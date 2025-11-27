株式会社エリカ オプチカル(所在地：福井県坂井市、代表取締役社長：北 弘一)が手掛ける、アイケア、目元のスキンケアができるブランド『SOLAIZ(ソライズ)』のキッズ用サングラス『SOLAIZ Kid's』は、第18回ペアレンティングアワードを受賞しました。





SOLAIZ Kid's





■ペアレンティングアワードとは

ペアレンティングアワードは、育児雑誌メディアが中心となり、子育てにまつわるトレンド（ヒト・モノ・コト）を表彰し、信頼性が高くタイムリーな情報を提供するアワードです。





ペアレンティングアワード





■受賞理由

SOLAIZ Kid'sは、紫外線から子どもの目を守るために開発されたサングラスです。肌なじみの良いフレームと瞳が見える薄いレンズカラーで、日常に溶け込むデザインです。

安心して外遊びができる環境をつくり、子どもたちの目の安全に貢献したことを評価され、「モノ・サービス部門」を受賞しました。





株式会社エリカ オプチカルは「皆様の目の健康を守りたい」という想いから、SOLAIZを開発しました。特に子どもたちは、身長が低い為地面から反射する光を多く取り込みます。子どもの時期に適度に太陽光を浴び、適正なアイケアを行う必要があります。

今回の受賞を励みに、SOLAIZ Kid'sを通して将来を担う子どもたちの目の健康のサポートができるよう、一層尽力してまいります。





授賞式の様子





■SOLAIZ Kid's 製品特徴





SOLAIZ Kid's





1.独自開発の超高機能レンズで有害光線をカット

レンズは独自に開発した日本製の超高機能レンズ。紫外線だけでなく、ブルーライトや目に悪影響を及ぼすといわれているHEV、シワやたるみの原因といわれている近赤外線もカットし、皆様の目や目元のお肌を守ります。





超高機能レンズ





2.割れにくい耐衝撃性レンズ

レンズには割れにくい耐衝撃性のポリカーボネートを採用しています。活発なお子様が使用してもレンズが破損する心配がなく、安全に目のケアを行うことができます。





耐衝撃試験





3.快適性と高いフィット感を実現するフレーム構造

弾力性の高いテンプルが頭部を優しく包み込むフレーム構造を採用し、さらにテンプル内側のラバー素材がずれを防ぎ、快適かつ高いフィット感を実現しました。子どものタフな動きや激しいスポーツにもしっかりと追従し、快適なかけ心地が持続します。





弾力のあるテンプル





4.衝撃を吸収するクッション構造

フレーム内側にクッション構造を設計。万一の転倒や外部からの強い衝撃が加わった際にも、このクッションが衝撃を吸収し、お子様のケガのリスクを低減します。





クッション構造





【製品情報】

製品名 ： SOLAIZ Kid's(ソライズキッズ)

シリーズ ： Kid's Use/Kid's Outdoor Use

販売価格 ： Kid's Use 9,900円(税込) /Kid's Outdoor Use 14,300円(税込)

対象年齢 ： 4歳～10歳程度

購入方法 ： 公式ブランドサイトで販売

URL ： Kid's Use https://solaiz-erica.com/products_cat/kids-use/

Kid's Outdoor Use https://solaiz-erica.com/products_cat/kids-outdoor-use/

Instagram： https://instagram.com/solaiz.erica.shop









【会社概要】

商号 ： 株式会社エリカ オプチカル

代表者 ： 代表取締役社長 北 弘一

所在地 ： 〒910-0313 福井県坂井市丸岡町内田15-9-1

事業内容： あらゆる外敵から目を守るアイケア製品の企画・開発・販売

URL ： https://www.ericaop.com/