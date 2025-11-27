コールドプロセス製法にこだわったナチュラルソープブランド「THE COLD PROCESS(ザ・コールドプロセス)」を展開する株式会社THE COLD PROCESS TOKYO(本社：東京都港区)から、冬の夜を濃密な香りと潤いで包む新作ソープ「ジャスミン＆イランイラン」が誕生。さらに、アーティスト・中村桃子氏の描き下ろし作品をあしらった特別限定パッケージのウインターギフトセットを表参道本店、伊勢丹新宿店などで11月29日(土)より期間限定で販売開始いたします。





ココロもカラダも深い安らぎに満たされるウインターギフト









【コンセプト】

夜が満ちる、濃密なひととき

冬の長い夜、ココロもカラダも深い安らぎに満たされるウインターギフトです。濃密な甘い香りの新作ソープバー「ジャスミン＆イランイラン」と、泡立ちが進化した6層泡立てネットをギフトセットに。さらに、同じジャスミン＆イランイランの香りをまとった「マルチバーム」、「アロマキャンドル」もご用意しました。バスタイムや夜のくつろぎのひとときをやさしく包み込みます。









【発売日】

2025年11月29日(土)





＜販売スケジュール＞

●伊勢丹新宿店 1階 イセタンシード

11月29日(土)～：ウィンターギフト【ソープバー＋6層泡立てネット(ポケット付)】

ウィンターギフト【キャンドル】

※ウィンターギフト【キャンドル】は、伊勢丹新宿店先行販売





●阪急うめだ本店 2階 きれいきれいスタジオ POPUP STORE

12月3日(水)～12月9日(火)：

ウィンターギフト【ソープバー＋6層泡立てネット(ポケット付)】

ウィンターギフト【マルチバーム】

※ウィンターギフト【マルチバーム】は、阪急うめだ本店先行販売





●そごう広島 1階 ヒロシマビューティエディット

11月29日(土)～：

ウィンターギフト【ソープバー＋6層泡立てネット(ポケット付)】





●そごう大宮 6階 メンズビューティー売り場

12月10日(水)～：

ウィンターギフト【ソープバー＋6層泡立てネット(ポケット付)】





●大宮高島屋 1階 ベルナチュレール

12月10日(水)～：

ウィンターギフト【ソープバー＋6層泡立てネット(ポケット付)】





●ザ・コールドプロセス表参道本店

11月29日(土)～：ウィンターギフト【ソープバー＋6層泡立てネット(ポケット付)】

12月6日(土)～：ウィンターギフト【キャンドル】

12月10日(水)～：ウィンターギフト【マルチバーム】





●公式オンラインストア

11月29日(土)～：ウィンターギフト【ソープバー＋6層泡立てネット(ポケット付)】

12月6日(土)～：ウィンターギフト【キャンドル】

12月10日(水)～：ウィンターギフト【マルチバーム】





＜「THE COLD PROCESS」HP／公式オンラインストア＞

https://www.thecoldprocess.tokyo/









【商品ラインナップ】

■ウィンターギフト【ソープバー＋6層泡立てネット(ポケット付)】

6,310円(税込)

(ソープの容量140g/1個・1日1回の使用で、約3～4ヶ月もちます)

ジャスミン＆イランイランのソープバーと、ポケット付きの6層泡立てネットをセットにしました。





［内容］

・ジャスミン＆イランイラン

・6層泡立てネット(ポケット付)

※2箱用の専用スリーブにリボンでラッピングし、お届けします。





ジャスミン＆イランイランのソープバーと、ポケット付きの6層泡立てネットをセットに。





■ウィンターギフト【マルチバーム】

3,850円(税込)

ソープバーと同じ甘く濃密な香りのマルチバーム。ボディ、ヘア、ハンド、唇や踵など、全身のカサつきが気になる場所に。香水としてもお使いいただけます。





マルチバームのギフトセット





■ウィンターギフト【キャンドル】

4,400円(税込)

ソープバーと同じ香りのアロマキャンドル。甘い濃密な香りと柔らかな炎が、入浴中のリラックスタイムや入浴後のくつろぎのひとときを演出します。





キャンドルのギフトセット









【商品概要】

■ソープバー ジャスミン＆イランイランの香り

ジャスミンの清らかな甘さにイランイランのエキゾチックな香りが溶け合い、心地よくリラックスできます。天然由来の保湿成分であるローズヒップやスクワランを配合。顔・身体、全身に使え、潤いに満ちたしっとりツヤ肌に導きます。





ソープバー ジャスミン＆イランイランの香り





■6層泡立てネット(ポケット付き)

従来の4層構造から6層構造ネットにアップデート。石鹸と空気、水分が素早く混ざり合い、瞬時に弾力あるもっちり泡をたっぷり作ることができます。ポケット付きなので石鹸を入れたまま吊るして収納できます。





■マルチバーム ジャスミン＆イランイランの香り

シアバター、ホホバに加え、イランイラン花油も配合。さらにトコフェロール※(ビタミンE)が乾燥などの外的ストレスから肌を守ります。ボディ、ヘア、ハンド、唇や踵など全身のカサつきが気になる場所に。香水としてもお使いいただけます。※整肌成分





マルチバーム ジャスミン＆イランイランの香り





■キャンドル ジャスミン＆イランイランの香り

ブランド初のオリジナルキャンドル。天然大豆由来のソイワックスを採用し、刺激が少なく、環境にやさしいのも魅力。ゆっくりとバスタイムを楽しんだ後は、揺らめく炎を見つめ、心のゆとりを取り戻すひとときに。





キャンドル ジャスミン＆イランイランの香り









【人気アーティスト・中村桃子氏とコラボした冬限定パッケージ】

パッケージは、装画、アパレル、広告など幅広い分野で注目を集めるアーティスト・中村桃子氏とコラボレーション。描き下ろし作品をあしらった冬限定バージョンです。





＜中村桃子 プロフィール＞

1991年東京都生まれ。桑沢デザイン研究所ヴィジュアルデザイン科卒業。グラフィックデザイン事務所を経て、アーティスト／イラストレーターとして活動。韓国の女性アイドルグループ・Red Velvetのアルバムジャケットイラストをはじめ装画、雑誌、音楽、アパレルブランドのテキスタイルなどで幅広く活躍。





Instagram： https://www.instagram.com/nakamuramomoko_ill/









【「コールドプロセス製法」とは。】

コールドプロセス製法とは、原料となる油脂を鹸化(けん化＝石鹸をつくる際の化学的なプロセス)させるときに生じる反応熱だけを利用し、じっくりと低温で熟成させて石鹸をつくる製法。同じ手づくり石鹸でも、高温で加熱して短期間でつくるホットプロセス製法に対し、コールドプロセス製法は余分な熱を加えないことで原料となる植物油脂の個性を損なうことなく、有用成分もしっかり引き出すことができます。この製法の名を冠した「ザ・コールドプロセス」は、世界中から厳選した良質な植物オイルやハーブなどの素材を日本国内で一つひとつ職人の手作業で丁寧に仕込み、低温で30日以上かけてじっくり熟成・乾燥させることで、天然の美肌成分や香りをそのまま閉じこめたナチュラルクラフトソープです。つくるのに時間と手間がかかり、大量生産はできません。しかし、たくさんの人々に本当にいい石鹸を届けたい。コールドプロセス製法ならではのしっとりとしたやさしい洗い心地を体験してください。









【天然の保湿成分でしっとり潤いに満ちた洗い心地。】

植物性オイルが本来備えている保湿成分である天然のグリセリン。ザ・コールドプロセスならこの天然由来の潤い効果を壊さずに残すことができ、肌の油分をほどよく保った、しっとりなめらかな洗い心地が実感できます。しかも肌への刺激となる合成界面活性剤、保存料、防腐剤、石油由来の成分は不使用。ザ・コールドプロセスは自然の恵みを最大限に生かした肌にやさしい石鹸です。









【こんな人におすすめ】

・肌荒れや吹き出物に悩んでいる

・花粉症などによる肌トラブルを抱えている

・加齢による肌のくすみが気になる

・乾燥によるシワが気になる

・肌のハリと弾力が衰えてきた気がする

・香りで気分転換やリラックスがしたい









【ブランドの世界観を体感できる表参道本店】

「THE COLD PROCESS表参道本店」の店内外に広がるナチュラルな素材感や丸みを帯びた柔らかなフォルムは人の健やかな肌をイメージ。店内のディスプレイには使われなくなった人工大理石をリユースし、環境にも配慮しています。ボディやフェイスをはじめ、ヘアケア、ベビー、ペット、キッチンまで暮らしのさまざまなシーンでご利用いただける全35種類のラインナップ。店内の石鹸はすべてその場で使い心地を試すことができ、納得いくものを選べます。デザイン性も優れたプロダクトやパッケージはギフトとしてもきっと喜んでいただけるはずです。





最新ショップリストはこちらから

https://thecoldprocess.tokyo/pages/store













【株式会社THE COLD PROCESS TOKYO について】

2022年11月に設立。ナチュラルクラフトソープブランド「THE COLD PROCESS」にて石鹸をはじめとした生活用品事業を展開。





SHOP： 〒107-0061 東京都港区北青山3-9-10 北青山ビル1F

HP／公式オンラインストア： https://www.thecoldprocess.tokyo/

Instagram ： https://www.instagram.com/thecoldprocess.tokyo/