京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也 以下、「京阪電車」)の祇󠄀園四条駅・観光案内所内にある「Kyoto Culture Lab in 祇󠄀園四条チカル」は株式会社京都エタニティ（本社：京都市中京区、社長：林 明 ）が運営し、京都の伝統工芸や文化、京阪沿線の魅力を発信する拠点として、様々な企画・商品販売を行っています。この度、「Kyoto Culture Lab in 祇󠄀園四条チカル」において、切り絵作家・望月めぐみ展「京のかんばせ」を2025（令和7）年12月7日（日）まで開催しています。 本展のタイトル「かんばせ」は、“顔”を意味する古語で、人の顔にその人の生き方や心があらわれるように、京都という街の表情にも長い歴史と文化が息づいています。望月氏は、そうした「京都の顔＝かんばせ」を、舞妓や古の人びと、四季折々の風景などを題材に、一枚の紙に光と影を刻み込む切り絵の技法で描き出します。展示では、新作「舞妓」をはじめ、紫式部や大原女など、京都ゆかりの人物を主題とした作品群を展示。会期中は作家自身による制作実演のほか、舞妓をモチーフにしたTシャツやポストカード、京都バスグッズなどの販売も行います。 デジタルでは再現できない紙の質感と透過の美。その繊細な陰影がつむぐ“京の表情”を、ぜひご体感ください。詳細は以下のとおりです。

１．開催概要・期 間：～12月7日（日）・内 容：切り絵作品展示・グッズ販売・制作実演※制作実演日：11月29日（土）・30日（日）、12月7日（日）各日13:00～17:00２．望月めぐみプロフィール・1978年神奈川県横浜市生まれ。2013年以降京都市在住。・東京学芸大学教育学部美術工芸専攻在籍中の2002年より、切り絵作家として活動を開始。一枚の紙を刻んで生まれる切り絵特有の緊張感と透過美を活かし、寺院や茶室など伝統建築空間における大型インスタレーション作品を多く手掛ける。・近年は東アジアの神話や古代思想を主題とし、京都を拠点に歴史遺産から学びながら、人間の普遍的な精神性を現代作品として再創出している。また、素材への関心から国内外の紙漉きの取材を継続的に行っている。

