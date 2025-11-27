【都ホテル 四日市】冬限定！苺とチョコレートが織りなすハーモニーを楽しむアフタヌーンティー『ストロベリー＆ショコラ』を販売
都ホテル 四日市（所在地：三重県四日市市安島１-3-38）は2026年1月4日（日）から2月28日（土）までの期間、1階レストラン＆ゲストラウンジ「パルミエール」にて「ストロベリー＆ショコラ」をテーマにしたアフタヌーンティーを販売します。苺のジュレとフレッシュな苺をまるごと１個使用した「チョコレートパンナコッタ」をはじめ、グラサージュショコラで濃厚に仕上げた「チョコレートムース」、ジョコンド・ガナッシュ・苺のバタークリームを重ねた「ストロベリーオペラ」などをご用意。苺とチョコレートが奏でるハーモニーお楽しみいただけます。吹き抜けのゆったりとした空間で贅沢なひとときをお過ごしください。
アフタヌーンティー『ストロベリー＆ショコラ』
■アフタヌーンティー 『ストロベリー＆ショコラ』
1月、2月のテーマは『ストロベリー＆ショコラ』。ジョコンド・ガナッシュ・苺のバタークリームを重ねて仕上げた「ストロベリーオペラ」をはじめ、苺のバタークリームをサンドした「ストロベリーマカロン」、苺のジュレとフレッシュな苺をまるごと１個使用した「チョコレートパンナコッタ」などをご用意。ストロベリーとチョコレートの相性は抜群です。2つの味が織りなすハーモニーが楽しめるアフタヌーンティーで、贅沢な冬の午後をお過ごしください。ドリンクはKUSMI TEA、コーヒーなどよりお選びいただけます。
■実施概要
【販売期間】2026年1月4日(日)～ 2月28日(土) 2日前までの予約制
【販売店舗】1階 レストラン＆ゲストラウンジ「パルミエール」
【販売時間】11：30 ～ 16：00
【料 金】お一人様 4,300円 スパークリングワイン付き5,800円
【メニュー】（上段）チョコレートパンナコッタ／チョコレートムース／ストロベリームース
（中段）ストロベリーオペラ／チョコレートテリーヌ／ストロベリーマカロン
チョコレートロール
（下段）ストロベリーチョコロール／ケークサレ
ストロベリーカプレーゼ／海老とブロッコリーのキッシュ
（別プレート）ココアスコーン／プレーンスコーン／ストロベリージャム
クロテッドクリーム
（ドリンク） コーヒー／カフェオレ／オレンジジュース／アイスティー
紅茶(KUSMI TEA) よりお選びいただけます。
ストロベリーカプレーゼ
チョコレートパンナコッタ
チョコレートテリーヌ
※紅茶は、フランスのティーメゾン「KUSMI TEA」を使用して
います。KUSMI TEAは伝統の中で生まれた独創的なレシピと
モダンで革新的なフレーバーを育む、類まれなティーメゾン
です。ウェルネスブレンドやクラシックブレンドなど、門外
不出の革新的なレシピは今日ではメゾンの象徴となっていま
す。おすすめのフレーバーを数種類ご用意しております。
【ご予約・お問い合わせ先】
レストラン＆ゲストラウンジ パルミエール
営業時間 朝食 6：30～10：00
ランチ 11：30～14：30
カフェ 10：00～11：30
14：30～17：00(L.O16：30)
TEL：059-355-2816
※写真はすべてイメージです。
※表示料金には消費税およびサービス料（10％）が含まれています。
※営業日および営業時間を変更する場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。
【都ホテル 四日市】
公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/
公式インスタグラム https://www.instagram.com/yokkaichi_miyakohotel/
公式LINE https://lin.ee/23cpkVV