概要】

・日時：2025年12月7日(日) 15:00開演予定

・場所：恵比寿ガーデンプレイス「The Garden Hall」（東京都目黒区三田1-13-2）

・MC：南原 清隆さん、五十嵐 亮太さん、菊池 柚花さん

・パテレ名誉アンバサダー：外崎 修汰 選手（埼玉西武ライオンズ）

・ゲスト：

齋藤 友貴哉 投手（北海道日本ハムファイターズ）

鈴木 大地 選手（東北楽天ゴールデンイーグルス）

山田 陽翔 投手（埼玉西武ライオンズ）

山口 航輝 選手（千葉ロッテマリーンズ）

若月 健矢 選手（オリックス・バファローズ）

前田 悠伍 投手（福岡ソフトバンクホークス）

※時間は前後する可能性があります。また出演者は予告なく変更となる可能性があります。

詳細を見る :https://pacificleague.com/contents/ptv_awards2025

■協賛の背景

ハートビーツは、PLMが提供する映像配信サービスや関連システムのインフラ運用を担い、サービスの安定提供を支えてきました。

PLMは「プロ野球界・スポーツ界の発展を通して、日本を明るく元気にする」ことをミッションに掲げ、スポーツの価値を広げています。

またハートビーツも「技術とあなたをつなぎ、共に在り続ける」というミッションのもと、技術を通した人と社会の継続的な支援を目指しており、スポーツと技術という領域は異なりながらも、人と社会に活力を届けるという共通項がございます。

このような背景から、この度パテレアワード2025へのブロンズスポンサー協賛を決定しました。

株式会社ハートビーツについて

ハートビーツは、24時間365日の有人監視・障害対応を中心としたITインフラのマネージドサービスを提供し、お客様のサービスが安心・安全に稼働し続ける環境づくりを支援しています。

オンプレミス環境からクラウド環境まで幅広いプラットフォームに対応し、監視・運用、設計・構築、クラウド移行、コスト最適化や開発ソリューションまでをワンストップで提供しています。

【配信者情報】株式会社ハートビーツ

会社名：株式会社ハートビーツ

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

代表者：代表取締役 藤崎正範

設立：2005年4月

URL：https://heartbeats.jp



株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。